A forint szerdán mindhárom fő devizával szemben veszített értékéből, havi összevetésben is gyengébb.
Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: energiakorlátozás is jöhet a brutális hőség miatt
Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon. A tartós hőség és az aszály miatt a kormány szükség esetén átmeneti energiakorlátozásra is felkészült, ugyanakkor a lakossági ellátás és a közszolgáltatások nincsenek veszélyben. Egyes településeken az ivóvízellátás biztosítására is készülnek.
A következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, ezért szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon – jelentette be Magyar Péter.
A miniszterelnök elmondta, hogy a Duna vízállása Paksnál mínusz 118 centiméterre csökkent, ezért a Paksi Atomerőmű egyik blokkját tervezetten leállították. Hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett intézkedésről van szó.
Magyar Péter közölte, hogy az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított, ugyanakkor a kormány felkészült arra, hogy szükség esetén egyes nagyfogyasztóknál átmenetileg csökkentsék az áramfelhasználást. Kiemelte, hogy a kórházak és más közszolgáltatások nem érintettek az esetleges korlátozásokban.
A lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és fogyasztásukat inkább a nappali órákra időzítsék. Emellett egyes településeken felkészülnek arra is, hogy szükség esetén lajtoskocsikkal biztosítsák az ivóvízellátást.
Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)
A következő napokban országszerte 30 Celsius-fok feletti hőmérséklet várható, a hétvégén pedig helyenként akár 40 fokot is mérhetnek. A Népegészségügyi Központ arra kéri a lakosságot, hogy gondoskodjanak a megfelelő folyadékbevitelről, kerüljék a tűző napot, és lehetőleg csak a reggeli vagy esti órákban sportoljanak.
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