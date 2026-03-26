Az online bűnözők ma már jellemzően nem a pénzintézeteket, hanem közvetlenül az ügyfeleket veszik célba.
Revolut ügyfelek, figyelem! Hatalmas változásokat hoz a számláknál a virtuális bank Magyarországi terjeszkedése: erre kell készülni
Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut. Ez a lépés jelentős változásokat hoz a több mint kétmillió hazai ügyfél számára. A legfontosabb újdonságok közé tartozik a magyar bankszámlaszámok bevezetése, a tranzakciós illeték részleges áthárítása, valamint egy kötelező adategyeztetés. Ennek köszönhetően a neobank számlái immár elsődleges, bérfizetés fogadására is alkalmas bankszámlaként működhetnek. A cég tulajdonosi háttere és a litván betétbiztosítás ugyanakkor változatlan marad.
A fióktelep elindulásával párhuzamosan a Revolut módosítja a díjszabását. Ez a gyakorlatban a magyar tranzakciós illeték részleges áthárítását jelenti. A Revolut-felhasználók közötti utalások összegtől függetlenül továbbra is ingyenesek maradnak. Az 50 ezer forint alatti, bankon kívüli utalásokért sem kell fizetni. Efelett azonban 0,45 százalékos, de legfeljebb 20 ezer forintos díjat számítanak fel.
A fizetős csomagokkal rendelkező ügyfelek kedvezményeket kapnak. A Premium és Metal felhasználók számára havonta egymillió forintig díjmentes az utalás az 50 ezer forint feletti összegrészre is. Az Ultra csomag esetében pedig egyáltalán nincs tranzakciós díj. Kedvező változás továbbá a hétvégi devizaváltási díjak csökkentése. Ezt a drágább csomagoknál teljesen eltörlik, a Plus csomagnál pedig a felére mérséklik. A Standard csomag továbbra is havi számlavezetési és kártyadíj nélkül vehető igénybe.
A díjak módosítását az indokolja, hogy a fióktelepként működő bankra immár közvetlenül is vonatkoznak a hazai közterhek. Ezek közé tartozik a bankadó, az extraprofitadó és a tranzakciós illeték is. Egy jövő nyáron életbe lépő jogszabály-változás ráadásul az elektronikus pénzzel végrehajtott fizetések után is illetékfizetési kötelezettséget ír elő.
Az új tranzakciós díjak a meglévő ügyfeleknél csak a magyar fióktelephez történő átszerződés után lépnek életbe. Az új belépőknél a cég az átállási folyamat végéig átvállalja ezeket a költségeket.
Az ügyfelek átköltöztetését követően a legjelentősebb gyakorlati újdonság a magyar bankszámlaszámok kiosztása lesz. Ez egy kiemelten fontos lépés, mivel a korábbi, litván számlaszámra történő utalás nemzetközi tranzakciónak számított. Ez a hazai munkáltatók számára drágább és lassabb megoldást jelentett. A magyar számlaszámmal a Revolut immár akadálytalanul használható elsődleges bankszámlaként, amelyre pluszköltségek nélkül érkezhet a munkabér.
Az átállás azonban egy kisebb adminisztrációs feladattal is jár. A folyamat lezárulta után minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell a személyes adatait. Erről, valamint a magyar jogszabályokhoz igazított új általános szerződési feltételekről az alkalmazáson belül és e-mailben is tájékoztatást kapnak a felhasználók.
Bár a fióktelep megnyitásával és a helyi vezető, Petrás Gábor kinevezésével erősödik a hazai jelenlét, a cég nem kerül magyar tulajdonba. A vállalat továbbra is az eredeti alapítók és nemzetközi kockázati tőkealapok kezében lévő, litván banki engedéllyel működő pénzügyi technológiai (fintech) cég marad.
Ennek megfelelően az ügyfelek betéteit százezer eurós értékhatárig továbbra is a litván betétbiztosítási rendszer védi. A felügyeletet az Európai Központi Bank és a Litván Nemzeti Bank látja el. A Magyar Nemzeti Bank ezzel párhuzamosan csak korlátozott felügyeleti jogkörrel rendelkezik az intézmény felett.
A fióktelep indulása egyelőre nem hoz változást a kriptovaluták terén. A hazai szabályozási környezet miatt tavaly év végén felfüggesztett kriptoeszköz-kereskedés továbbra sem érhető el a magyar ügyfelek számára.
-
