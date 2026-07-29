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Gazdaság

Új rekord a magyar tőzsdén: történelmi csúcsra száguldott a Mol és a BUX

Pénzcentrum/MTI
2026. július 29. 18:16

Új történelmi csúcson fejezte be a szerdai kereskedést a Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX, és rekordot döntött a Mol árfolyama is. A vezető részvények közül csak a Magyar Telekom zárt gyengébben. Az elemzők szerint a geopolitikai feszültségek miatt emelkedő olajárak segítették a Mol teljesítményét, míg az OTP-t egy friss céláremelés támogatta.

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A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 802,12 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 145 080,86 ponton, új történelmi csúcson zárt szerdán, a Mol ára is soha nem látott csúcsra jutott.

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A részvénypiac forgalma 23,1 milliárd forint volt, a vezető részvények a Magyar Telekom kivételével a keddi záróáruk felett fejezték be a kereskedést.

Varga Zoltán, az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője elmondta, hogy délután elromlott a hangulat a geopolitikai feszültségek hatására. Ettől az olajárak meredek emelkedésbe kezdtek, ami kedvezően hatott a Mol árfolyamára. Az OTP mérsékelten drágult, miután újabb céláremelés érkezett a bank papírjaira - az UBS 52 900 forintos 12 havi célárfolyamot tett közzé.

  • A Mol jegyzése 114 forinttal, 2,61 százalékkal 4488 forintra erősödött, ami történelmi csúcs, forgalma 2,9 milliárd forintot tett ki.
  • Az OTP-részvények ára 200 forinttal, 0,43 százalékkal 46 240 forintra nőtt, forgalmuk 15,6 milliárd forintot tett ki.
  • A Magyar Telekom árfolyama 22 forinttal, 0,8 százalékkal 2728 forintra csökkent, 853,2 millió forintos forgalomban.
  • A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 700 forintra emelkedett, a részvények forgalma 3,3 milliárd forintot ért el.

A BUMIX 9316,17 ponton zárt szerdán, ez 29,18 pontos, 0,31 százalékos csökkenés a keddi záráshoz viszonyítva.
Címlapkép: Getty Images
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