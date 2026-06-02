2026. június 2. kedd Kármen, Anita
27 °C Budapest
UEFA Bajnokok Ligája
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Zsiday Viktor, portfóliókezelő, Hold Alapkezelő
Gazdaság

Elképesztő reakciót hozott a választás a pénzpiacokon: karnyújtásnyira került az euró, de egyetlen rossz lépés mindent romba dönthet

Pénzcentrum
2026. június 2. 10:29

A Tisza Párt kétharmados győzelme történelmi esélyt teremtett a sikeres európai integrációra és a gazdasági stabilitás megteremtésére. Az elhamarkodott költekezés azonban évtizedekre visszavetheti az országot. Zsiday Viktor befektetési elemző szerint a kormányzat felelősségteljes gazdálkodásán és a jegybankkal való összehangolt munkáján múlik a siker. Ezen áll vagy bukik, hogy Magyarország elkerüli-e a korábbi politikai és gazdasági hibák megismétlését, továbbá képes lesz-e tartósan csökkenteni a kamatokat és stabilizálni a forintot - mondta a Forbesnak adott interjújában az elemző. 

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

Zsiday Viktort meglepte a kétharmados siker. Ugyanakkor rámutatott: ekkora felhatalmazással sokkal könnyebb megvalósítani az euróövezethez való csatlakozást és az európai felzárkózást. A pénzügyi piacok azonnal pozitívan reagáltak a választási eredményre. A forint erősödött, a tízéves magyar állampapírok hozama pedig hét százalékról hatra esett. Mivel a kisebb euróövezeti tagállamokban, például Szlovákiában vagy Horvátországban ez a hozamszint 3,5 százalék körül mozog, a hazai hozamoknak még bőven van terük a további csökkenésre.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az elemző úgy látja, hogy az euróbevezetés melletti egyértelmű elköteleződés jelenti a legjobb horgonyt a bizalom helyreállításához. Erre van szükség ahhoz, hogy a lakosság, a hazai vállalkozók és a külföldi befektetők újra higgyenek a magyar gazdaságban. A kiszámíthatóság fellendítheti a külföldi működőtőke beáramlását. Emellett a csökkenő államadósság-finanszírozási költségek a következő három-hat évben évente 100-300 milliárd forintos költségvetési mozgásteret biztosíthatnak az állam számára.

Kapcsolódó cikkeink:

A forint további erősödésével kapcsolatban a szakember két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel. A kedvezőtlenebb esetben a makacs infláció miatt a deviza árfolyamát újra és újra hagyni kell felértékelődni. Ezt a folyamatot az exportszektor komolyan megszenvedné, hiszen a jelenlegi árfolyam már most is a fájdalomküszöböt jelenti sok exportőr számára. A szerencsésebb út az lenne, ha az infláció mérséklődésével a jegybanknak lehetősége nyílna a folyamatos kamatcsökkentésre, így a forint nem értékelődne tovább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kormányzat felelős gazdaságpolitikát folytasson.

Zsiday nyomatékosan figyelmeztetett a korai költségvetési osztogatás veszélyeire. Úgy véli, Magyar Péter nem eshet ugyanabba a hibába, mint egykor Medgyessy Péter. Csak akkor szabad adót csökkenteni, valamint az egészségügybe és az oktatásba forrásokat csoportosítani, ha már pontosan látszik a beérkező uniós támogatások mértéke. Emellett tisztában kell lenni azzal is, hogy mekkora belső költségvetési megtakarítást sikerült elérni. A fedezet nélküli, gyors kiköltekezés súlyos gazdasági és politikai következményekkel járna. Hasonló helyzet vitte kényszerpályára a kétezres években az akkori vezetést is, ami végül megágyazott a Fidesz kétharmadának.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A felelős gazdálkodásra szakmai garanciát Kármán András személye jelentheti. A korábban általa kidolgozott Széll Kálmán-terv idején a túlzott politikai akarat végül recesszióba taszította az országot. Az elemző azonban bízik benne, hogy a kiváló szakember most képes lesz szakmailag kordában tartani a kormányzati költekezést. Zsiday emellett biztatónak tartja a kormány és a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi viszonyát is. A jegybanki függetlenség megőrzése és a két intézmény közötti összhang megteremtése ugyanis a lehető legjobb üzenet a befektetők számára.
Címlapkép: Getty Images
#infláció #gazdaság #euró bevezetés #uniós támogatás #kamatcsökkentés #magyar nemzeti bank #forint árfolyam #állampapír hozamok #magyar péter #tisza párt

