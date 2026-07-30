Most érkezett! Elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása: ezzel a kéréssel fordulnak a lakossághoz

A Duna alacsony vízállása miatt a következő 24-72 órában elkerülhetetlenné válik a Paksi Atomerőmű teljes leállítása, ezzel a villamosenergia-termelés megszűnése - tette közzé honlapján az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. csütörtökön kora délután. A tájékoztatásban felidézték: a Magyarország villamosenergia-termelésének közel felét biztosító, mintegy 2000 megawatt (MW) teljesítményű Paksi Atomerőmű hűtését a Duna biztosítja. A vízre a kondenzátorok (blokkok) hűtésénél van szükség.

A Duna vízszintje jelenleg 28 centiméterrel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, amely több mint 1 méterrel volt alacsonyabb az atomerőmű több mint 40 évvel ezelőtti tervezésénél figyelembe vett, 100 éves minimum vízszintnél - ismertette a vállalat.

A vízmennyiség elegendő lenne a blokkok hűtésére, de az ehhez szükséges szivattyúk szívócsonkjának szintje magasabban helyezkedik el, mint a jelenlegi alacsony, és várhatóan tovább csökkenő vízállás, így feladatukat ellátni nem tudják. A szívócsövek mélyebbre helyezésének műszaki kezelése elindult, néhány éven belül a jelenleginél alacsonyabb vízszint mellett is képes lesz folytatni a termelést az atomerőmű - közölték.

Az atomerőmű felkészült a teljes leállás rendkívüli helyzetének kezelésére - hangsúlyozták.

Kidolgozott eljárásrendek vannak a Duna alacsony vizes helyzetének kezelésére, az alacsony vizes állapotok 4 fokozatra vannak felosztva, jelenleg a 3. fokozatban járnak. Az előrejelzések alapján reális esélye van a 4. fokozat bekövetkezésének - fejtették ki a közleményben.

Az atomerőmű minden blokkjának leállítása után az álló blokkok hűtéséről gondoskodni kell. Ehhez percenként 5 köbméter víz szükséges, szemben a másodpercenként 100 köbmétert igénylő üzemelő blokkokénál.

A teljes leállásra a napon belül többször is változó vízügyi előrejelzések miatt jelenleg becslést tud adni az atomerőmű, a vállalat számításai szerint 24-72 óra az az időtáv, amelyen belül a leállítást végre kell hajtaniuk - jelezték.

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Felkészültek arra is, ha a Duna további extrém szintcsökkenést szenvedne el. Erre az esetre rendelkezésre állnak az Országos Vízügyi Főigazgatósággal együttműködésben telepített Pajtás szivattyúk, amelyek biztosítják, hogy az atomerőmű álló blokkjainak lehűtve tartásához szükséges vízmennyiség mindig rendelkezésre álljon. A Pajtás szivattyúkból szükség esetén 12 dolgozik folyamatosan, 4 tartalék és további 13 készenlétben van, mindehhez rendelkezésre áll a szükséges kezelő és javító személyzet, alkatrész-utánpótlás és üzemanyag is.

Akár hetekig tartó extrém alacsony vízállás esetén is biztonságos állapotban tarják a blokkokat, a megfelelő vízszint elérése esetén pedig azonnal, lépcsőzetesen indítják a blokkok termelését. A blokkok újraindítása a vízszinttől függően akár néhány nap alatt is megtörténhet - közölték.

A Paksi Atomerőmű folyamatos fejlesztései tették lehetővé, hogy a tervezési vízszinthez képest 120 centiméterrel alacsonyabb vízszinten is termelni tudjon a létesítmény. Az állandósult extrém vízcsökkenés azonban a jövőben további fejlesztéseket tesz szükségessé. Ezek a fejlesztések már megkezdődtek, a tervek szerint néhány éven belül lényegesen alacsonyabb vízszint mellett is zavartalanul folyhat a villamosenergia-termelés - emelte ki a vállalat.

Az atomerőmű működését érintő információkról hivatalos weboldalukon és hivatalos Facebook-profilukon adnak tájékoztatást, ezeken a felületeken fogják bejelenti az atomerőmű teljes leállítását is. Az atomerőmű kéri a lakosságot, hogy felelős, takarékos áramhasználattal segítsék Magyarország villamosenergia-ellátásbiztonságának fenntartását.