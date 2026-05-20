Bizakodik és a célra koncentrál a Spurs edzője: vasárnap minden eldől, szuperizgalmas a kiesési harc

Roberto De Zerbi szerint a Tottenham vasárnapi, kiesés elkerüléséért vívott sorsdöntő mérkőzése fontosabb, mint a tavalyi Európa-liga-döntő volt. A Spurs a Chelsea elleni 2–1-es vereség után egy hazai döntetlennel biztosíthatja a bennmaradását a Premier League-ben - tudósított a The Guardian.

A Tottenham az utolsó fordulóban az Evertont fogadja vasárnap, miközben a jelenleg kieső helyen álló West Ham hazai pályán a Leeds ellen zárja a szezont. A Spursnek így már egy döntetlen is elegendő a bennmaradáshoz, mert most két ponttal van a West Ham előtt - és ezzel a vonal felett.

A Spurts vezetőedzője, Roberto De Zerbi egyértelművé tette, hogy a mostani tét messze felülmúlja a bilbaói döntőét. Tavaly a Manchester Unitedet legyőzve a klub 17 év után nyert újra trófeát.

A vasárnapi meccs a Tottenham igazi döntője, nem a bilbaói volt. Egy trófeát megnyerhetsz vagy elveszíthetsz, de az életedben nem változik semmi. A méltóságot, a büszkeséget és a klub történelmét megőrizni azonban mindennél fontosabb

– fogalmazott az olasz vezetőedző. Hozzátette: bár csak másfél hónapja van a klubnál, már ismeri annyira a játékosait, hogy tudja, mindannyian a célra koncentrálnak.

Anglia Tottenham Hotspur Piaci érték: 802,50M € Bajnokság: English Premier League Jelenlegi helyezés: #17 English Premier League helyezése # CSAPAT M GY D V RG KG GK P 16. Nottingham Forest 37 11 10 16 47 50 -3 43 17. Tottenham Hotspur 37 9 11 17 47 57 -10 38 18. West Ham United 37 9 9 19 43 65 -22 36 Adatlap létrehozva: 2026.05.20.

A Chelsea elleni vereségről szólva De Zerbi nem akart a vitatott, büntetőgyanús esettel foglalkozni. Ennél a szituációnál egy szöglet során Marc Cucurella a földre rántotta Micky van de Vent. Stuart Attwell játékvezető azonban úgy ítélte meg, hogy a szabálytalanság még a labda játékba kerülése előtt történt. Az edző inkább csapata utolsó húsz percben mutatott teljesítményét emelte ki. Ebben az időszakban a Spurs Richarlison góljával magára talált, és egyre nagyobb energiával küzdött az egyenlítésért.

Szeretném, ha vasárnap úgy játszanánk, mint abban az utolsó húsz percben, mert akkor több energiát és szenvedélyt mutattunk. Ez egy nehéz helyzet, de egyben lehetőség is mindannyiunk számára. Ha a kiesés ellen küzdesz, az utolsó forduló legutolsó percéig életben kell maradnod

– mondta De Zerbi.