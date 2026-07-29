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Magyar Péter miniszterelnök a Miniszterelnökségen tartott kormányszóvivői sajtótájékoztatón 2026. július 2-án.
Gazdaság

Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: energiakorlátozás is jöhet a brutális hőség miatt

Pénzcentrum
2026. július 29. 19:56

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon. A tartós hőség és az aszály miatt a kormány szükség esetén átmeneti energiakorlátozásra is felkészült, ugyanakkor a lakossági ellátás és a közszolgáltatások nincsenek veszélyben. Egyes településeken az ivóvízellátás biztosítására is készülnek.

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A következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, ezért szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon – jelentette be Magyar Péter.

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A miniszterelnök elmondta, hogy a Duna vízállása Paksnál mínusz 118 centiméterre csökkent, ezért a Paksi Atomerőmű egyik blokkját tervezetten leállították. Hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett intézkedésről van szó.

Magyar Péter közölte, hogy az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított, ugyanakkor a kormány felkészült arra, hogy szükség esetén egyes nagyfogyasztóknál átmenetileg csökkentsék az áramfelhasználást. Kiemelte, hogy a kórházak és más közszolgáltatások nem érintettek az esetleges korlátozásokban.

A lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és fogyasztásukat inkább a nappali órákra időzítsék. Emellett egyes településeken felkészülnek arra is, hogy szükség esetén lajtoskocsikkal biztosítsák az ivóvízellátást.

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A következő napokban országszerte 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható, a hétvégén pedig helyenként akár 40 fokot is mérhetnek. A Népegészségügyi Központ arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, kerüljék a tűző napot, és lehetőleg csak a reggeli vagy esti órákban sportoljanak.

Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert
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