Kegyetlen hőség lesz a hétvégén: itt a legfrissebb előrejelzés, ezt nem szabad félvállról venni

Fokozódik a kánikula a hétvégén, a legmelegebb órákban 40 Celsius-fok is lehet, miközben a hajnalok sem hoznak felfrissülést - derül ki a HungaroMet Nonprofit Zrt. előrejelzéséből. Pénteken derült vagy felhőtlen lesz az ég. Az Észak-Dunántúlon a déli, délkeleti szél megélénkül, másutt mérsékelt marad a légmozgás. A legmagasabb nappali hőmérséklet 34 és 39 fok között alakul.

Szombaton többnyire derült vagy gyengén felhős, száraz idő várható. Az északi, északnyugati tájak fölött lehet kissé több fátyol- és gomolyfelhő, de az északnyugati határvidék fölé is csak kis valószínűséggel sodródhat egy-egy zivatargóc. A főként délies légmozgás többnyire mérsékelt marad, az északnyugati határ közelében északnyugatira fordul és megélénkülhet a szél. A minimum-hőmérséklet 13 és 23, a maximum 34 és 40 fok között alakul.

Vasárnap többnyire napos idő várható kevés gomolyfelhővel. Az északi határ mentén nem kizárt egy-egy zápor, zivatar. A légáramlás többnyire mérsékelt marad. A hőmérséklet hajnalban 15 és 24, délután 34, 40 fok között alakul.

Agrometeorológia: a hőség fokozza a csapadékhiány okozta károkat

A hőség fokozza a csapadékhiány okozta károkat a mezőgazdaságban, folytatódik a szántóföldi növények idő előtt száradása, és a természetes vegetáció is megsínyli a kánikulát - írta a HungaroMet Zrt. csütörtöki agrometeorológiai elemzésében. Közölték: az elmúlt egy hétben csak gyenge záporok fordultak elő. Az ország túlnyomó részén a júliusi csapadékmennyiség a hónap első két napján, a megelőző hőségperiódust lezáró hidegfronthoz kötődően hullott, ezt követően csak a nyugati, délnyugati, valamint az északkeleti országrészben fordult elő érdemi csapadék.

Az Alföld egyes tájain és a Dunántúl északkeleti felén az 5 millimétert sem érte el a havi csapadékösszeg, a május eleje óta lehullott mennyiség pedig az ország túlnyomó részén 70-140 milliméterrel kevesebb az átlagosnál. A talaj a Balatontól nyugatra eső terület kivételével kritikusan száraz.

A napraforgó elvirágzott, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, többfelé még a 2022. évinél is kevesebb. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, elsősorban a Dunántúl legdélebbi részén kedvezőbbek a körülmények, másfelé gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály immár visszafordíthatatlan, nagy károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz.

A felszín zöldességét mutató vegetációs index értéke jellemzően a 2022. évi alatt van. Jelenleg az ország túlnyomó részén nagyfokú, egyre többfelé súlyos mezőgazdasági aszály van, csak a délnyugati országrészben van optimális nedvesség a talajban. Az április 1-től tartó időszak 79 százalékában volt az ország területének legalább 30 százalékán legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest (105) és Hajdú-Bihar (103) vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában (33).

Az előrejelzés szerint a hét további részében és a jövő hét első felében napos, száraz, nagyon meleg idő várható erős UV-sugárzással. A nagyfokú és súlyos aszály területi kiterjedése nőni fog, és a csapadékhiányt a légköri aszály is súlyosbítja: a levegő páratartalma napközben nagy területen 30, helyenként 20 százalék alatt alakul. A hőmérséklet csúcsértéke 35-40 Celsius-fok között várható. A száraz levegőben nagy lesz a napi hőingás, éjszakánként eleinte még 15-20 fok közé hűl le a levegő, majd vasárnaptól egyre nagyobb területen 20 fok körül vagy fölött alakul a minimum-hőmérséklet. Enyhülésre a jövő hét második felében van esély, de ennek mértéke és időpontja egyelőre bizonytalan.