Óriási a zúgolódás: tényleg szervezetten költöztetnek szlovák romákat Magyarországra?

Nagy visszhangot váltott ki az elmúlt napokban, hogy két kassai roma család a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szalonnára költözött. Az eset nyomán felmerült a szervezett magyarországi áttelepítés lehetősége is, és azóta több érintett fél is megszólalt. A kassai és a szalonnai önkormányzat, valamint a szlovák romaügyi hivatal tájékoztatása alapján nem tömeges áttelepítési programról van szó, az ügyet azonban még nem tisztázták, ráadásul a történések több magyar településen is további intézkedéseket indított el.

Az RTL Híradó néhány napja számolt be arról, hogy két, magyarul nem beszélő, mélyszegénységben élő kassai roma család a Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Szalonnára költözött. A helyieket előzetesen nem értesítették.

A kassai Tóváros városrész már korábban bejelentette, hogy lebontják a Lubina romatelep bódéit, és alternatív lakhatást biztosítanak az ott élő családoknak. A célállomásról azonban akkor nem közöltek részleteket. Az Országos Roma Önkormányzat elnöke később arról beszélt, hogy a szalonnai ingatlanokat a kassai városvezetés vásárolhatta meg.

Kassai városháza: a két család önként költözött Magyarországra

A történtek után Szalonna és Kassa vezetése egyeztetett az ügyben. Dancs Mihály, a Magyarországi Romák Országos Önkormányzatának elnöke az RTL Híradónak azt mondta, hogy Kassa főpolgármestere nem támogatja, hogy a családok Magyarországra költöztetéséből rendszer alakuljon ki. Sajtóhírek alapján azonban további hét család vár még a költözésre. Eközben a kassai városháza szociális szakemberei is jelezték, hogy felveszik a kapcsolatot a már Szalonnán élő családokkal.

Ezzel párhuzamosan a kassai városháza közölte: a város nem működtet olyan programot, amely hátrányos helyzetű lakosainak magyarországi áttelepítését célozná. Balogh Zsolt, Szalonna polgármestere a tárgyalások után arról számolt be, hogy a kassai fél szerint a két család saját döntéséből, hitelből vásárolt ingatlant Szalonnán, miközben a kassai városrész az életkörülményeik javítását és az ingatlanok lakhatóvá tételét segítette. Hangsúlyozta azt is, hogy a kezdeményezés nem Kassa önkormányzatának programja volt, hanem a városrész saját intézkedése. Balogh Zsolt rákérdezett arra is, várható-e további családok érkezése. Tájékoztatása szerint erre azt a választ kapta, hogy ilyen szándék nincs, kizárólag a két család támogatásáról volt szó.

A kassai városrész polgármestere mindent tagad

Csütörtökön Lenka Kovacevicova, Kassa-Tóváros polgármestere ismét leszögezte, hogy semmilyen projekt, program vagy terv nem létezik emberek tömeges Magyarországra költöztetésére. Közlése szerint a Lubina telepen mintegy 300 ember, közel 30 család él, és valamennyiük áttelepítéséhez mintegy 60 családi házra, valamint több mint 2,5 millió euróra lenne szükség, amit gazdaságilag is irreálisnak nevezett. Azt nyilatkozta, hogy a Magyarországra költöző családok saját elhatározásukból vásároltak ingatlant.

A polgármester azt is ismertette, hogy az általa létrehozott Méltó Életért és Rendért Polgári Társulás civil és nonprofit szervezetekkel együttműködve segíti azokat a családokat, amelyek szeretnének változtatni életkörülményeiken. Ennek keretében nyújtottak kölcsönt és hitelkeretet az egyik Szalonnára költöző család ingatlanvásárlásához és felújításához, amelyet bútor- és építőanyag-adományok is támogattak.

Kovacevicova közölte azt is, hogy a tulajdoni lapon kizárólag a kölcsön biztosítékaként szerepel a neve, a bejegyzést pedig a hitel visszafizetése után törlik. Emellett hangsúlyozta, hogy a városrész egyetlen lakóházat vagy kunyhót sem bontott le, azokat az érintett családok bontották el, miután már másik lakhatással rendelkeztek. A sajtóban megjelent, 2500 ember Magyarországra költöztetéséről szóló állításokat is határozottan cáfolta.

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Az ügyben csütörtökön Alexander Dasko, a szlovák kormány romaügyi megbízottja is megszólalt. Elmondta, hogy hivataluk jelenleg ellenőrzi a megjelent információkat, a következő napokban pedig személyesen is felkeresi az érintetteket Kassán és Magyarországon, ezt követően pedig hivatalos nyilatkozatot adnak ki. A kormánybiztos hozzátette: a két érintett család írásban is megerősítette, hogy Magyarországra saját akaratából, önként költözött.

Ez tehát a szlovák narratíva, de az ügy részletei továbbra sem tisztázottak. Ráadásul az egészhez köze lehet a kassai választásokhoz is, ami nagymértékben átpolitizálja a helyzetet.

Több magyar településen is intézkedéseket hoztak

A kialakult helyzet miatt Szalonnán rendkívüli képviselő-testületi ülést tartottak, amelyen elfogadták az úgynevezett önazonossági rendeletet. A rendelet célja a felelős ingatlanértékesítés ösztönzése, valamint annak elősegítése, hogy a település fejlődése olyan új lakókkal valósuljon meg, akik tiszteletben tartják a helyi közösség értékeit és hosszú távon is annak részesei kívánnak lenni.

Mindeközben Encsen is lépésekre készülnek. Mikola Gergely polgármester Facebook-bejegyzésben jelentette be, hogy a képviselő-testület várhatóan önkormányzati elővásárlási jogot vezet be bizonyos ingatlanokra - ahol civil szervezetek egyébként olcsón vásárolnának házakat, és ott a Kassáról érkezők számára létesíthetnének lakcímet.