2026. március 26. csütörtök Emánuel
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Európa Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Canary Wharf, London, Anglia, Egyesült Királyság - 2026. február 9.: A Revolut globális főhadiszállásának külső nézete a londoni Canary Wharfban található épületről
Hitel

Revolut ügyfelek, figyelem! Hatalmas változásokat hoz a számláknál a virtuális bank Magyarországi terjeszkedése: erre kell készülni

Pénzcentrum
2026. március 26. 12:31

Hivatalosan is elindítja magyarországi fióktelepét a Revolut. Ez a lépés jelentős változásokat hoz a több mint kétmillió hazai ügyfél számára. A legfontosabb újdonságok közé tartozik a magyar bankszámlaszámok bevezetése, a tranzakciós illeték részleges áthárítása, valamint egy kötelező adategyeztetés. Ennek köszönhetően a neobank számlái immár elsődleges, bérfizetés fogadására is alkalmas bankszámlaként működhetnek. A cég tulajdonosi háttere és a litván betétbiztosítás ugyanakkor változatlan marad.

A fióktelep elindulásával párhuzamosan a Revolut módosítja a díjszabását. Ez a gyakorlatban a magyar tranzakciós illeték részleges áthárítását jelenti. A Revolut-felhasználók közötti utalások összegtől függetlenül továbbra is ingyenesek maradnak. Az 50 ezer forint alatti, bankon kívüli utalásokért sem kell fizetni. Efelett azonban 0,45 százalékos, de legfeljebb 20 ezer forintos díjat számítanak fel.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A fizetős csomagokkal rendelkező ügyfelek kedvezményeket kapnak. A Premium és Metal felhasználók számára havonta egymillió forintig díjmentes az utalás az 50 ezer forint feletti összegrészre is. Az Ultra csomag esetében pedig egyáltalán nincs tranzakciós díj. Kedvező változás továbbá a hétvégi devizaváltási díjak csökkentése. Ezt a drágább csomagoknál teljesen eltörlik, a Plus csomagnál pedig a felére mérséklik. A Standard csomag továbbra is havi számlavezetési és kártyadíj nélkül vehető igénybe.

A díjak módosítását az indokolja, hogy a fióktelepként működő bankra immár közvetlenül is vonatkoznak a hazai közterhek. Ezek közé tartozik a bankadó, az extraprofitadó és a tranzakciós illeték is. Egy jövő nyáron életbe lépő jogszabály-változás ráadásul az elektronikus pénzzel végrehajtott fizetések után is illetékfizetési kötelezettséget ír elő.

Az új tranzakciós díjak a meglévő ügyfeleknél csak a magyar fióktelephez történő átszerződés után lépnek életbe. Az új belépőknél a cég az átállási folyamat végéig átvállalja ezeket a költségeket.

Tömegével csatlakoznak a magyarok a Revoluthoz: brutális nyereséget jelentettek
Hazánkban félmillió új ügyfelet szerzett, emellett hivatalosan is bejegyezte hazai fióktelepét.

Az ügyfelek átköltöztetését követően a legjelentősebb gyakorlati újdonság a magyar bankszámlaszámok kiosztása lesz. Ez egy kiemelten fontos lépés, mivel a korábbi, litván számlaszámra történő utalás nemzetközi tranzakciónak számított. Ez a hazai munkáltatók számára drágább és lassabb megoldást jelentett. A magyar számlaszámmal a Revolut immár akadálytalanul használható elsődleges bankszámlaként, amelyre pluszköltségek nélkül érkezhet a munkabér.

Az átállás azonban egy kisebb adminisztrációs feladattal is jár. A folyamat lezárulta után minden meglévő ügyfélnek frissítenie kell a személyes adatait. Erről, valamint a magyar jogszabályokhoz igazított új általános szerződési feltételekről az alkalmazáson belül és e-mailben is tájékoztatást kapnak a felhasználók.

JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?

Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 106 053 forintos törlesztővel a CIB Bank nyújtja (THM 10,39%), de nem sokkal marad el ettől az MBH Bank (THM 10,61%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)

Bár a fióktelep megnyitásával és a helyi vezető, Petrás Gábor kinevezésével erősödik a hazai jelenlét, a cég nem kerül magyar tulajdonba. A vállalat továbbra is az eredeti alapítók és nemzetközi kockázati tőkealapok kezében lévő, litván banki engedéllyel működő pénzügyi technológiai (fintech) cég marad.

Ennek megfelelően az ügyfelek betéteit százezer eurós értékhatárig továbbra is a litván betétbiztosítási rendszer védi. A felügyeletet az Európai Központi Bank és a Litván Nemzeti Bank látja el. A Magyar Nemzeti Bank ezzel párhuzamosan csak korlátozott felügyeleti jogkörrel rendelkezik az intézmény felett.

A fióktelep indulása egyelőre nem hoz változást a kriptovaluták terén. A hazai szabályozási környezet miatt tavaly év végén felfüggesztett kriptoeszköz-kereskedés továbbra sem érhető el a magyar ügyfelek számára.
Címlapkép: Getty Images
#hitel #mobilbank #bank #adó #pénzügyek #bankok #fintech #online bankolás #lakossági pénzügyek #revolut #kriptovaluta kereskedés

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 26. csütörtök
Emánuel
13. hét
Március 26.
A dokumentumszabadság világnapja
Március 26.
A Lila nap
Ajánlatunk
Hitel legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Jegyzés
A befektetőnek, az értékpapír megvásárlására irányuló, feltétlen és visszavonhatatlan nyilatkozata, amellyel kötelezettséget vállal az ellenszolgáltatás teljesítésére is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
