Gazdaság

Nagy fába vágta a fejszéjét a Tisza: vajon tényleg ilyen gyorsan eljöhet a Kánaán?

2026. április 22. 09:30

A Tisza Párt kétharmados választási győzelme és az euró bevezetésének ígérete azonnali, rendkívül pozitív piaci reakciókat váltott ki. A forint jelentősen erősödött, az állampapírhozamok pedig többéves mélypontra estek. A befektetők kiszámíthatóbb és fegyelmezettebb gazdaságpolitikát várnak az új kormánytól. A sikeres eurócsatlakozási program pedig akár a vonakodó régiós országok számára is vonzó példaként szolgálhat - tudósított a Portfolio.

A pénzügyi piacok egyértelmű optimizmussal fogadták a választási eredményeket. Az euró árfolyama a választás előtti 375 forintos szintről gyorsan 360 közelébe süllyedt. Látványos áremelkedés indult a magyar állampapírok piacán is: a tízéves referenciahozam 5,9 százalékra esett, ami utoljára 2024 februárjában volt ilyen alacsony.

Ezzel párhuzamosan a külföldiek forintkötvény-állománya új csúcsra, 8500 milliárd forint fölé ugrott. A javuló megítélést jól mutatja a lengyel–magyar tízéves hozamfelár alakulása, amely bő két év után ismét mindössze 54 bázispontra szűkült. A csődkockázatot jelző CDS-felár szintén az ukrajnai háború kitörése óta nem látott mélypontra, 87 bázispont környékére csökkent. A rövid futamidejű papíroknál mérsékeltebb volt a hozamesés. Ezeket ugyanis a geopolitikai feszültségek miatt óvatos jegybanki kamatpolitika határozza meg.

A kedvező folyamatok mögött elsősorban a piacbarátabb gazdaságpolitika iránti várakozás, valamint az euróbevezetés prioritásként való kezelése áll. Az új vezetés nyilatkozatai alapján Magyarország 2030-ra teljesítheti a maastrichti kritériumokat, ami 2031 és 2032 körüli bevezetést tehet reálissá.

Kapcsolódó cikkeink:

Egy hiteles csatlakozási terv szigorú költségvetési fegyelmet és csökkenő GDP-arányos államadósságot követel meg. Ennek keretében a kormánynak négy év alatt 3 százalék környékére kell lefaragnia a jelenleg 5,5 százalékos költségvetési hiányt. Amennyiben a piac hitelesnek tartja a céldátumot, a magyar hozamoknak fokozatosan közelíteniük kell az euróövezet jóval alacsonyabb, 3-3,5 százalékos szintjéhez.

Bár a magyar államadósság átlagosan 5,5 éves hátralévő futamideje miatt a hozamesés nem hoz azonnali megkönnyebbülést, a tartósan alacsonyabb finanszírozási költségek középtávon hatalmas megtakarítást jelentenek. A költségvetés 2025-ben több mint 4000 milliárd forintot költött kamatkiadásra. Ha a piac meg tudja tartani az elmúlt napok több mint 100 bázispontos hozamcsökkenését, az néhány éven belül már százmilliárdokban mérhető költségvetési mozgásteret jelenthet az államkasszának.

Míg az elmúlt években a közös valuta kérdése lekerült a hazai napirendről, a mostani politikai fordulat Magyarországot a régió élharcosává teheti. Csehországban és Lengyelországban a stabil makrogazdasági mutatók ellenére hiányzik a társadalmi akarat, ugyanis a lakosság kevesebb mint fele támogatja a csatlakozást. Románia ugyan elkötelezett az euró mellett, de a gyenge makrogazdasági alapok és a sorozatos belpolitikai válságok hátráltatják a folyamatot.

Magyarországon ezzel szemben egyedülálló a társadalmi bázis. A 2025-ös Eurobarométer-felmérés szerint a lakosság mintegy háromnegyede támogatja az euró bevezetését. Ezzel előállt az a helyzet, hogy a politikai és a társadalmi akarat hosszú idő után ismét találkozott. Ha a magyar kormány sikeresen végrehajtja a szükséges reformokat, az ország már az átmeneti időszakban is profitálhat a csökkenő hozamokból és a növekvő befektetői bizalomból. Egy ilyen sikertörténet pedig idővel a lengyel és a cseh közvéleményt is az euróövezet felé terelheti.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 21. 17:21
Surányi György, Szabó László: a rossz gazdaságpolitika ellen az euró sem véd meg  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 22. 09:00
Az M1 Híradó elismerte, valótlanság, hogy Tóta W. Árpád szado-mazo szexet népszerűsít gyerekeknek
Helyreigazítást közölt az M1 Híradó Tóta W. Árpádról, a Kispolgár cím gyermeklap tulajdonosáról, miu...
Holdblog  |  2026. április 22. 08:51
Láthatatlan korlát: az önbizalom tart távol a befektetésektől
Jelentős, eddig kihasználatlan potenciál van a nőkben a befektetések terén. A számok azt mutatják, h...
iO Charts  |  2026. április 21. 10:54
XTB bróker elemzés: ezt tudja a platform 2026-ban
Az XTB bróker bemutatása Az XTB elemzése a 2026 áprilisi állapotot tükrözi. Az XTB-t – aminek...
Bankmonitor  |  2026. április 20. 11:10
Az Európai közeledés 100 milliárdokban mérhető eredménye
Még az átlagember is észrevette a forint hatalmas erősödését a választások hatására. Van egy kevésbé...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 22.
Így rajzolhatja át a Tisza-kormány a magyar oktatás szabályait: biztosan nem lesz fájdalommentes, erre lehet készülni
2026. április 21.
Dúl az akcióháború a kasszáknál: egyre többen fizetnek ezzel és spórolnak komoly pénzt a napi bevásárlásnál
2026. április 22.
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
2026. április 22.
Megszólalt a Kereskedelmi és Iparkamara: ez lehet az árrésstop, benzinárstop kivezetésének menetrendje 2026-ban
2026. április 21.
Szomorkodhatnak a magyar tanárok, ha meglátják ezeket a fizetéseket: hiába az elmúlt évek emelései, elmaradt a várva várt csoda
Ajánlatunk
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
6 napja
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
2
3 napja
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
3 napja
Itt van Magyar Péter bejelentése a visszatartott EU-pénzekről: ezen a reformon múlhat a magyar gazdaság sorsa
4
6 napja
Hatalmas bejelentést tett Magyar Péter a benzinárakról: ez most minden magyar autóst érint
5
3 napja
Elképesztő támogatást tervez bevezetni a Tisza Párt: rengeteg magyar lehet rá jogosult, mire készül az új kormány?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 10:02
Elképesztő rémálom fenyegeti a Budapesten élőket: gigantikus lakóparkot húznak fel sokak kedvenc zöldterületén
Pénzcentrum  |  2026. április 22. 08:52
Itt a Mol bejelentése: hivatalos, megjavult a Barátság-vezeték, érkezhet az olaj Magyarországra
Agrárszektor  |  2026. április 22. 10:32
Egy távoli országba viszik a magyarok kedvenc zöldségét: áramlik ki tőlünk