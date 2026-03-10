Az intézkedéscsomag fontos eleme a jövedéki adó mérséklése is: a csökkentés mértéke literenként 19 forint, ami áfával együtt 24 forintos teherkönnyítést jelent.
Benzinárstop 2026: meddig tarthatnak ki Magyarország stratégiai üzemanyag-tartalékai?
A kormány védett árat vezetett be a benzinre és a gázolajra az üzemanyagok gyors drágulása miatt - ez gyakorlatilag ugyanolyan intézkedés, mint a korábban alkalmazott benzinárstop, csak most nem így hívják. A döntés hátterében a közel-keleti konfliktus eszkalációja áll, amely rövid idő alatt 80 dollár alatti szintről 110 dollár közelébe emelte a kőolaj világpiaci árát. Az intézkedés értelmében a benzin legfeljebb 595, a gázolaj pedig 615 forintba kerülhet literenként a jogosultak számára. A rendszer finanszírozásához a kormány stratégiai üzemanyagkészleteket szabadít fel és csökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját. Összegyűjtöttük, mit jelent mindez a gyakorlatban, és milyen gazdasági következményei lehetnek.
A kormány rendkívüli intézkedést jelentett be az üzemanyagárak gyors emelkedése miatt: úgynevezett védett árat - azaz árstopot, ársapkát - vezetnek be a benzinre és a gázolajra.
A lépés célja, hogy mérsékelje a globális olajárrobbanás hatását a magyar gazdaságra és a lakosságra. Az alábbi kérdés-válasz formában összegyűjtöttük a legfontosabb tudnivalókat.
Mi történt, ami miatt a kormány beavatkozott?
Az elmúlt időszakban meredeken emelkedett az olaj világpiaci ára a közel-keleti konfliktus eszkalációja miatt. Míg korábban a kőolaj ára 80 dollár alatt volt hordónként, rövid idő alatt 110 dollár közelébe emelkedett.
A drágulás gyorsan begyűrűzött Magyarországra is: gyengült a forint, miközben az üzemanyagárak emelkedni kezdtek.
Mit jelent a védett ár az üzemanyagoknál?
A kormány maximált árakat határozott meg a kutakon értékesített üzemanyagokra:
- benzin: 595 forint/liter
- gázolaj: 615 forint/liter
Ez azt jelenti, hogy a jogosultak legfeljebb ezen az áron tankolhatnak, akkor is, ha a piaci ár magasabb lenne.
Mikortól lép életbe a védett ár?
A bejelentés szerint a védett ár kedden éjféltől lépett életbe, vagyis a kutak már keddtől ezen a maximális áron értékesíthetik az üzemanyagot a jogosultak számára.
Kik tankolhatnak a védett áron?
A kedvezményes ár csak magyar rendszámmal és magyar forgalmi engedéllyel rendelkező járművek esetében érvényes. A szabályozás a lakosság mellett a mezőgazdasági termelőkre, fuvarozókra és vállalkozásokra is kiterjed.
Illetve a külügyminiszter kivételt adhat bizonyos országok autóira is, amennyiben abban az országban is üzemanyagkedvezményt biztosítanak a magyar autósoknak - ezeket külön rendeletben határozzák meg.
Miért nem árstopnak hívja a kormány?
Vélhetően a kormány tudatosan a „védett ár” kifejezést használja. Ennek oka lehet, hogy a korábbi, 2022-es üzemanyag-árstophoz sok negatív tapasztalat kapcsolódott, például üzemanyaghiány és hosszú sorok a benzinkutaknál.
Emellet vélhetően az is közrejátszik az elnevezésben, hogy korábban a hazai politikai térben is megjelentek a drágulásra reagáló javaslatok: Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke már egy héttel ezelőtt azonnali benzinárstopot és adócsökkentést sürgetett, miután kiderült, hogy a benzin és a gázolaj ára újabb jelentős emelkedés előtt áll.
Hogyan finanszírozható az olcsóbb üzemanyag?
A kormány a stratégiai üzemanyagkészletek egy részének felszabadításával segíti az intézkedést. Ezek a tartalékok lehetővé teszik, hogy az állam mérsékelje a piaci ár és a védett ár közötti különbséget. Az állam az úgynevezett biztonsági kőolajtermék készletekből 352 millió liter motorbenzint és 610 millió liter motorikus gázolajat szabadít fel.
Az intézkedések részeként a kormány lecsökkenti az üzemanyagok jövedéki adóját az Európai Unió által megengedett minimumszintre. Ennek eredményeként a benzin jövedéki adója 158,8 forintról 139,55 forintra csökken literenként, ami 19,25 forintos mérséklést jelent, a gázolaj jövedéki adója 148,76 forintról 128,28 forintra csökken literenként, vagyis 20,48 forinttal mérséklődik.
