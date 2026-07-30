A Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 1372,51 pontos, 0,95 százalékos emelkedéssel, 146 453,37 ponton, történelmi csúcson zárt csütörtökön.
Vegyes napot zárt a forint: így áll most az euróval szemben
Vegyesen alakult a forint árfolyama a főbb devizákkal szemben csütörtökön kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 363,56 forintról 362,52 forintra csökkent 18:45-re, napközben 361,30 forint és 364,06 forint között mozgott. A svájci frank jegyzése a reggeli 389,32 forintról 390,63 forintra emelkedett, míg a dolláré 317,40 forintról 314,56 forintra süllyedt. Az euró jegyzése a reggeli 1,1455 dollárról 1,1525 dollárra erősödött.
Te is kincsekre bukkantál a kiszáradt Duna medrében? Figyelmeztet az államtitkár: ezt nem tanácsolja senkinek
Nemcsak a leletek fontosak, hanem az a közeg, környezet, ahol megtalálták azokat, ezért nem szabad megbolygatni a lelőhelyeket.
Itt van Magyar Péter friss bejelentése: csütörtökön vagy pénteken teljesen leállhat a paksi atomerőmű, ez nagy kiesést jelent
Az atomerőmű kikapcsolása 2000 megawatt teljesítménykiesést jelent, ez nagy százaléka a magyar fogyasztásnak.
Mivel az első negyedévben is 1,7 százalékos volt a növekedés üteme, az első félévben a gazdaság teljesítménye 1,7 százalékkal nőtt az egy évvel korábbihoz viszonyítva.
Változások jönnek a Magyar Postánál az extrém hőség miatt: rövidített nyitvatartással, és kevesebb levéllel számolhatnak az ügyfelek ezekben a napokban
A légkondicionáló berendezéssel nem rendelkező postákat az ügyfelek és a dolgozók védelme érdekében 12 órakor bezárjuk.
A szakértő szerint a jelenlegi, rendkívül alacsony vízállású időszak éppen alkalmas arra, hogy azonnal elkezdődjön a csatornarendszer elengedhetetlen rehabilitációja.
Újabb súlyos döntést kellett hozni Pakson: a III. blokk leállítása után a II. blokk teljesítményét is csökkenteni kell
A Duna vízszintje az elmúlt órákban tovább csökkent, a jelenlegi vízállás Paksnál mínusz 121 centiméter.
Szerdán a BÉT részvényindexe, a BUX 802,12 pontos, 0,56 százalékos emelkedéssel, 145 080,86 ponton, új történelmi csúcson zárt.
2026. júniusban az egy évvel korábbi időszakhoz képest euróban kifejezve az export értéke 21%-kal, az importé 18%-kal nőtt.
Csütörtök reggeli jegyzésén a forint gyengébben áll a július havi kezdésnél.
A gyógyszerek és a tűzifa áfájának csökkentése leginkább a rászoruló háztartásoknak jelenthet kézzelfogható segítséget.
Éjféltől harmadfokú hőségriasztás lesz, a kormány pedig szükség esetén energiakorlátozást is bevezethet.
A forint szerdán mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből, havi összevetésben is gyengébb.
Rekordot döntött a BUX és a Mol árfolyama, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben.
Nem alapbéremelést, hanem egyszeri kompenzációt ajánlott az IKEA, a dolgozók csütörtökig dönthetnek róla.
Kritikusnak nevezte a Velencei-tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője.
Tovább romlik a helyzet a Paksi Atomerőműnél: a rekordközeli alacsony vízállás miatt az MVM szerdán délután megkezdi a 3. blokk leállítását.
Elindult a hazai őszibarackszezon: a korai és középérésű fajták már országszerte megjelentek a piacokon és a termelői árusítóhelyeken.
A magyar gazdaság szempontjából a költségvetés helyzete jelenti a legnagyobb veszélyt, jövőre ugyanakkor a kormány már képes lehet a deficit csökkentésére.