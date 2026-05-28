2026. május 28. csütörtök Emil, Csanád
21 °C Budapest
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Labdarúgó focista lábai a labdával állva, közelkép.
Sport

Befejezheti a vébé után Luka Modric: nincs miért folytatnia a horvát legendának?

Pénzcentrum
2026. május 28. 15:44

Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról, így a horvát középpályás két legfontosabb feltétele is megszűnt a folytatáshoz.

Pénzcentrum előresorolása a Google találatokban

A La Gazzetta dello Sport információi szerint a szeptemberben 41. életévét betöltő Modrić mindig egyértelművé tette, hogy csak akkor folytatja pályafutását, ha a környezet valódi szakmai motivációt kínál számára.  A Milan jelenlegi helyzete azonban távol áll ettől: a klub vezetési struktúráját átszervezték, a projektet pedig gyakorlatilag a nulláról kell újraépíteni. Emiatt a bajnoki címért folyó küzdelem a következő szezonban meglehetősen távolinak tűnik.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A helyzetet tovább bonyolítja Modrić szoros kapcsolata a hétfőn kirúgott vezetőedzővel: a horvátnak az Allegrihez fűződő viszonya volt az egyik legfőbb oka annak, hogy nyitott maradt a folytatásra. A szakember menesztésével azonban egy fontos bizalmi kapocs szakadt el a játékos és az egyesület között.

A Milannak van egy opciós joga arra, hogy június 30. után egy évvel meghosszabbítsa Modrić lejáró szerződését. Emellett a tulajdonos, Gerry Cardinale, valamint Zlatan Ibrahimovic is szeretné megtartani a horvát klasszist, az azonban erősen kérdéses, hogy a jelenlegi, megváltozott körülmények között meg tudják-e győzni a játékost egy újabb szezonról.

A nyári világbajnokság így minden valószínűség szerint Modrić búcsúfellépése lesz a horvát válogatottban. Ez az esemény méltó lezárása lehet a futballtörténelem egyik legkiemelkedőbb pályafutásának.

NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!

Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)

Mondd el, mit gondolsz: segíts formálni a Pénzcentrum jövőjét!

Segíts nekünk még jobbá tenni a Pénzcentrumot! Egy rövid, anonim kérdőívvel szeretnénk jobban megismerni, hogyan használod az oldalt, milyen témák érdekelnek, és miben fejlődhetnénk tovább. A válaszaid alapján finomítjuk tartalmainkat, rovatainkat, sőt akár új szolgáltatásokat is bevezethetünk, hogy még hasznosabbak legyünk a mindennapi pénzügyi döntéseidben. A kitöltés mindössze 10–12 perc, és minden visszajelzés nagy segítség számunkra.

Create your own user feedback survey

Címlapkép: Getty Images
#foci #sport #egyesült államok #labdarúgás #világbajnokság #sportoló #vb 2026 #ac milan #serie a #2026

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
16:47
16:27
16:15
16:03
15:44
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. május 28.
Hihetetlen anomália a magyar ingatlanpiacon: paneláron is lehet új lakást venni, jól járhat, aki időben lép
2026. május 27.
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
2026. május 28.
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
2026. május 28.
Rendkívüli bejelentést tett a népszerű magyar hírportál: te is dönthetsz az új szolgáltatásokról
2026. május 28.
Két kézzel kapkodnak a cégek ezekért a magyar szakemberekért: egyetlen papír elég hozzá, simán fizet havonta 600 ezret
NAPTÁR
Tovább
2026. május 28. csütörtök
Emil, Csanád
22. hét
Május 28.
Az éhezés világnapja
Május 28.
A régészet napja
Május 28.
A hamburger világnapja
Ajánlatunk
Sport legolvasottabb
Tovább
1
1 napja
Veszélybe került a budapesti BL-döntő: fizetésképtelen a szervezőcég
2
1 napja
Több tízezer jegy nélküli szurkoló is a BL-döntőre tart: óriási lezárások lesznek Budapesten, így változik a BKK-menetrend
3
8 órája
Utolsó fillérig kiürítették a kasszát: irdatlan osztalékot kaptak a Groupama Aréna és az MVM Dome külföldi üzemeltetői
4
1 hete
Súlyos tízezrekbe kerül egy edzőterem-bérlet itthon: nem csoda, tömegek pártoltak át ehhez az ingyenes sporthoz
5
1 napja
Hajszálon múlt az egyik legnagyobb hazai sportesemény sorsa: őrült tempóban mentették meg
PÉNZÜGYI KISOKOS
Fiat pénz
Mi az a fiat pénz? Nos, Fiat pénznemnek minősülnek a központi bankok vagy más állami hatóságok által kibocsátott és deklarált törvényes fizetőeszközök, mint például az angol font (GBP), az euró (EUR), vagy épp a magyar forint (HUF). A fiat pénzek esetében a központi bank vagy állami hatóság gyakorlatilag bármilyen anyagot (például a könnyű, praktikus és könnyen hordozható papírt) felhasználhat fizetőeszközként.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Energy Investment Forum 2026
Budapest Economic Forum 2026
Private Health Forum 2026
Sustainable World 2026
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 14:50
Fizetésképtelen a BL-döntő hazai szervezőcége: most közölte Ruff Bálint minisztériuma, mentőövet dob a kormány
Pénzcentrum  |  2026. május 28. 13:02
Örökre vége lehet a filléres okostelefonok korának: brutál drágulás érik a boltokban – elbírja még ezt a pénztárcánk?
Agrárszektor  |  2026. május 28. 16:32
Ezek a növények soha ne kerüljenek egymás mellé a kertben: itt a lista