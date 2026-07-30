Vegyesen kezdte a napot a forint

Vegyesen alakult csütörtök reggelre a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben a szerda délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben. Az eurót reggel hat órakor 363,73 forinton jegyezték a szerda délután hat órai 362,63 forintos álláshoz képest, a dollár jegyzése 317,70 forintra csökkent 318,56 forintról, a svájci franké pedig 389,49 forintra emelkedett 388,29-ről.

A forint 0,3 százalékkal gyengült az euróval és a svájci frankkal szemben, és 0,3 százalékkal erősödött a dollár ellenében.

Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél, 2,1 százalékkal az euró, 1,7 százalékkal a dollár és 0,9 százalékkal a svájci frank ellenében.