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
10:58
10:45
10:29
10:15
10:03
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. június 1. 16:44
Kőkemény hatása lehet a száguldó forintnak - Mi lesz így a gazdasággal?  
Media1
2026. május 2. 23:23
A közmédia a demokrácia immunrendszere - Szabó Stein Imre arról, miképp reformálná meg a közmédiát  
Bankmonitor  |  2026. június 1. 13:34
Nem Budapesten a legdrágábbak a lakások Magyarországon. De akkor mégis hol?
A Zenga Ingatlan Radar adataiból kiderül, hogy milyen négyzetméteráron hirdetik az ingatlanokat az e...
MEDIA1  |  2026. június 1. 13:23
Nemzetközi elismerést kapott egy magyar újságíró
A program fennállása óta először Budapesten rendezték meg a Siemens Media Award nemzetközi díjátadój...
Kasza Elliott-tal  |  2026. május 31. 18:36
Az osztalék portfólióm - 2026. május
Osztalékot vágott az egyik cégem, és bár számítottam rá, mégis szarul esett. Valamint, és most ennek...
Holdblog  |  2026. május 31. 10:00
Eszükbe se jusson, hogy az én pénzem az ő pénzük!
Úgy tűnik, a leköszönő kormány beleszámította a költségvetés összerakásába a távozásuk okozta eufóri...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. június 2.
A legtöbb magyar borászat küzd a túlélésért, van viszont egy, amelyik rommá keresi magát
2026. június 1.
Megszólalt a pesti elitgimi igazgatója: Ezer sebből vérzik a közoktatás, és nem ugyanaz vérzik Borsodban, mint Budapesten
2026. június 2.
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
2026. június 1.
Kiderült az igazság a Lidl, Aldi, Penny, Spar kedvezményeiről: a vásárlók többsége már rájött a turpisságra
2026. június 1.
Hihetetlen különbségek derültek ki az európai munkaidőkről: ebben az országban alig 32 órát dolgoznak egy héten
NAPTÁR
Tovább
2026. június 2. kedd
Kármen, Anita
23. hét
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
4 napja
Most jelentették be: távozik a jegybank elnöke, új megbízatást kapott
2
1 hete
Hatalmas változások jöhetnek Magyarországon: Magyar Péter sorra jelentette be a terveket
3
5 napja
Erősen zárta a napot a forint: így áll most az euróval szemben
4
7 napja
Fordulat a devizapiacon: estére olyat lépett a magyar fizetőeszköz, amire kevesen számítottak
5
2 hete
Váratlan bejelentést tett Varga Mihály: óriási pénzek sorsáról rántotta le a leplet
PÉNZÜGYI KISOKOS
Befektetési politika
A pénztár befektetési politikája a pénztári működés egyik legfontosabb dokumentuma. A befektetési politikát a pénztár igazgatótanácsa fogadja el, végrehajtásáról évente beszámol a pénztár közgyűlésnek.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 10:03
Óriási viharokra figyelmeztetnek: durva, ami Magyarországra várhat, villámárvíz sem kizárt
Pénzcentrum  |  2026. június 2. 08:31
Vaskos meglepetsét hozott a friss GDP-adat: nagyon régen nem történt ilyen Magyarországon
Agrárszektor  |  2026. június 2. 10:32
Medve mászkál a népszerű magyar erdőben: itt látták legutóbb