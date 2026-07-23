Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában

A legtöbben nap mint nap használják a bankszámlájukat. Erre érkezik a fizetés, innen fizetik a számlákat, bankkártyával vásárolnak, időnként pedig készpénzt is felvesznek róla. Arra azonban már jóval kevesebben tudnak válaszolni, hogy mindez évente mennyibe kerül.

Ennek az az oka, hogy a bankszámla költsége számos kisebb díjból áll össze. A havi számlavezetési díj mellett fizetni kellhet a bankkártyáért, az átutalásokért, a készpénzfelvételért, az SMS értesítésekért és egyéb szolgáltatásokért is. Ezek külön-külön nem feltétlenül tűnnek jelentősnek, egy év alatt azonban akár több tízezer forintos kiadást is jelenthetnek.

A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás, és azt is, hogy létezik-e olyan bankszámla, amellyel ugyanazokkal a szokásokkal kevesebbet kellene fizetni.

Sokan évekkel, sőt akár évtizedekkel ezelőtt választották ki jelenlegi számlacsomagjukat. Az akkori ajánlat lehetett kedvező, azóta azonban változhattak a banki díjak, a kedvezmények feltételei és a saját pénzügyi szokások is.

Lehet, hogy korábban alig történt átutalás a számláról, ma viszont már rendszeresen használják erre. Az is előfordulhat, hogy időközben nőtt a jövedelem, így már elérhetők lennének kedvezőbb számlacsomagok. Az sem kizárt, hogy egy korábban díjmentes konstrukció után ma már fizetni kell, mert a kedvezmények feltételei már nem teljesülnek.

Éppen ezért nincs mindenki számára ideális bankszámla. Ugyanaz a csomag az egyik ügyfélnek szinte ingyenes lehet, míg egy másiknak ugyanaz a használat mellett feleslegesen drága.

A saját tranzakcióid alapján készül az elemzés

A hagyományos bankszámla-kalkulátorokban általában meg kell becsülni, milyen gyakran utalsz, mennyi készpénzt veszel fel, mekkora összeg érkezik a számlára és milyen gyakran használod a bankkártyát. Ezeket azonban sokan csak hozzávetőlegesen tudják megadni. A Számlamonitor ezzel szemben a tényleges számlaforgalmat veszi alapul. Legfeljebb három hónap tranzakcióit elemzi, majd ezek alapján megbecsüli a bankszámla várható éves költségét.

Az elemzés egy helyen mutatja meg a számlavezetési díjakat, a bankkártya költségét, az átutalások díját és más rendszeres kiadásokat. Emellett azt is megmutatja, hogy ugyanilyen számlahasználat mellett mekkora megtakarítást lehetne elérni egy másik számlacsomaggal.

Az is előfordulhat, hogy nincs szükség váltásra. Ha valaki már most is kedvező konstrukciót használ, az elemzés ezt is megerősíti, így valódi adatok alapján lehet dönteni.

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Néhány perc alatt elkészül az eredmény

Az érdeklődés jelzése után regisztrálni kell a Bankmonitor Ügyfélportálra, ahol önkéntesen összekapcsolható a bankszámla az Aggreg8 PSD2 alapú szolgáltatásán keresztül. Több különböző banknál vezetett számla is hozzáadható, így teljes képet lehet kapni a bankolási költségekről.

A csatlakozás általában egy-két percet vesz igénybe, ezt követően a rendszer néhány másodperc alatt elkészíti az elemzést, amely az Ügyfélportálon érhető el. A szolgáltatás használata során nem kell megadni az internetbanki jelszót, és az SMS-ben kapott hitelesítési kód sem kerül a rendszerhez.

Az adatkapcsolat az MNB engedélyével működő Aggreg8 számlainformációs szolgáltatón keresztül jön létre. A hozzáférést minden esetben a saját bank felületén kell jóváhagyni, a kiadott engedélyek pedig bármikor visszavonhatók az Ügyfélportálon.

A számlaváltásban is segít

Ha az elemzés alapján kedvezőbb bankszámla is elérhető, az érdeklődés közvetlenül jelezhető a Bankmonitor felületén. Ezt követően szakértő segít értelmezni az eredményeket, kiválasztani a megfelelő számlacsomagot, és végigkíséri az ügyfelet a számlanyitás folyamatán.

A bankszámladíjak ritkán tűnnek fel egyik hónapról a másikra, ezért sokan hosszú ideig nem foglalkoznak velük. Évek alatt azonban jelentős összeg gyűlhet össze. Egy néhány perces elemzés segíthet eldönteni, hogy valóban a jelenlegi számlacsomag a legkedvezőbb választás, vagy évente akár több tízezer forint is megtakarítható.