2026. júniusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt.
Rossz hangulatban nyithat a magyar tőzsde a tegnapi csúcs után: lesz min izgulni
A romló nemzetközi befektetői hangulat miatt negatív korrekció jöhet a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) csütörtökön az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint. Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 802,12 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 145 080,86 ponton, új történelmi csúcson zárt.
Varga Zoltán az MTI-nek küldött kommentárjában kiemelte: a vezető részvények közül az OTP árfolyamában 46 279 forintnál húzódik ellenállás, míg támasz a 30 napos mozgóátlagnál, 45 644 forintnál. A részvény ára szerdán 200 forinttal, 0,43 százalékkal, 46 240 forintra nőtt, forgalma 15,6 milliárd forintot tett ki.
A Mol újabb ellenállást tört át 4429 forintnál, a következő akadály 4554 forintnál látható. Szerdán a papír 114 forinttal, 2,61 százalékkal, 4488 forintra erősödött, ami történelmi csúcs, forgalma 2,9 milliárd forint volt.
A Richter továbbra is csökkenő trendben mozog az elemző szerint, támasz 11 670 forintnál húzódik, ellenállás pedig 11 855 forintnál. A részvény árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal, 11 700 forintra emelkedett szerdán, forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.
A Magyar Telekom a 2736 forintos ellenállással küzd, áttörése esetén 2784 forintnál adódna a következő akadály, míg támasz 2675 forintnál húzódik. Szerdán a papír árfolyama 22 forinttal, 0,8 százalékkal, 2728 forintra csökkent, 853,2 millió forintos forgalomban.
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk.
A szakértő szerint a jelenlegi, rendkívül alacsony vízállású időszak éppen alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja.
Újabb súlyos döntést kellett hozni Pakson: a III. blokk leállítása után a II. blokk teljesítményét is csökkenteni kell
A Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.
A forint szerdán mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből, havi összevetésben is gyengébb.
Rekordot döntött a BUX és a Mol árfolyama, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben.
Nem alapbéremelést, hanem egyszeri kompenzációt ajánlott az IKEA, a dolgozók csütörtökig dönthetnek róla.
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Csökkenéssel kezdődhet a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) szerdán az Equilor Befektetési Zrt. elemzője szerint.
A keddi parlamenti szavazást követően az államfői jogköröket gyakorló házelnök azonnal aláírta a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvényt.
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Gyengült a forint a főbb devizákkal szemben szerda reggel a kedd esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.