Havi 10-12 milliárd forintos költségvetési hatással számol emiatt a kormányzat.
Meddig tarthat ki a stratégiai készlet?
A stratégiai üzemanyagkészletek normál esetben körülbelül 90-96 napnyi ellátásra elegendők. A kormány azonban csak a tartalék egy részét használhatja fel, ezért a tényleges időtartam attól függ, mekkora mennyiséget szabadítanak fel, illetve mennyire nő meg a kereslet az üzemanyag iránt.
A becslések szerint a felszabadított tartalék néhány hétig, akár hónapokig is biztosíthatja a rendszer működését.
Kialakulhat üzemanyaghiány?
Elméletben igen, bár ez nem törvényszerű. A korábbi ársapka idején az egyik fő probléma az volt, hogy a piaci szereplők nem tudtak veszteség nélkül importálni üzemanyagot, ezért csökkent a kínálat. Ha most a kereslet jelentősen megnő, vagy az import visszaesik, az ellátás szűkössé válhat.
Ugyanakkor már a hétvégén az események hatására egyre több kisebb benzinkút döntött úgy, hogy mennyiségi korlátozást vezet be az egyszerre tankolható üzemanyag-mennyiséggel kapcsolatban. Egyes helyeken 50, máshol 30 liternél húzták meg a felső határt. Másutt pedig azt közölték, napok óta nem érkezett meg a megrendelt üzemanyag a Mol-tól.
Mi történik, ha a piaci ár tartósan jóval magasabb marad a védett árnál?
Minél nagyobb a különbség a piaci és a hatósági ár között, annál nagyobb a költsége a rendszer fenntartásának, és annál nagyobb a kockázata annak, hogy csökken az import vagy nő a kereslet.
Milyen gazdasági hatásai lehetnek az olaj drágulásának?
Az üzemanyagárak növekedése szinte minden gazdasági ágazatot érinthet. Drágulhat a szállítás, emelkedhetnek az ipari költségek, és ez végső soron az inflációt is növelheti. Nemzetközi becslések szerint az energiaárak 10 százalékos emelkedése 0,4 százalékponttal növelheti a globális inflációt, miközben 0,1-0,2 százalékponttal csökkentheti a gazdasági növekedést.
Mi történik, ha tartósan magas marad az olaj ára?
Ha a nemzetközi olajpiaci feszültségek elhúzódnak, az intézkedés fenntartása egyre költségesebb lehet. Ebben az esetben a kormány dönthet a rendszer módosításáról vagy fokozatos kivezetéséről.
El tudja látni a Mol az országot?
A vállalat kommunikációja szerint képesek kezelni a helyzetet. Magyarország üzemanyag-ellátásának jelentős részét a hazai finomító adja, ezért a vállalat termelési kapacitása és az import lehetőségei kulcsfontosságúak a stabil ellátás szempontjából. A legnagyobb probléma, hogy a százhalombattai finomító a tavalyi tűzeset óta jelentősen kisebb kapacitással működik.
A Barátság-vezetéken jelenleg nem érkezik kőolaj az országba, ez is nehezíti a helyzetet.
Lehet-e uniós jogi problémája a védett árnak?
Korábban az Európai Bizottság kifogásolta az olyan intézkedéseket, amelyek a külföldi szereplőket hátrányosan érintették. Ha a rendszer különbséget tesz a felhasználók között, az akár jogi vitákat is kiválthat.
Miért különösen érzékeny Magyarország az olajár változására?
A magyar gazdaság erősen nyitott és exportorientált, ezért a globális energiaár-változások gyorsan begyűrűznek a hazai gazdaságba.
Milyen tovagyűrűző hatásai lehetnek az olajár-emelkedésnek?
Az üzemanyagárak emelkedése nemcsak a magyar fogyasztókat érinti közvetlenül, hanem számos iparágban is tovagyűrűző hatásokat válthat ki. Például a tajvani chipgyártás, amely a világ chiptermelésének 75–80 százalékát adja, katari LNG-árammal működik; ha ez nem jut el időben, a gyárak leállhatnak, ami akár az amerikai tőzsdei árfolyamokra is hatással lehet.
Emellett a repülés költségei is nőhetnek, mivel Európában a kerozin 34 százaléka Kuvaitból érkezik, ami a turizmusra és a szállítási költségekre is negatívan hat. Pótmegoldásként előfordulhat, hogy a már úton lévő gázszállítmányokat átirányítják, de ez extra költséggel és logisztikai kihívásokkal jár.
