2026. március 10. kedd Ildikó
16 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közeli felvétel a benzinkút üzemanyag-szivattyú fúvókáiról
Autó

Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?

Pénzcentrum
2026. március 10. 14:29

A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt - ez gyakorlatilag ugyanolyan intézkedés, mint a korábban alkalmazott benzinárstop, csak most nem így hívják. A döntés hátterében a közel-keleti konfliktus eszkalációja áll, amely rövid idő alatt 80 dollár alatti szintről 110 dollár közelébe emelte a kőolaj világpiaci árát. Az intézkedés értelmében a benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként a jogosultak számára. A rendszer finanszírozásához a kormány stratégiai üzemanyagkészleteket szabadít fel és csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Összegyűjtöttük, mit jelent mindez a gyakorlatban, és milyen gazdasági következményei lehetnek.

A kormány rendkívüli intézkedést jelentett be az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt: úgynevezett védett árat - azaz árstopot, ársapkát - vezetnek be a benzinre és a gázolajra.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A lépés célja, hogy mérsékelje a globális olajárrobbanás hatását a magyar gazdaságra és a lakosságra. Az alábbi kérdés-válasz formában összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.

Mi történt, ami miatt a kormány beavatkozott?

Az elmúlt időszakban meredeken emelkedett az olaj világpiaci ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt. Míg korábban a kőolaj ára 80 dollár alatt volt hordónként, rövid idő alatt 110 dollár közelébe emelkedett.

A drágulás gyorsan begyűrűzött Magyarországra is: gyengült a forint, miközben az üzemanyagárak emelkedni kezdtek.

Mit jelent a védett ár az üzemanyagoknál?

A kormány maximált árakat határozott meg a kutakon értékesített üzemanyagokra:

  • benzin: 595 forint/liter
  • gázolaj: 615 forint/liter

Ez azt jelenti, hogy a jogosultak legfeljebb ezen az áron tankolhatnak, akkor is, ha a piaci ár magasabb lenne.

Mikortól lép életbe a védett ár?

A bejelentés szerint a védett ár kedden éjféltől lépett életbe, vagyis a kutak már keddtől ezen a maximális áron értékesíthetik az üzemanyagot a jogosultak számára.

Kik tankolhatnak a védett áron?

A kedvezményes ár csak magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek esetében érvényes. A szabályozás a lakosság mellett a mezőgazdasági termelőkre, fuvarozókra és vállalkozásokra is kiterjed.

Illetve a külügyminiszter kivételt adhat bizonyos országok autóira is, amennyiben abban az országban is üzemanyagkedvezményt biztosítanak a magyar autósoknak - ezeket külön rendeletben határozzák meg.

Miért nem árstopnak hívja a kormány?

Vélhetően a kormány tudatosan a „védett ár” kifejezést használja. Ennek oka lehet, hogy a korábbi, 2022-es üzemanyag-árstophoz sok negatív tapasztalat kapcsolódott, például üzemanyaghiány és hosszú sorok a benzinkutaknál.

Emellet vélhetően az is közrejátszik az elnevezésben, hogy korábban a hazai politikai térben is megjelentek a drágulásra reagáló javaslatok: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már egy héttel ezelőtt azonnali benzinárstopot és adócsökkentést sürgetett, miután kiderült, hogy a benzin és a gázolaj ára újabb jelentős emelkedés előtt áll.

Hogyan finanszírozható az olcsóbb üzemanyag?

A kormány a stratégiai üzemanyagkészletek egy részének felszabadításával segíti az intézkedést. Ezek a tartalékok lehetővé teszik, hogy az állam mérsékelje a piaci ár és a védett ár közötti különbséget. Az állam az úgynevezett biztonsági kőolajtermék készletekből 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel.

Az intézkedések részeként a kormány lecsökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az Európai Unió által megengedett minimumszintre. Ennek eredményeként a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra csökken literenként, ami 19,25 forintos mérséklést jelent, a gázolaj jövedéki adója 148,76 forintról 128,28 forintra csökken literenként, vagyis 20,48 forinttal mérséklődik.

Havi 10-12 milliárd forintos költségvetési hatással számol emiatt a kormányzat.

Meddig tarthat ki a stratégiai készlet?

A stratégiai üzemanyagkészletek normál esetben körülbelül 90-96 napnyi ellátásra elegendők. A kormány azonban csak a tartalék egy részét használhatja fel, ezért a tényleges időtartam attól függ, mekkora mennyiséget szabadítanak fel, illetve mennyire nő meg a kereslet az üzemanyag iránt.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

A becslések szerint a felszabadított tartalék néhány hétig, akár hónapokig is biztosíthatja a rendszer működését.

Kialakulhat üzemanyaghiány?

Elméletben igen, bár ez nem törvényszerű. A korábbi ársapka idején az egyik fő probléma az volt, hogy a piaci szereplők nem tudtak veszteség nélkül importálni üzemanyagot, ezért csökkent a kínálat. Ha most a kereslet jelentősen megnő, vagy az import visszaesik, az ellátás szűkössé válhat.

Újra kitörhet az üzemanyaghiány az árstop miatt: érik a baj a magyar benzinkutakon
EZ IS ÉRDEKELHET
Újra kitörhet az üzemanyaghiány az árstop miatt: érik a baj a magyar benzinkutakon
Komoly ellátási kockázatokat lát a frissen bevezetett üzemanyag‑ársapka mögött Bujdos Eszter, a Holtankoljak.hu ügyvezetője,

Ugyanakkor már a hétvégén az események hatására egyre több kisebb benzinkút döntött úgy, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az egyszerre tankolható üzemanyag-mennyiséggel kapcsolatban. Egyes helyeken 50, máshol 30 liternél húzták meg a felső határt. Másutt pedig azt közölték, napok óta nem érkezett meg a megrendelt üzemanyag a Mol-tól.

