Gazdaság

Komoly lépésre szánta el magát az adóhatóság: mentőövet dobtak a késlekedőknek, csak eddig él a lehetőség

Pénzcentrum
2026. május 18. 10:30

Bár már több mint 2,2 millió személyijövedelemadó-bevallás beérkezett a Nemzeti Adó- és Vámhivatalhoz (NAV), sokan még nem végeztek az ügyintézéssel. Az ő dolgukat megkönnyítve az adóhatóság május 18. és 20. között meghosszabbított nyitvatartással várja a személyesen és a telefonon érdeklődőket.

A központi ügyfélszolgálatok ezeken a napokon reggel fél kilenctől egészen este hat óráig tartanak nyitva. A személyesen érkező adózók minden felmerülő kérdésükre választ kaphatnak. Átnézhetik, módosíthatják vagy elfogadhatják az adóbevallási tervezetüket, befizethetik az esetleges adótartozásukat, továbbá az Ügyfélkapu+ használatához is segítséget kérhetnek.

Aki inkább telefonon igényel iránymutatást, az a 1819-es NAV Infóvonalon teheti meg. Az ügyfélszolgálat május 18-án és 19-én (hétfőn és kedden) 8 óra 30 perctől 18 óráig, május 20-án (szerdán) pedig 8 óra 30 perctől egészen este nyolcig hívható. A hosszabbítás kifejezetten az szja-bevallások benyújtását szolgálja. Éppen ezért a normál munkaidő után, vagyis 16 óra elteltével a telefonos rendszerben már kizárólag az ehhez a témához kapcsolódó menüpontok érhetők el.
