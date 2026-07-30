A mai naptól elérhetővé vált Fizetés megosztása funkció a csoportos rendeléseket teszi egyszerűbbé a Wolton.
Ha teheted, messzire kerüld az ilyen kávézókat: a fertőzések melegágya, ha így szolgálnak ki
Sokan akár naponta is meglátogatják kedvenc kávézójukat, de a HuffPost cikke szerint érdemes lenne kétszer is meggondolnunk, mielőtt az önkiszolgáló pultnál a közös tejkiöntőhöz vagy a mézhez nyúlnánk. Tapasztalt baristák és higiéniai szakértők olyan gyomorforgató szokásokról számoltak be, amelyek láttán még a legelszántabb koffeinfüggők is elgondolkodhatnak a leszokáson.
Matt Woodburn-Simmons, egy korábbi barista elárulta, hogy a nyári hónapokban nem ritka látvány, hogy a vendégek közvetlenül a közösségi tejkiöntőből isznak, miközben a kávéjukra várnak. Shanina Knighton, a Case Western Reserve University professzora szerint a tej a baktériumok „legjobb barátja”, mivel tele van fehérjével és cukorral. A kiöntők csőrére száradt vékony tejrétegben biofilm alakul ki, ami egy ragacsos mikrobafal, és egy egyszerű öblítéssel nem távolítható el. A helyzetet csak rontja, ha a pultnál a félig üres kancsókat egyszerűen utántöltik anélkül, hogy előtte kimosnák őket, így a maradékban tenyésző kórokozók „friss táplálékot” kapnak.
A méz adagolása sem biztonságosabb: Woodburn-Simmons többször látta, amint a vendégek az ujjukra nyomják a mézet, majd lenyalják azt, sőt, közvetlenül a fúvókáról nyalják le a csöpögő maradékot. A cukortartóknál sem jobb a helyzet; előfordul, hogy a szülők a gyerekeknek adják a cukros zacskókat rágcsálni, akik aztán nyálasan visszateszik azokat a többi közé.
Sok vendég végigsimítja a kezével az egész toronynyi műanyag fedelet, mielőtt kiválasztaná a megfelelőt, így az utánuk jövők már egy szennyezett felülettel érintkeznek. A cikkben megszólaló professzor emlékeztet: míg a legtöbb dolog, amit napközben megérintünk, nem kerül a szánkba, a kávés pohár fedelének pereme közvetlenül az ajkunkkal érintkezik.
Olyan extrém esetek is előfordultak, ahol a vendég a közös keverőkanalat lenyalta, majd visszatette a tartóba.
A szakértők szerint érdemes inkább a baristától kérni, hogy öntsön tejet a kávénkba, így elkerülhetjük a közös kiöntőket. Fontos szabály, hogy ne a pult „csillogását” nézzük, hanem a nedvességet: a tócsákban álló kávémaradék, a rászáradt tej és a ragacsos adagolók sokkal többet elárulnak egy hely higiéniájáról, mint a letörölt pultfelület.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Élelmiszerbiztonsági háttér: amit a HACCP előír
A fent leírt esetek elkerülésére a magyar vendéglátóhelyeknek szigorú HACCP rendszert kell működtetniük, amelynek alapja a megelőzés.
- Hőmérséklet-ellenőrzés: A tejtermékek esetében a hűtési lánc nem szakadhat meg; a hűtve tárolás előírt hőmérséklete 0 és +5 °C között van. A kihelyezett tejeknél a pultban lévő hőmérsékletet rendszeresen mérni és dokumentálni kellene, elkerülve a baktériumok szaporodását.
- Keresztszennyeződés megelőzése: Az élelmiszerbiztonsági előírások tiltják az olyan folyamatokat, ahol a nyersanyagok vagy a vendégek által használt eszközök szennyezhetik a tiszta ételeket. A pultnál használt eszközök (pl. keverőkanalak) tisztántartása és rendszeres cseréje alapkövetelmény.
- Takarítás és fertőtlenítés: A takarítási utasításnak ki kell terjednie a „láthatatlan” vagy gyakran érintett helyekre is, mint a kapcsolók vagy az adagolók fúvókái. A fertőtlenítő mosogatás kötelező minden olyan eszköznél, amely a vendéggel érintkezik.
- Személyi higiénia: A dolgozóknak kötelező a magas fokú személyi higiénia fenntartása, a rendszeres fertőtlenítő kézmosás és az egészségügyi alkalmasság igazolása. Tilos például a szívószálak vagy fedelek puszta kézzel való érintése a kiszolgálás során.
- Allergéntájékoztatás: A vendéglátóhely köteles tájékoztatni a fogyasztót a 14 fő allergén jelenlétéről, ami az önkiszolgáló pultoknál is kritikus (pl. tej, olajos magvak a szórásokban).
- Dokumentáció: Minden hűtési értéket, takarítási folyamatot és dolgozói oktatást naplózni kell, hogy egy hatósági ellenőrzés során bizonyítható legyen a biztonságos működés.
