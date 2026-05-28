Befejezheti a vébé után Luka Modric: nincs miért folytatnia a horvát legendának?
Luka Modrić komolyan fontolgatja a visszavonulást a 2026-os világbajnokság után: a Milan lemaradt a Bajnokok Ligájáról, Massimiliano Allegrit pedig menesztették a kispadról, így a horvát középpályás két legfontosabb feltétele is megszűnt a folytatáshoz.
A La Gazzetta dello Sport információi szerint a szeptemberben 41. életévét betöltő Modrić mindig egyértelművé tette, hogy csak akkor folytatja pályafutását, ha a környezet valódi szakmai motivációt kínál számára. A Milan jelenlegi helyzete azonban távol áll ettől: a klub vezetési struktúráját átszervezték, a projektet pedig gyakorlatilag a nulláról kell újraépíteni. Emiatt a bajnoki címért folyó küzdelem a következő szezonban meglehetősen távolinak tűnik.
A helyzetet tovább bonyolítja Modrić szoros kapcsolata a hétfőn kirúgott vezetőedzővel: a horvátnak az Allegrihez fűződő viszonya volt az egyik legfőbb oka annak, hogy nyitott maradt a folytatásra. A szakember menesztésével azonban egy fontos bizalmi kapocs szakadt el a játékos és az egyesület között.
A Milannak van egy opciós joga arra, hogy június 30. után egy évvel meghosszabbítsa Modrić lejáró szerződését. Emellett a tulajdonos, Gerry Cardinale, valamint Zlatan Ibrahimovic is szeretné megtartani a horvát klasszist, az azonban erősen kérdéses, hogy a jelenlegi, megváltozott körülmények között meg tudják-e győzni a játékost egy újabb szezonról.
A nyári világbajnokság így minden valószínűség szerint Modrić búcsúfellépése lesz a horvát válogatottban. Ez az esemény méltó lezárása lehet a futballtörténelem egyik legkiemelkedőbb pályafutásának.
