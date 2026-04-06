Hatalmas változást hoz a Revolut hazai terjeszkedése: új és fájdalmas költségek jelennek meg a számlákon

A Revolut magyarországi fióktelepének megnyitásával megváltoznak, jellemzően emelkednek a neobank díjai. A hazai jelenlét miatt ugyanis a cégre is vonatkoznak a magyarországi adóterhek, többek között a tranzakciós illeték. Bár a szolgáltatás másodlagos számlaként továbbra is rendkívül olcsó marad, elsődleges bankszámlaként már a hagyományos bankok ajánlatai is kedvezőbbek lehetnek. Ez különösen igaz rendszeres utalások és készpénzfelvétel esetén.

A magyar fióktelep elindításának köszönhetően a felhasználók hamarosan magyar bankszámlaszámot, azaz hazai IBAN-t kapnak. Ennek hatalmas előnye, hogy a belföldi átutalások és a munkabér fogadása többé nem számít határon átnyúló tranzakciónak.

Ezzel elhárul a legfőbb akadály az elől, hogy az ügyfelek elsődleges bankszámlaként használják az applikációt. A hazai működés ugyanakkor azzal is jár, hogy a cégnek be kell fizetnie a tranzakciós illetéket, a bankadót és az extraprofitadót. Ezek az új terhek a díjszabás átalakítását és a költségek ügyfelekre történő áthárítását vonták maguk után - írta meg a Portfolio.

Bár a Revolut-felhasználók közötti utalások a jelenlegi üzletpolitika szerint, akciós jelleggel ingyenesek maradnak, a más hazai bankokba indított utalásoknál új költségek jelennek meg. Az 50 ezer forint alatti átutalások díjmentesek maradnak. Az e feletti részre azonban 0,45 százalékos, maximum 20 ezer forintos tranzakciós díjat számítanak fel. Ezt a terhet az új csatlakozóknál a számlamigráció végéig átvállalja a cég. A meglévő ügyfeleknél a változás csak a hazai fióktelephez történő áthelyezés után lép életbe. A fizetős csomagok, mint a Premium és a Metal, havonta egymillió forintig mentesülnek a tranzakciós díj alól. Az Ultra csomaggal rendelkezők pedig továbbra is korlátlanul utalhatnak ingyen. Szintén kedvező hír, hogy a fizetős csomagoknál teljesen eltörlik, a Plus csomagnál pedig a felére csökkentik a hétvégi devizaváltási felárat Magyarországon.

Felmerül a kérdés, hogy a magyar számlaszám megérkezésével megéri-e a mindennapi pénzügyeket teljesen a Revolutra bízni. Ha valaki továbbra is csak kártyás vásárlásra, devizaváltásra, külföldi utazásokhoz, befektetésre vagy a barátok közötti pénzküldésre használja a számláját, a szolgáltatás gyakorlatilag teljesen ingyenes marad. Ha azonban belföldi átutalásokat is indít, és rendszeresen vesz fel készpénzt, a hagyományos hazai hitelintézetek díjmentes számlacsomagjai már olcsóbb alternatívát jelenthetnek.