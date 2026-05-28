Vihar a biliben: lelépne a Chelsea szupersztárja, a klub viszont irtózatos árcédulát rakott rá

Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, miután a klubnak nem sikerült kiharcolnia az európai kupaindulást a szezonban. A londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért - tudósított a BBC Sport.

A 25 éves világbajnok játékos, Enzo Fernandez 2023-ban 107 millió fontért igazolt át a Benficától a Chelsea-hez Jelenlegi szerződése 2032-ig szól, ami megmagyarázza a magas vételárat. Bár a Chelsea továbbra is számít Fernándezre a következő idényben, egy megfelelő összegű ajánlat esetén a vezetőség nem zárkózna el az eladásától - a játékos pedig személyesen jelezte, hogy távozni akar, a Chelsea ugyanis lemarad a következő idényben a nemzetközi szereplésről.

Fernández a most véget ért szezonban tizenöt gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki, ezzel a teljesítménnyel a második helyen végzett a Chelsea év játékosa-szavazásán. Az utolsó fordulóban, a Sunderland elleni vereséget követően látványosan integetett a szurkolóknak, amit sokan egyfajta búcsúként értelmeztek.

Az argentin játékos ügynöke, Javier Pastore már keresi a lehetséges új csapatokat. Fernández elsősorban a Real Madridba igazolna, ám a spanyol klub nem hajlandó kifizetni a Chelsea által kért összeget. Erre csak akkor lenne esélyük, ha jelentős bevételt tudnának termelni játékoseladásokból. Ráadásul a madridiakat a Manchester City középpályásával, Rodrival is hírbe hozták.

Lehetséges célállomásként felmerült a Manchester City is: a klub a közeljövőben várhatóan a Chelsea korábbi vezetőedzőjét, Enzo Marescát nevezi ki Pep Guardiola utódjaként. A City elsődleges célpontja azonban a Nottingham Forest középpályása, Elliot Anderson. A Paris Saint-Germain szintén szóba került, de a francia klub cáfolta az átigazolás lehetőségét.

Egy kiábrándító szezon után, amelyben a csapat trófeák nélkül a tizedik helyen zárt, a Chelsea vezetése belátta a változtatás szükségességét. Elfogadták, hogy az új menedzser, Xabi Alonso számára tapasztalt, a Premier League-ben azonnal bevethető játékosokba kell befektetniük.

