Ennyit ér valójában a diploma: van olyan terület hazánkban, ahol már kezdőként is vastag borítékra számítanak a fiatalok

Mennyit keres ma egy pályakezdő diplomás Magyarországon? A Dealish friss videójában egyetemistákat kérdeztek arról, milyen fizetésre számítanak az első teljes állásukban – a válaszok pedig egyszerre realisták és meglepően bátrak.

A megszólalók többsége műszaki területen tanul, és nem is titkolják, hogy a mérnöki pálya továbbra is a jobban fizetett szakmák közé tartozik. Egy építészmérnök hallgató például úgy fogalmazott: „300–450 ezer körül számítok. A gépészmérnökök talán 400 fölé is mehetnek.”

Mások ennél optimistábbak. Volt, aki szerint a kezdő fizetés akár félmillió forint környékén is lehet: „Én 400–500 ezerre saccolok. Szerintem ez reális.”

A videóban persze felbukkan a nagy álomfizetés is. Egy hallgató nevetve mondta: „Hát mindenkit az érdekelne, hogy lehetőleg egymillió körül… de ez nem valószínű.” Majd gyorsan hozzátette: „Reálisan inkább 600–800 ezer között.”

A Pénzcentrum korábbi cikkei alapján a mostani egyetemisták bérvárakozásai évről évre emelkednek, és egyre kevésbé félnek kimondani a magasabb összegeket. A legutóbbi adataink szerint a hallgatók jelentős része nettó 400–600 ezer forint közé teszi az első fizetését, a műszaki és informatikai területeken pedig sokan már 700 ezer feletti összegekkel számolnak.