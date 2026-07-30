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Ismét történelmi csúcson a magyar tőzsde: nagyot kaszált, aki ma ebbe fektette a pénzét
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
A részvénypiac forgalma 20,8 milliárd forint volt, a vezető részvények erősödtek az előző napi záráshoz képest. Takács András, az Equilor Befektetési Zrt. részvényelemzője elmondta, nagyon jó hangulatban telt a kereskedés a BÉT-en, amely összhangban volt a nemzetközi piacokkal.
A szakértő szerint az OTP és a Magyar Telekom húzták a magyar piacot, mindkét vezető részvénynél céláremelés is segítette az emelkedést. A bankapírnál az UBS 52 900 forintos célárfolyamot tett közzé még szerdán, a Magyar Telekom esetében pedig az Erste csütörtökön 2816 forintra emelte a célárát.
- A Mol ára 12 forinttal, 0,27 százalékkal 4500 forintra, történelmi csúcsra erősödött, 3,1 milliárd forintos forgalomban.
- Az OTP-részvények ára 650 forinttal, 1,41 százalékkal 46 890 forintra nőtt, forgalmuk 13,8 milliárd forintot tett ki.
- A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,81 százalékkal 2750 forintra emelkedett, forgalma 1,3 milliárd forint volt.
- A Richter-papírok árfolyama 40 forinttal, 0,34 százalékkal 11 740 forintra erősödött, a részvények forgalma 2,2 milliárd forintot ért el.
A kis és közepes részvények indexe, a BUMIX 9390,38 ponton zárt csütörtökön, ez 74,21 pontos, 0,8 százalékos emelkedés a szerdai záráshoz viszonyítva.
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