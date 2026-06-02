A magyar visszaesés mértéke és tartóssága kizárja, hogy pusztán módszertani eltérésekről legyen szó.
Elképesztő reakciót hozott a választás a pénzpiacokon: karnyújtásnyira került az euró, de egyetlen rossz lépés mindent romba dönthet
A Tisza Párt kétharmados győzelme történelmi esélyt teremtett a sikeres európai integrációra és a gazdasági stabilitás megteremtésére. Az elhamarkodott költekezés azonban évtizedekre visszavetheti az országot. Zsiday Viktor befektetési elemző szerint a kormányzat felelősségteljes gazdálkodásán és a jegybankkal való összehangolt munkáján múlik a siker. Ezen áll vagy bukik, hogy Magyarország elkerüli-e a korábbi politikai és gazdasági hibák megismétlését, továbbá képes lesz-e tartósan csökkenteni a kamatokat és stabilizálni a forintot - mondta a Forbesnak adott interjújában az elemző.
Zsiday Viktort meglepte a kétharmados siker. Ugyanakkor rámutatott: ekkora felhatalmazással sokkal könnyebb megvalósítani az euróövezethez való csatlakozást és az európai felzárkózást. A pénzügyi piacok azonnal pozitívan reagáltak a választási eredményre. A forint erősödött, a tízéves magyar állampapírok hozama pedig hét százalékról hatra esett. Mivel a kisebb euróövezeti tagállamokban, például Szlovákiában vagy Horvátországban ez a hozamszint 3,5 százalék körül mozog, a hazai hozamoknak még bőven van terük a további csökkenésre.
Az elemző úgy látja, hogy az euróbevezetés melletti egyértelmű elköteleződés jelenti a legjobb horgonyt a bizalom helyreállításához. Erre van szükség ahhoz, hogy a lakosság, a hazai vállalkozók és a külföldi befektetők újra higgyenek a magyar gazdaságban. A kiszámíthatóság fellendítheti a külföldi működőtőke beáramlását. Emellett a csökkenő államadósság-finanszírozási költségek a következő három-hat évben évente 100-300 milliárd forintos költségvetési mozgásteret biztosíthatnak az állam számára.
A forint további erősödésével kapcsolatban a szakember két lehetséges forgatókönyvet vázolt fel. A kedvezőtlenebb esetben a makacs infláció miatt a deviza árfolyamát újra és újra hagyni kell felértékelődni. Ezt a folyamatot az exportszektor komolyan megszenvedné, hiszen a jelenlegi árfolyam már most is a fájdalomküszöböt jelenti sok exportőr számára. A szerencsésebb út az lenne, ha az infláció mérséklődésével a jegybanknak lehetősége nyílna a folyamatos kamatcsökkentésre, így a forint nem értékelődne tovább. Ehhez azonban elengedhetetlen, hogy a kormányzat felelős gazdaságpolitikát folytasson.
Zsiday nyomatékosan figyelmeztetett a korai költségvetési osztogatás veszélyeire. Úgy véli, Magyar Péter nem eshet ugyanabba a hibába, mint egykor Medgyessy Péter. Csak akkor szabad adót csökkenteni, valamint az egészségügybe és az oktatásba forrásokat csoportosítani, ha már pontosan látszik a beérkező uniós támogatások mértéke. Emellett tisztában kell lenni azzal is, hogy mekkora belső költségvetési megtakarítást sikerült elérni. A fedezet nélküli, gyors kiköltekezés súlyos gazdasági és politikai következményekkel járna. Hasonló helyzet vitte kényszerpályára a kétezres években az akkori vezetést is, ami végül megágyazott a Fidesz kétharmadának.
A felelős gazdálkodásra szakmai garanciát Kármán András személye jelentheti. A korábban általa kidolgozott Széll Kálmán-terv idején a túlzott politikai akarat végül recesszióba taszította az országot. Az elemző azonban bízik benne, hogy a kiváló szakember most képes lesz szakmailag kordában tartani a kormányzati költekezést. Zsiday emellett biztatónak tartja a kormány és a Magyar Nemzeti Bank jelenlegi viszonyát is. A jegybanki függetlenség megőrzése és a két intézmény közötti összhang megteremtése ugyanis a lehető legjobb üzenet a befektetők számára.