Mi történik, ha a piaci ár tartósan jóval magasabb marad a védett árnál?

Minél nagyobb a különbség a piaci és a hatósági ár között, annál nagyobb a költsége a rendszer fenntartásának, és annál nagyobb a kockázata annak, hogy csökken az import vagy nő a kereslet.

Milyen gazdasági hatásai lehetnek az olaj drágulásának?

Az üzemanyagárak növekedése szinte minden gazdasági ágazatot érinthet. Drágulhat a szállítás, emelkedhetnek az ipari költségek, és ez végső soron az inflációt is növelheti. Nemzetközi becslések szerint az energiaárak 10 százalékos emelkedése 0,4 százalékponttal növelheti a globális inflációt, miközben 0,1-0,2 százalékponttal csökkentheti a gazdasági növekedést.

Mi történik, ha tartósan magas marad az olaj ára?

Ha a nemzetközi olajpiaci feszültségek elhúzódnak, az intézkedés fenntartása egyre költségesebb lehet. Ebben az esetben a kormány dönthet a rendszer módosításáról vagy fokozatos kivezetéséről.

El tudja látni a Mol az országot?

A vállalat kommunikációja szerint képesek kezelni a helyzetet. Magyarország üzemanyag-ellátásának jelentős részét a hazai finomító adja, ezért a vállalat termelési kapacitása és az import lehetőségei kulcsfontosságúak a stabil ellátás szempontjából. A legnagyobb probléma, hogy a százhalombattai finomító a tavalyi tűzeset óta jelentősen kisebb kapacitással működik.

A Barátság-vezetéken jelenleg nem érkezik kőolaj az országba, ez is nehezíti a helyzetet.

Lehet-e uniós jogi problémája a védett árnak?

Korábban az Európai Bizottság kifogásolta az olyan intézkedéseket, amelyek a külföldi szereplőket hátrányosan érintették. Ha a rendszer különbséget tesz a felhasználók között, az akár jogi vitákat is kiválthat.

Miért különösen érzékeny Magyarország az olajár változására?

A magyar gazdaság erősen nyitott és exportorientált, ezért a globális energiaár-változások gyorsan begyűrűznek a hazai gazdaságba.

Milyen tovagyűrűző hatásai lehetnek az olajár-emelkedésnek?

Az üzemanyagárak emelkedése nemcsak a magyar fogyasztókat érinti közvetlenül, hanem számos iparágban is tovagyűrűző hatásokat válthat ki. Például a tajvani chipgyártás, amely a világ chiptermelésének 75–80 százalékát adja, katari LNG-árammal működik; ha ez nem jut el időben, a gyárak leállhatnak, ami akár az amerikai tőzsdei árfolyamokra is hatással lehet.

Emellett a repülés költségei is nőhetnek, mivel Európában a kerozin 34 százaléka Kuvaitból érkezik, ami a turizmusra és a szállítási költségekre is negatívan hat. Pótmegoldásként előfordulhat, hogy a már úton lévő gázszállítmányokat átirányítják, de ez extra költséggel és logisztikai kihívásokkal jár.
Címlapkép: Getty Images
#autó #kormány #benzin #mol #gázolaj #infláció #gazdaság #jövedéki adó #olajár #üzemanyagár #kőolaj

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
15:26
15:16
15:03
14:53
14:43
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 10.
Elmesélte a Wizz Air első tisztje: így válhat valaki pilótává Magyarországon, milliós a fizetés, de ez nem sétagalopp
2026. március 9.
Fizikai melósként sem álom a 600-900 ezres nettó Magyarországon: ezek a csúcsbért fizető munkahelyek
2026. március 10.
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
2026. március 10.
Visszatérhet a 2022-es benzinkáosz Magyarországon? Szakértők szerint az ársapka visszafelé is elsülhet
2026. március 10.
Közelebb a világháború, mint gondoltuk? Megint Magyarország lehet az egyik legnagyobb vesztese
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 10. kedd
Ildikó
11. hét
Ajánlatunk
Autó legolvasottabb
Tovább
1
3 napja
Most érkezett! 30 literes tankolási korlátot vezettek be itthon: a benzinre és a gázolajra egyaránt érvényes
2
4 hete
Kiderült az igazság az agyonreklámozott prémium üzemanyagokról: ezt okozzák valójában az autókban
3
4 hete
Hivatalos, pár hónap múlva tilos lesz ilyen autókat eladni Magyarországon: itt a pontos brüsszeli rendelet
4
3 hete
6 millió alatt is van élet? Ezek a legolcsóbb új autók 2026-ban: óriási árverseny indult be Magyarországon
5
1 napja
Itt a kormányzati bejelentés: azonnali hatállyal hatósági árat vezetnek be az üzemanyagokra
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kezesség
A kezesség a különböző hitelfelvételekhez kapcsolódóan a hitel visszafizetésének biztosítékaként jöhet jóba. Az adós helyett nemfizetés esetén a kezes felel, ő fizeti ki a tartozást. Az egyszerű kezesség esetén előbb az adóson kell behajtani a tartozást, s ha ez sikertelen, akkor lehet a kezestől követelni a fizetést.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 15:26
Irtó fontos levelet kap 3,5 millió magyar a következő napokban: aki ezt nem fizeti be időben, nagyon pórul járhat
Pénzcentrum  |  2026. március 10. 13:02
Óvatosan a filléres tengerparti nyaralásokkal: van egy óriási buktató az all inclusive ajánlatokban
Agrárszektor  |  2026. március 10. 14:31
Ez az élelmiszer ott van minden hűtőben: sokan nem sejtik, fertőzött lehet