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Gazdaság

Újra lejtőre került a forint: egy nap alatt nagyot változtak az árfolyamok

Pénzcentrum/MTI
2026. július 29. 18:41

Gyengült a forint szerdán a főbb devizákkal szemben a bankközi devizapiacon. Az euró, a dollár és a svájci frank árfolyama egyaránt emelkedett a reggeli szintekhez képest.

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Az eurót délután hat órakor 362,63 forinton jegyezték a reggel hét órai 360,91 forintos állás után. A dollár jegyzése 318,56 forintra ment fel 316,58 forintról, a svájci franké pedig 388,29 forintra 387,40-ről. A forint így az euróval szemben 0,5 százalékkal, a dollár és a svájci frank ellenében pedig 0,6 és 0,2 százalékkal gyengült a nap folyamán.

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A forint szerda délutáni jegyzésén 1,8 százalékkal áll gyengébben a júliusi kezdésnél az euróval, 2 százalékkal a dollárral és 0,6 százalékkal a svájci frankkal szemben.

Az év eleje óta a forint erősödött: 5,7 százalékkal az euró, 2,7 százalékkal a dollár és 6 százalékkal a svájci frank ellenében.
Címlapkép: Getty Images
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