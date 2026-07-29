Rekordot döntött a BUX és a Mol árfolyama, miközben az OTP is erősödött a szerdai kereskedésben.
Újra lejtőre került a forint: egy nap alatt nagyot változtak az árfolyamok
Gyengült a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama egyaránt emelkedett a reggeli szintekhez képest.
Az eurót délután hat órakor 362,63 forinton jegyezték a reggel hét órai 360,91 forintos állás után. A dollár jegyzése 318,56 forintra ment fel 316,58 forintról, a svájci franké pedig 388,29 forintra 387,40-ről. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 0,6 és 0,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.
A forint szerda délutáni jegyzésén 1,8 százalékkal áll gyengébben a júliusi kezdésnél az euróval, 2 százalékkal a dollárral és 0,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.
Az év eleje óta a forint erősödött: 5,7 százalékkal az euró, 2,7 százalékkal a dollár és 6 százalékkal a svájci frank ellenében.
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