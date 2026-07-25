A Tisza Párt dr. Sonnevend Pált, az ELTE Állam- és Jogtudományi Karának tanszékvezető egyetemi tanárát, korábbi dékánját jelöli alkotmánybírónak.
Meglépték! Vége a tízéves tiltásnak: olyan fordulat jön Magyarországon, ami alaposan letörheti az árakat
Az új kormány jelentős fordulatot hajtott végre a hazai energiapolitikában azzal, hogy 2030-ig 4000 megawattnyi új szélerőmű-kapacitás kiépítését teszi lehetővé. A szakmai álláspontokkal összhangban lévő, nagyszabású kapacitásbővítés a napenergiát hatékonyan kiegészítve stabilizálja a villamosenergia-hálózatot, mérsékli a piaci áramárakat, és érdemben csökkenti az ország energiaimport-kitettségét, növelve ezzel a hazai gazdasági biztonságot - közölte a Portfolio.
Bár Magyarország európai viszonylatban is kiváló adottságokkal rendelkezik a szélenergia hasznosítására, a hazai szélerőművek beépített teljesítménye jelenleg mindössze 325 megawattot tesz ki. Ennek oka, hogy a korábbi kormány több mint egy évtizeden át adminisztratív eszközökkel blokkolta a szélerőművek telepítését. Később, az uniós források megszerzése érdekében is csupán egy rendkívül visszafogott, 670 megawattos bővítéssel számoltak az évtized végéig, amivel az ország továbbra is jócskán elmaradt volna a megújuló energiát alkalmazó európai államok átlagától. A Tisza Párt választási programjával összhangban az új kabinet szakított ezzel a gyakorlattal. Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter bejelentése szerint a vártnál jóval nagyobb beruházói érdeklődés miatt már az első körben közel 1000 megawattnyi új szélerőmű kaphat hálózati csatlakozási engedélyt.
A 4000 megawattos célszám tökéletesen illeszkedik az energetikai kutatóműhelyek szakmai javaslataihoz. A szélenergia legfőbb hazai előnye, hogy termelése jellemzően azokra az időszakokra – így az éjszakai órákra és a hűvösebb hónapokra – esik, amikor a naperőművek nem termelnek. Ráadásul a modern szélturbinák kapacitáskihasználtsága a 30 százalékot is elérheti, ami jelentősen meghaladja a hazai naperőművekét. Ennek köszönhetően a tervezett szélerőmű-kapacitás megközelítőleg annyi villamos energiát képes előállítani, mint egy kétszer akkora naperőmű-park. Ez a komplementer jelleg kiegyensúlyozottabbá teszi a villamosenergia-rendszert, minimalizálja a hálózatfejlesztési költségeket, és a tanulmányok szerint feleslegessé teheti a korábbi kormány által tervezett új gáztüzelésű erőművek megépítését is.
A nagyszabású szélenergia-fejlesztés versenyképességi előnyei is számottevőek. Az új beruházások nagyrészt magántőkéből és uniós forrásokból valósulhatnak meg, így az államnak nem szükséges költségvetési forrásokat biztosítania a megtermelt áram átvételéhez. A hazai kapacitás növelése radikálisan csökkentheti az éves szinten még mindig közel 20 százalékos villamosenergia-importot, miközben a megújuló energiaforrások térnyerése lefelé nyomja a nagykereskedelmi árakat. Mindez jelentősen mérsékli Magyarország kitettségét a rendkívül változékony nemzetközi fosszilisenergia-piacoknak és a geopolitikai konfliktusoknak, érdemben javítva a nemzetgazdaság függetlenségét.
Az időjárásfüggő megújuló energiaforrások tömeges hálózati integrációja elkerülhetetlenül komoly infrastrukturális fejlesztéseket igényel. Ennek érdekében a Gazdasági és Energetikai Minisztérium a lehívott uniós forrásokból mintegy 1,5 milliárd eurót fordít a villamosenergia-hálózat korszerűsítésére, a hálózati energiatárolási kapacitások bővítésére, valamint az okosmérők telepítésére. Mivel a kapacitásbővítés és a Paks II. beruházás körüli bizonytalanságok miatt a teljes magyar energiastratégiát újra kell gondolni, az új rendszer működési keretei Tótth András energetikai államtitkár tájékoztatása szerint az idei év végéig készülhetnek el.
