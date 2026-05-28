Összegyűjtünk nyolc budapesti helyet, ahol óriáskivetítőn követheted a budapesti BL-finálét.
Vihar a biliben: lelépne a Chelsea szupersztárja, a klub viszont irtózatos árcédulát rakott rá
Enzo Fernández távozni szeretne a Chelsea-ből, miután a klubnak nem sikerült kiharcolnia az európai kupaindulást a szezonban. A londoni együttes azonban 120 millió fontot kér az argentin középpályásért - tudósított a BBC Sport.
A 25 éves világbajnok játékos, Enzo Fernandez 2023-ban 107 millió fontért igazolt át a Benficától a Chelsea-hez Jelenlegi szerződése 2032-ig szól, ami megmagyarázza a magas vételárat. Bár a Chelsea továbbra is számít Fernándezre a következő idényben, egy megfelelő összegű ajánlat esetén a vezetőség nem zárkózna el az eladásától - a játékos pedig személyesen jelezte, hogy távozni akar, a Chelsea ugyanis lemarad a következő idényben a nemzetközi szereplésről.
Fernández a most véget ért szezonban tizenöt gólt szerzett és hét gólpasszt osztott ki, ezzel a teljesítménnyel a második helyen végzett a Chelsea év játékosa-szavazásán. Az utolsó fordulóban, a Sunderland elleni vereséget követően látványosan integetett a szurkolóknak, amit sokan egyfajta búcsúként értelmeztek.
Az argentin játékos ügynöke, Javier Pastore már keresi a lehetséges új csapatokat. Fernández elsősorban a Real Madridba igazolna, ám a spanyol klub nem hajlandó kifizetni a Chelsea által kért összeget. Erre csak akkor lenne esélyük, ha jelentős bevételt tudnának termelni játékoseladásokból. Ráadásul a madridiakat a Manchester City középpályásával, Rodrival is hírbe hozták.
Lehetséges célállomásként felmerült a Manchester City is: a klub a közeljövőben várhatóan a Chelsea korábbi vezetőedzőjét, Enzo Marescát nevezi ki Pep Guardiola utódjaként. A City elsődleges célpontja azonban a Nottingham Forest középpályása, Elliot Anderson. A Paris Saint-Germain szintén szóba került, de a francia klub cáfolta az átigazolás lehetőségét.
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Egy kiábrándító szezon után, amelyben a csapat trófeák nélkül a tizedik helyen zárt, a Chelsea vezetése belátta a változtatás szükségességét. Elfogadták, hogy az új menedzser, Xabi Alonso számára tapasztalt, a Premier League-ben azonnal bevethető játékosokba kell befektetniük.
