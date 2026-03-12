Vészjelzés az energiapiacon: már az autózásról való lemondást kérik az emberektől

Dánia energiaügyi minisztere arra kérte az ország lakosságát, hogy csökkentsék energiafogyasztásukat, és lehetőség szerint ne használják autóikat, miután a közel-keleti konfliktus miatt az olajárak az egekbe szöktek. Több ország is hasonló intézkedéseket vezetett be, a Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) pedig stratégiai tartalékok felszabadításáról döntött, írta meg a CNBC.

Lars Aagaard, Dánia klíma-, energia- és közüzemi minisztere szerdán közölte, hogy az Egyesült Államok és Irán közötti háború miatt az országnak a stratégiai olajkészleteire kell támaszkodnia. A helyi DR televíziócsatornának nyilatkozva arra kérte a dánokat, hogy ha le tudnak mondani bármilyen energiafelhasználásról, akkor tegyék meg. Hozzátette: ha nem feltétlenül szükséges autóba ülni, inkább válasszanak más alternatívát. Mint mondta, az energiatakarékosságnak kettős haszna van. Egyrészt a polgárok pénztárcáját kíméli, másrészt segít abban, hogy a stratégiai készletek tovább kitartsanak.

Hasonló felhívások más országokban is napvilágot láttak. Az Egyesült Királyságban az AA autósklub a nem létfontosságú utazások mellőzésére szólított fel. Vietnám ipari minisztériuma a távmunka szélesebb körű alkalmazását szorgalmazta. A Fülöp-szigeteken pedig egyes kormányzati szektorokban átmenetileg négynapos munkahétre tértek át, így próbálják csökkenteni az üzemanyag-felhasználást.

Az olajárakkal kapcsolatos aggodalmak a héten tovább fokozódtak. A Hormuzi-szoroson áthaladó kőolajszállítmányok ugyanis leálltak az iráni támadások fenyegetése miatt. A tengeri szállítási útvonal tartós lezárása újabb inflációs hullámot indíthat el. Ez az üzemanyagoktól kezdve az élelmiszerekig mindent megdrágíthat.

Az olajárak csütörtökön több mint 8 százalékot ugrottak, így átlépték a hordónkénti 100 dolláros lélektani határt. A WTI nyersolaj jegyzése 4,6 százalékos emelkedéssel 91 dolláron, míg a Brent típusú kőolajé közel 5 százalékos pluszban, 96 dolláron állt.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) szerdán 400 millió hordó kőolaj felszabadításáról állapodott meg, hogy enyhítse a háború okozta kínálati zavarokat. A 32 tagországot tömörítő szervezet közölte, hogy a stratégiai készleteket a tagállamok szükségleteitől függő ütemezésben bocsátják rendelkezésre. Az Egyesült Államok emellett 172 millió hordó kőolaj piacra dobását jelentette be a saját stratégiai készleteiből. Ezek a szállítmányok a jövő héten indulnak el, és mintegy 120 nap alatt érkeznek meg a célállomásokra.