Figyelmeztet a Levéltár igazgatója: súlyos lelki teher vár sok magyar családra, ha nyilvánosak lesznek az ügynökakták
A kormány által benyújtott új törvényjavaslat értelmében egy hatvan-hetvenezer nevet tartalmazó, bárki számára online kutatható adatbázis készül az állambiztonsági iratokból.
Bár a februárban kirobbant amerikai–iráni konfliktus és az európai gáztárolók alacsony töltöttsége miatt a gázárak az elmúlt időszakban meredeken emelkedtek, fizikai hiánytól idén sem kell...
Csődvédelmet kért a pénzügyi nehézségekkel küzdő Varta.
Erősödött pénteken a forint a főbb devizákkal szemben a kora reggeli jegyzéséhez képest a bankközi piacon.
Az Európai Központi Bank (EKB) júliusi sajtótájékoztatóján Christine Lagarde elnök egyértelművé tette, hogy az intézmény üdvözli az euró bevezetésére irányuló szándékokat,
Az ország legnagyobb kriptobrókersége a következő hónapokban újraindítja szolgáltatásait.
A Pénzcentrumnak Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője és Sasvári Marcell, a Portfolio elemzője értékelte, kik lehetnek az új uniós költségvetés nyertesei és vesztesei.
Egyre nagyobb a baj, átlépte a 100 dolláros szintet az olaj: olyan krízis fenyeget, ami a magyar benzinkutakat is letarolhatja
Az áremelkedést elsősorban az Irán elleni amerikai–izraeli háború eszkalációja, a szaúdi tartályhajókat ért vörös-tengeri támadások, valamint a kazah olajexport leállása fűti
Erősödött a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben péntek reggel a csütörtök esti jegyzésekhez képest a nemzetközi bankközi devizapiacon.
Sorra tűnnek el a tízezrek a magyarok bankszámláiról: szinte senki sem tudja, mennyit fizet valójában
A Bankmonitor Számlamonitor szolgáltatása azt mutatja meg, hogy a tényleges számlahasználat alapján mennyibe kerül a bankolás.
Május óta nem került ennyibe egy hordó olaj, Trump pedig már közölte, ki tart ezért felelősnek.
Újabb áfacsökkentéseket lengetett be Magyar Péter: itt az érintett termékek listája, erre készül a kormány
A szerdai kormányülést követően tartott sajtótájékoztatót Magyar Péter miniszterelnök és Köböl Anita kormányszóvivő, akik ismertették a kabinet legfontosabb döntéseit.
Kiderült, mennyit kérnek ma a magyar sztárok egyetlen fellépésért: milliókat kaszálnak 40 perc alatt
Elszálltak a fellépői díjak Magyarországon: egy top előadó akár egymilliót is elkér 40 percért
Gyengült csütörtök reggelre a forint a főbb devizákkal szemben az előző délutáni jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Lépésről lépésre, gyakorlati példán keresztül mutatjuk meg, mi a helyi adó lekérdezésének menete a MÁK helyi adó portálján keresztül.
Rendkívüli bejelentés érkezett: hatalmas roham indulhat a milliárdos üzletért, rezsinagyhatalom lehet Magyarország
A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal (MEKH) társadalmi egyeztetésre bocsátotta a szélerőművi kapacitások kiosztására vonatkozó pályázati kiírás tervezetét.
A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 876,07 pontos, 0,61 százalékos emelkedéssel, 144 765,41 ponton, történelmi zárócsúcson fejezte be a kereskedést szerdán.
Több ezer flakon, feltehetően hamis Persil és Ariel mosógélt találtak a NAV pénzügyőrei egy Ukrajnából érkező kamionban a rajkai határátkelőnél.