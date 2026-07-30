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Gazdaság

Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban

Pénzcentrum
2026. július 30. 10:10

Az ország egyik legnagyobb munkáltatójaként a Magyar Posta kiemelt figyelmet fordít munkatársai védelmére, különösen az olyan magas kockázatú időszakokban, mint a hőségriasztás - közölte a vállalat. Az extrém meleg miatt 2026. július 30. és augusztus 4. közötti időszakban országosan elrendelték, hogy a kézbesítők csak annyi küldeménnyel induljanak útnak, amennyivel legkésőbb 11 óráig biztosan visszaérnek a bázispostájukra.

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A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk. A nem klimatizált posták listája ide kattintva elérhető. Ezen a listán 588 postaépület található, vagyis nagyjából 10-ből 3 posta érintett. A Posta a munkatársai egészségének védelme érdekében hozott fenti intézkedéseink miatt a csomagfeldolgozásban és kézbesítésben előfordulhatnak lassulások - közölték. 

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Kiemelten fontosnak tartják kollégáink felkészítését is a rendkívüli helyzetre, külön figyelmet fordítva a munkájukat szabadban végzőkre, akik számára védőitalt (hűtött ivóvizet), 50 faktoros napvédőkrémet, védősapkát biztosítanak, valamint a zöld munkapóló helyett fehér pólót is viselhetnek. Arról is informálták munkatársainkat, hogy országszerte hol találnak olyan klimatizált helyet, ahová munkavégzés közben betérhetnek lehűlni.

A mindenkori védekezéssel kapcsolatos döntéseket a Magyar Posta az aktuális időjárási körülmények ismeretében hozza meg a vonatkozó jogszabályokkal összhangban - közölték.

Idén már meghalt két kézbesítő a kánikula idején

Az extrém hőség elleni védekezést komolyan veszik a Postánál, hasonló intézkedéseket hoztak már a júniusi hőséghullám alatt is. Ennek ellenére két postai dolgozó is meghalt a hőség idején. Fontos, hogy amíg tart a kánikula, figyeljünk a környezetünkre, vegyük észre, ha valaki rosszul van, segítsük egymást a hőség elleni védekezésben. Különösen az idősebbekre, krónikus betegekre ügyeljünk!

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A több napon keresztül fennálló magas hőmérséklet rontja a fizikai és szellemi teljesítőképességet, fokozza a fáradékonyságot és a balesetek kockázatát.
Címlapkép: Getty Images
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