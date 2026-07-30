Ismét történelmi csúcson a magyar tőzsde: nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét

A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.

A részvénypiac forgalma 20,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, nagyon jó hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en, amely összhangban volt a nemzetközi piacokkal.

A szakértő szerint az OTP és a Magyar Telekom húzták a magyar piacot, mindkét vezető részvénynél céláremelés is segítette az emelkedést. A bankapírnál az UBS 52 900 forintos célárfolyamot tett közzé még szerdán, a Magyar Telekom esetében pedig az Erste csütörtökön 2816 forintra emelte a célárát.

A Mol ára 12 forinttal, 0,27 százalékkal 4500 forintra, történelmi csúcsra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.

ára 12 forinttal, 0,27 százalékkal 4500 forintra, történelmi csúcsra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban. Az OTP-részvények ára 650 forinttal, 1,41 százalékkal 46 890 forintra nőtt, forgalmuk 13,8 milliárd forintot tett ki.

ára 650 forinttal, 1,41 százalékkal 46 890 forintra nőtt, forgalmuk 13,8 milliárd forintot tett ki. A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,81 százalékkal 2750 forintra emelkedett, forgalma 1,3 milliárd forint volt.

árfolyama 22 forinttal, 0,81 százalékkal 2750 forintra emelkedett, forgalma 1,3 milliárd forint volt. A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 740 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.

A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9390,38 ponton zárt csütörtökön, ez 74,21 pontos, 0,8 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.