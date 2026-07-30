Rossz hangulatban nyithat a magyar tőzsde a tegnapi csúcs után: lesz min izgulni

A romló nemzetközi befektetői hangulat miatt negatív korrekció jöhet a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 802,12 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 145 080,86 ponton, új történelmi csúcson zárt.

Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 46 279 forintnál húzódik ellenállás, míg támasz a 30 napos mozgóátlagnál, 45 644 forintnál. A részvény ára szerdán 200 forinttal, 0,43 százalékkal, 46 240 forintra nőtt, forgalma 15,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol újabb ellenállást tört át 4429 forintnál, a következő akadály 4554 forintnál látható. Szerdán a papír 114 forinttal, 2,61 százalékkal, 4488 forintra erősödött, ami történelmi csúcs, forgalma 2,9 milliárd forint volt.

A Richter továbbra is csökkenő trendben mozog az elemző szerint, támasz 11 670 forintnál húzódik, ellenállás pedig 11 855 forintnál. A részvény árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal, 11 700 forintra emelkedett szerdán, forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom a 2736 forintos ellenállással küzd, áttörése esetén 2784 forintnál adódna a következő akadály, míg támasz 2675 forintnál húzódik. Szerdán a papír árfolyama 22 forinttal, 0,8 százalékkal, 2728 forintra csökkent, 853,2 millió forintos forgalomban.