Tehát ha azt látod, hogy a hűtést igénylő tej kint van felejtve a pulton, hogy a tiszta csészék/kanalak közé könnyen keveredhetne mosatlanok, hogy a padlón sok a folt, hogy a kiszolgála puszta kézzel fogja meg az elviteles fedőt, szívószálat, akkor kezdhetsz gyanakodni, hogy nem tartják be az előírásokat. Olyan helyeknél, ahová rendszeresen visszajárunk, érdemes figyelni az ilyen jelekre.
A világ sörtermelésének több mint negyedét egyetlen vállalat adja, miközben a 40 legnagyobb sörgyártó együtt a globális termelés több mint 86 százalékát állítja elő.
Te is ilyet iszol edzés után? Visszahívják a népszerű italport: meg ne idd, nem engedélyezett összetevőt tartalmaz
A termékvisszahívás oka, hogy a termék nem engedélyezett összetevőt (kreatin-malátot) tartalmaz.
Rendkívüli lépés a hétvégi hőségriadó alatt: ingyenes szállítással segíti a magyarokat az online bolt
Ismét ingyenessé teszi a házhoz szállítást a hétvégére a Kifli.hu az augusztus első napjaira várható extrém hőség miatt.
Napokon belül óriási fordulat jön a hazai boltokban: élesedik az új uniós jogszabály – minden magyar vásárló pénztárcáját érinti ez a dolog
Évek óta visszatérő panasz, hogy a háztartási gépek, mobiltelefonok vagy más elektronikai eszközök jóval hamarabb cserére szorulnak, mint mondjuk évtizedekkel ezelőtt.
Veszélybe kerülhet a magyar dinnyetermesztés: az önköltségi ár alá zuhant a görögdinnye termelői ára a túlkínálat és a visszaeső kereslet miatt.
Szabályosan összeomlott a dinnyepiac: durván betett az időjárás a termesztőknek, az árak azóta is zuhannak
Július első hetére bőséges kínálat alakult ki, ám a hőmérséklet visszaesésével csökkent a kereslet.
Frankenstein-élelmiszerek keserítik a vásárlók életét: komoly lépésre szánta el magát a Nestlé, meghatározó változás jöhet
A Nestlé szerint a tudományos szakkifejezések feleslegesen keltik azt a benyomást, mintha az egyébként biztonságos vagy természetes eredetű összetevők mesterségesek lennének.
Erre költik a pénzüket a 30 és 60 év közötti magyarok: megállíthatatlan új őrület hódít az országban
A koronavírus-járvány alatt berobbant otthoni edzés népszerűsége sem hagyott alább, így jelenleg a fitnesz a második legerősebb e-kereskedelmi szegmens.
Kiderült az igazság a Bob csigáról: tényleg annyira egészséges a gyerekek kedvenc nasija - mi van benne?
Egyre több szülő keres egészségesebb alternatívát a klasszikus édességek helyett, ezért is lett népszerű a Bob Snail gyümölcstekercs.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete 317, hazai üzletekben és webshopokban kapható vezetékes, vezeték nélküli álló- és robotporszívót tesztelt.
Rendkívüli razzia a magyar boltokban: kiderült az igazság az akciós árakról, erre senki sem számított
A vizsgált 300 termék közül mindössze egy esetben tártak fel szabálytalanságot az élelmiszer-áruházláncok akciós árazásánál.
Termékvisszahívást jelentett be a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH).
Egyre tudatosabban döntenek a magyarok arról, hogy mikor és mennyi borravalót adnak: elsősorban a szolgáltatás minősége alapján jutalmazzák a kiszolgálást.
Kegyetlen csapást mér a hőség Magyarországra: megdöbbentő, mekkora milliárdos bukás fenyegeti a gazdákat
Az idei extrém hőhullámok súlyos károkat okozhatnak az európai gabonatermelésben, Magyarország pedig a leginkább érintett országok közé tartozik.
Az elmúlt hetekben a közösségi médiában elterjedt, hogy az Európai Unió betiltja a hagyományos, zsugorfóliás palackozottvíz-kiszereléseket.
A Tudatos Vásárlók Egyesülete ötven, a hazai boltokban kapható gyereknaptejet vizsgált meg. Eredményeik rávilágítottak arra, hogy a termékek ára és márkája önmagában nem garantálja a...
Te is szedsz ilyen BioTechUSA által forgalmazott tablettát? Be ne vedd, veszélyes lehet, visszahívták!
A hatóságok és a forgalmazó arra kérik a vásárlókat, hogy ha vásároltak a termékből, semmiképpen ne fogyasszák el azt.
Újabb áremelés sújtja a dohányosokat 2026 második felétől: így alakulnak a cigaretta árak júliustól - Ezek a márkák kerülnek többe
Az árközzétételi kötelezettséggel érintett dohánytermékek kiskereskedelmi eladási ára hetente legfeljebb kétszer változhat.