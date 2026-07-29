Rendkívüli bejelentést tett Magyar Péter: energiakorlátozás is jöhet a brutális hőség miatt

Magyar Péter miniszterelnök bejelentette, hogy szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon. A tartós hőség és az aszály miatt a kormány szükség esetén átmeneti energiakorlátozásra is felkészült, ugyanakkor a lakossági ellátás és a közszolgáltatások nincsenek veszélyben. Egyes településeken az ivóvízellátás biztosítására is készülnek.

A következő napokban hőségkupola alakulhat ki az ország felett, ezért szerda éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe Magyarországon – jelentette be Magyar Péter.

A miniszterelnök elmondta, hogy a Duna vízállása Paksnál mínusz 118 centiméterre csökkent, ezért a Paksi Atomerőmű egyik blokkját tervezetten leállították. Hangsúlyozta, hogy nem üzemzavarról, hanem előre tervezett intézkedésről van szó.

Magyar Péter közölte, hogy az ország villamosenergia-ellátása továbbra is biztosított, ugyanakkor a kormány felkészült arra, hogy szükség esetén egyes nagyfogyasztóknál átmenetileg csökkentsék az áramfelhasználást. Kiemelte, hogy a kórházak és más közszolgáltatások nem érintettek az esetleges korlátozásokban.

A lakosságot arra kérte, hogy lehetőség szerint takarékoskodjanak az energiával, és fogyasztásukat inkább a nappali órákra időzítsék. Emellett egyes településeken felkészülnek arra is, hogy szükség esetén lajtoskocsikkal biztosítsák az ivóvízellátást.

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Címlapi kép: MTI/Hegedüs Róbert