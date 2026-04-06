Revolut app logó. A Revolut egy digitális banki alternatíva, amely előre fizetett bankkártyát, valutaváltást és peer-to-peer fizetéseket is tartalmaz.
Megtakarítás

Hatalmas változást hoz a Revolut hazai terjeszkedése: új és fájdalmas költségek jelennek meg a számlákon

Pénzcentrum
2026. április 6. 17:36

A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitásával megváltoznak, jellemzően emelkednek a neobank díjai. A hazai jelenlét miatt ugyanis a cégre is vonatkoznak a magyarországi adóterhek, többek között a tranzakciós illeték. Bár a szolgáltatás másodlagos számlaként továbbra is rendkívül olcsó marad, elsődleges bankszámlaként már a hagyományos bankok ajánlatai is kedvezőbbek lehetnek. Ez különösen igaz rendszeres utalások és készpénzfelvétel esetén.

A magyar fióktelep elindításának köszönhetően a felhasználók hamarosan magyar bankszámlaszámot, azaz hazai IBAN-t kapnak. Ennek hatalmas előnye, hogy a belföldi átutalások és a munkabér fogadása többé nem számít határon átnyúló tranzakciónak.

Ezzel elhárul a legfőbb akadály az elől, hogy az ügyfelek elsődleges bankszámlaként használják az applikációt. A hazai működés ugyanakkor azzal is jár, hogy a cégnek be kell fizetnie a tranzakciós illetéket, a bankadót és az extraprofitadót. Ezek az új terhek a díjszabás átalakítását és a költségek ügyfelekre történő áthárítását vonták maguk után - írta meg a Portfolio.

Bár a Revolut-felhasználók közötti utalások a jelenlegi üzletpolitika szerint, akciós jelleggel ingyenesek maradnak, a más hazai bankokba indított utalásoknál új költségek jelennek meg. Az 50 ezer forint alatti átutalások díjmentesek maradnak. Az e feletti részre azonban 0,45 százalékos, maximum 20 ezer forintos tranzakciós díjat számítanak fel. Ezt a terhet az új csatlakozóknál a számlamigráció végéig átvállalja a cég. A meglévő ügyfeleknél a változás csak a hazai fióktelephez történő áthelyezés után lép életbe. A fizetős csomagok, mint a Premium és a Metal, havonta egymillió forintig mentesülnek a tranzakciós díj alól. Az Ultra csomaggal rendelkezők pedig továbbra is korlátlanul utalhatnak ingyen. Szintén kedvező hír, hogy a fizetős csomagoknál teljesen eltörlik, a Plus csomagnál pedig a felére csökkentik a hétvégi devizaváltási felárat Magyarországon.

Felmerül a kérdés, hogy a magyar számlaszám megérkezésével megéri-e a mindennapi pénzügyeket teljesen a Revolutra bízni. Ha valaki továbbra is csak kártyás vásárlásra, devizaváltásra, külföldi utazásokhoz, befektetésre vagy a barátok közötti pénzküldésre használja a számláját, a szolgáltatás gyakorlatilag teljesen ingyenes marad. Ha azonban belföldi átutalásokat is indít, és rendszeresen vesz fel készpénzt, a hagyományos hazai hitelintézetek díjmentes számlacsomagjai már olcsóbb alternatívát jelenthetnek.

Kapcsolódó cikkeink:
FRISS HÍREK
Több friss hír
17:36
17:01
16:44
16:33
16:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 6. 12:45
Ezt a legtöbb magyar elrontja a LinkedIn-en, pedig lehetne jól is használni  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Holdblog  |  2026. április 6. 10:00
A húsvét számokban
Kellemes húsvéti ünnepeket kíván a HOLD Alapkezelő! The post A húsvét számokban appeared first on HO...
MEDIA1  |  2026. április 4. 16:55
Napilapot és rádiókat vett a VIASAT tulajdonosának anyacége - a La Repubblica is hozzá kerül
A Viasat- és AXN-csatornákkal Magyarországon is érdekelt Antenna Group mögött álló K Group megvásáro...
ChikansPlanet  |  2026. április 3. 08:00
Uber a síneken: hibrid járművekkel hasznosítanák az elhagyatott francia vasútvonalakat
Franciaországban több ezer kilométernyi használaton kívüli vonatsín áll. Egy francia startup hibrid...
Összkép  |  2026. április 3. 01:31
Hazai Horizont - mit fedeztek fel Magyarországról a társadalomtudósok és az elemzők 2026 januárjában és februárjában?
A hazai társadalommal és gazdasággal foglalkozó tudományos és elemző munkák eredményeinek átfogó átt...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 6.
Retteghetnek a szemetelő magyarok: ezzel az alig ismert alkalmazással bárki percek alatt feldobhatja őket
2026. április 5.
Sorra tűnnek el a pénzek a magyarok bankszámláiról: sokan csak későn veszik észre, mi történt velük
2026. április 6.
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
2026. április 6.
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
2026. április 5.
Hidegzuhany az autósoknak: 30 km/h-ra csökkentik a sebességhatárt rengeteg úton, ezt nagyon nem éri meg benézni
NAPTÁR
Tovább
2026. április 6. hétfő
Vilmos, Bíborka
15. hét
Április 6.
Húsvéthétfő
Április 6.
Asztalitenisz világnap
Megtakarítás legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Családi pótlék utalás 2026 április: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán áprilisban
2
3 hónapja
Nagy bajban a magyarok megtakarításai? Kimondták az ítéletet, egyre rosszabb a minta
3
3 hónapja
Megrohanták a magyarok az ATM-eket: mégis, mi folyik itt, hova menekítik ennyien a pénzüket?
4
1 hónapja
Családi pótlék utalás 2026 március: ekkor írják jóvá az összeget a bankszámlán márciusban
5
2 hónapja
Így nullázzák le semmi perc alatt bárki bankszámláját: rengeteg magyar hiába futhat a pénze után
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 16:00
Tíz hátborzongatóan rejtélyes, magyarországi épület: mit rejtegethetnek még ezek a falak?
Pénzcentrum  |  2026. április 6. 13:02
Végre kiderült, melyik használt autót éri meg valójában megvenni: mutatjuk a listát, ami megvédi a pénztárcádat
Agrárszektor  |  2026. április 6. 17:01
Nagy mázlija volt a horgásznak: gigantikus harcsát fogott Nógrádban