Újabb veszély fenyegeti a Velencei-tavat: a hétvége döntő lehet a halállomány számára

Kritikusnak nevezte a Velencei-tónál a következő egy hetet a halgazdálkodás szempontjából a Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) Velencei-tavi kirendeltségének vezetője. a vízminőség jelenleg megfelelő a halak szempontjából, az oxigénszint stabil, ugyanakkor a szélcsendesnek ígérkező hétvége lokális halpusztulást okozhat, illetve az is veszélyes, ha markáns hidegfront zárja majd le a hőséget.

Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, hogy egy csepp eső sem várható a következő napokban a Velencei-tónál és vízgyűjtő területén. A tónál jelenleg 33 centiméter a vízállás. A mérések kezdete óta mért legalacsonyabb vízállás rekordja június 24-én dőlt meg a Velencei-tavon, akkor az agárdi vízmérce 52 centiméteren állt. A korábbi negatív rekordot, 53 centimétert 2022 szeptemberében rögzítették.

Pálinkás Imre Pál közölte, hogy korábban készült intézkedési terv a Velencei-tó halállományának megmentésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság és az érintett hatóságok szakembereinek bevonásával. Jelezte, hogy amennyiben a vízszint még kritikusabbá válik, a végső megoldás a mentőhalászat lehet, azt azonban csak a hűvös őszi időben tudják elvégezni.

A MOHOSZ Velencei-tavi vezetője arról is beszélt, hogy végeztek kutatóhalászatot, "a halak azonban nincsenek összeállva", szétszóródva vannak a vízben, természetes módon viselkednek, amit a horgászok is rendre megerősítenek. A kirendeltségvezető korábban elmondta: a tapasztalatok azt mutatják, hogy naponta fél és egy centiméter között lehet a vízszint csökkenése egy-egy forró nyári napon, a legalacsonyabb vízállásra szeptember végén, október elején számítanak.

A Fejér Vármegyei Kormányhivatal július 23-tól fürdőzési tilalmat rendelt el öt velencei-tavi strandon bakteriális szennyezettség miatt, az érintett strandokon a vízminőség helyreállásáig tilos fürdeni. A következő strandokra érvényes a tilalom: Agárd Park Strand Kemping, Tini Strand, Velence Északi Strand, Velence Korzó és Szabadstrand, Velence Resort & Spa Strand.

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Címlapkép: MTI/Vasvári Tamás