Ennyit ér valójában a diploma: van olyan terület hazánkban, ahol már kezdőként is vastag borítékra számítanak a fiatalok
Mennyit ér ma egy friss diploma Magyarországon? A Dealish videójában megszólaló egyetemisták őszintén elárulták, mekkora fizetésre számítanak első teljes állásukban
Mennyit keres ma egy pályakezdő diplomás Magyarországon? A Dealish friss videójában egyetemistákat kérdeztek arról, milyen fizetésre számítanak az első teljes állásukban – a válaszok pedig egyszerre realisták és meglepően bátrak.
A megszólalók többsége műszaki területen tanul, és nem is titkolják, hogy a mérnöki pálya továbbra is a jobban fizetett szakmák közé tartozik. Egy építészmérnök hallgató például úgy fogalmazott: „300–450 ezer körül számítok. A gépészmérnökök talán 400 fölé is mehetnek.”
Mások ennél optimistábbak. Volt, aki szerint a kezdő fizetés akár félmillió forint környékén is lehet: „Én 400–500 ezerre saccolok. Szerintem ez reális.”
A videóban persze felbukkan a nagy álomfizetés is. Egy hallgató nevetve mondta: „Hát mindenkit az érdekelne, hogy lehetőleg egymillió körül… de ez nem valószínű.” Majd gyorsan hozzátette: „Reálisan inkább 600–800 ezer között.”
LAKÁST, HÁZAT VENNÉL, DE NINCS ELÉG PÉNZED? VAN OLCSÓ MEGOLDÁS!
A Pénzcentrum lakáshitel-kalkulátora szerint ma 20 000 000 forintot 20 éves futamidőre már 6,89 százalékos THM-el, havi 150 768 Ft forintos törlesztővel fel lehet venni az ERSTE Banknál. De nem sokkal marad el ettől a többi hazai nagybank ajánlata sem: a CIB Banknál 6,9%, a Magnet Banknál 7,03%, a Raiffeisen Banknál 7,22%, míg az UniCredit Banknál pedig 7,29% . Érdemes még megnézni magyar hitelintézetetek további konstrukcióit is, és egyedi kalkulációt végezni, saját preferenciáink alapján különböző hitelösszegekre és futamidőkre. Ehhez keresd fel a Pénzcentrum kalkulátorát. (x)
A Pénzcentrum korábbi cikkei alapján a mostani egyetemisták bérvárakozásai évről évre emelkednek, és egyre kevésbé félnek kimondani a magasabb összegeket. A legutóbbi adataink szerint a hallgatók jelentős része nettó 400–600 ezer forint közé teszi az első fizetését, a műszaki és informatikai területeken pedig sokan már 700 ezer feletti összegekkel számolnak.
