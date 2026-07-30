Komoly csapás érkezik a benzinkutakon: keményen megfizethetjük a közel-keleti háborút

Már a második egymást követő napon emelkednek a globális olajárak, miután az Egyesült Államok és Irán közötti fegyveres konfliktus kiéleződése, valamint a kulcsfontosságú tengeri szállítási útvonalak fennakadásai egyre komolyabban veszélyeztetik az ellátásbiztonságot. Az amerikai erők ismét közvetlen csapásokat mértek iráni célpontokra, miközben a Vörös-tengeren és a Kaszpi-térségben is újabb akadályok nehezítik a kereskedelmet - írta a Reuters.

A csütörtöki kereskedésben a Brent nyersolaj hordónkénti jegyzése 1,17 százalékkal 91,80 dollárra, míg az amerikai WTI típusú kőolajé 84,85 dollárra emelkedett. A drágulást elsősorban az váltotta ki, hogy az amerikai hadsereg csütörtökre virradóan egy átfogó, kétórás katonai művelet keretében több tucat, a Forradalmi Gárdához köthető célpontra – köztük katonai parancsnoki központokra és drónlétesítményekre – mért csapást. Az akció közvetlen válasz volt arra, hogy Teherán korábban ballisztikus rakétákat lőtt ki a közel-keleti amerikai erők állásaira.

A geopolitikai feszültséget tovább fokozza, hogy szerdán az Egyesült Államok és Szaúd-Arábia közösen támadott iráni támogatású félkatonai szervezeteket Irakban. Ez mérföldkőnek számít a konfliktusban, mivel most fordult elő első ízben, hogy Rijád nyíltan csatlakozott az amerikai légicsapásokhoz, megtorolva az iraki területről indított, szaúdi olajipari létesítményeket ért dróntámadásokat.

A katonai események mellett a kulcsfontosságú tengeri útvonalakon kialakult helyzet is felfelé hajtja az árakat. Bár a Hormuzi-szoroson szerdán, közel három hét után először haladt át egy, a QatarEnergy ellenőrzése alatt álló cseppfolyósított földgázt (LNG) szállító tartályhajó és a térség hajóforgalma élénkülni kezdett, a folytatódó konfliktusok nem adnak okot örömre.

A jemeni húszi lázadók azt fontolgatják, hogy tranzitdíjat vetnek ki a Vörös-tenger déli részén áthaladó kereskedelmi hajókra. Ez a lépés alig egy héttel azután merült fel, hogy a fegyveres csoport tengeri blokádot hirdetett Szaúd-Arábia ellen, ami a Hormuzi-szoros mellett a Bab el-Mandeb-szoroson keresztüli forgalmat is veszélyezteti.

A fizikai ellátási láncokat egy további incidens is szűkíti. A Kaszpi Csővezeték Konzorcium (CPC) csütörtökön hivatalosan is bejelentette, hogy felfüggesztette a nyersolaj berakodását, miután dróntámadás ért egy tartályhajót.