Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Te is kincsekre bukkantál a kiszáradt Duna medrében? Figyelmeztet az államtitkár: ezt nem tanácsolja senkinek
A rekordalacsony Duna nemcsak természeti, hanem örökségvédelmi veszélyt is jelent - közölte a közgyűjteményi és örökségvédelemért felelős államtitkár csütörtökön a Facebook-oldalán.
Sári Zsolt bejegyzésében azt írta, a mederből előbukkanó régészeti és történelmi leletek örökségi értéket képviselnek, amelyek napvilágra kerülve könnyen károsodhatnak vagy véglegesen elveszhetnek, ha nem szakszerűen kezelik őket.
Felhívta a figyelmet arra, hogy ha valaki ilyet talál, ne mozdítsa el, hanem értesítse az illetékes múzeumot vagy régészeti szakszolgálatot. Az érintett tárcákkal közösen dolgoznak a helyzet kezelésén - tette hozzá. A bejegyzésben megosztott videóban kifejtette, hogy nemcsak a leletek fontosak, hanem az a közeg, környezet, ahol megtalálták azokat, ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket.
Most érkezett! Elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása: ezzel a kéréssel fordulnak a lakossághoz
Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.
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Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak.
Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
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Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken.