Több hazai polgármester is az önkormányzatiság valódi helyreállítását várja a leendő Tisza-kormánytól.
Kiszivárgott az EU új terve: így csökkentenék a rezsiárakat Európában
Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő. Ennek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása. A kiszivárgott tervezet az üzemanyagadók mérséklése helyett más megoldásokra fókuszál. A hangsúlyt a zöld alternatívák támogatására, a hálózati költségek racionalizálására és a rászoruló háztartások adómentességére helyezi - számolt be a Portfolio.
A testület határozottan ellenzi az üzemanyagok adójának csökkentését. A fókuszban inkább az energiarendszer átalakítása és a kereslet áthangolása áll. A tagállamokat a közösségi közlekedés, a hőszivattyúk és az elektromos autók támogatására ösztönöznék. Ezzel a megközelítéssel érdemben csökkenhet a kontinens olaj- és gázfüggősége. Jelenleg a villamos energia adóztatása sok országban kedvezőtlenebb, mint a fosszilis tüzelőanyagoké. Ez a helyzet jelentősen torzítja a piacot. A probléma megszüntetésére a Bizottság kötelezővé tenné az áram terheinek mérséklését. A legkiszolgáltatottabb, alacsony jövedelmű családok esetében pedig teljes adómentességet vezetnének be.
A magas árak másik fő okát a rendszerhasználati díjakban és az egyéb hálózati terhekben látják. Ezekre a költségekre a fogyasztók alig tudnak reagálni. A helyzet orvoslására a hálózatüzemeltetők hatékonyságának növelését javasolják. Emellett átláthatóbb tarifákat és a rugalmas fogyasztást elősegítő ösztönzőket tartanak szükségesnek.
Az ellátásbiztonság rendszere is átalakulhat. A kötelező földgáztárolói töltöttségi szintet a jelenlegi 90 százalékról 80, vagy akár 75 százalékra mérsékelhetik. Ezzel a lépéssel a tagállamok közötti versenyt akarják elkerülni. A készletekért folyó harc ugyanis korábban drasztikusan felverte az árakat. Párhuzamosan szorosabban összehangolnák az uniós válságkezelést. Ez szükség esetén akár a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is jelentheti.
A hosszabb távú átállás érdekében lazítanának a hidrogén-előállítás szabályain. Egyúttal felgyorsítanák a szintetikus üzemanyagok elterjedését. Az energiahálózatok, a tárolókapacitások és az elektrifikáció fejlesztésébe új pénzügyi eszközökkel vonnák be a magántőkét. Mindeközben célzott állami támogatásokkal védenék a leginkább érintett iparágakat és háztartásokat.
Gigantikus EU-delegáció érkezik Budapestre: Magyar Péterékkel tárgyalnak, megnyílhatnak a pénzcsapok
Alig öt nappal a választások után megkezdődnek a tárgyalások Magyar Péter leendő kormánya és az Európai Bizottság között a befagyasztott uniós források felszabadításáról.
Hónapokig titokban zajlott az eljárás: ma reggel elképesztő erőkkel jelentek meg egy magyar polgármesternél
Összehangolt nyomozati akciót hajt végre a Központi Nyomozó Főügyészség egy Pest vármegyei polgármester ügyében.
Határellenőrzés, hibrid fenyegetések, robbanásszerűen fejlődő dróntechológia. De mit jelent a védelmi ipar erősödése a magyar régióknak?
Miközben az ipar visszaesik, az akkumulátorgyártás látványosan erősödik – több alágazat viszont mélyen mínuszban van.
Vajon hol találhatjuk a legalacsonyabbak árakat ma a világon? És mit jelentenek ezek a különbségek a mindennapokban? Mutatjuk!
A Budapesti Értéktőzsde (BÉT) részvényindexe, a BUX 608,3 pontos, 0,44 százalékos emelkedéssel 139 499,37 ponton, történelmi csúcson zárt szerdán.
A magyar élelmiszerpiacon új korszak kezdődhet a kormányváltás után – legalábbis erre utalnak a szakértői várakozások.
Veszélyes szintre zuhant a magyar üzemanyagkészlet: kongatják a vészharangot a szakértők, nagy baj lehet
A magyarországi biztonsági kőolaj- és üzemanyagkészletek az elmúlt hónapokban veszélyesen alacsony szintre csökkentek.
A vasárnapi választási veresége után Orbán Viktor nem vesz részt a jövő heti ciprusi uniós csúcstalálkozón.
Itt a 10 pontos követeléslista: kemény üzenetet küldtek az új kormánynak a magyar dolgozók képviselői
A korábbinál lényegesen nagyobb figyelmet kér és remél a munkavállalók számára az új kormánytól a Magyar Szakszervezeti Szövetség.
A piac már most az euróbevezetést árazza: a forint ezért viselkedik egyre inkább stabil devizaként.
Az egynapos (O/N) betéti kamat 5,25 százalék, a kamatfolyosó felső széle, az egynapos (O/N) hitel kamata 7,25 százalék maradt.
A Tisza Párt szakértői már másfél éve dolgoznak azon, hogyan lehetne újra hozzáférni a befagyasztott uniós forrásokhoz.
Több mint 9%-kal nőhet a részvényenkénti osztalék, a befektetők már a közgyűlés döntésére várnak április végén.
Hány mandátumot jelent a parlamenti kétharmados többség, és miért olyan fontos határérték? Mutatjuk a legfontosabb tudnivalókat a kétharmad kapcsán.
Magyar Péter, a Tisza Párt elnöke szerdán délelőtt sajtótájékoztatót tartott a Sándor-palotánál
A hétvégi választási eredmények után éles kritikát fogalmazott meg a Magyar Mérnöki Kamara elnöke a Lázár János vezette Építési és Közlekedési Minisztérium működésével kapcsolatban.
Nagy nap lesz a mai a Budapesti Értéktőzsdén: erre készülhetnek a befektetők a választások után 3 nappal
Enyhe emelkedéssel, iránykereséssel indulhat a kereskedés a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT).
Rugalmas díjazás, vállalkozásra szabott megoldások – az Ultrával új szintre emeli a céges bankolást az OTP Bank (x)
OTP Bank vállalkozói számlacsomagok: minden fejlődési szakaszban olyan megoldást kínál, amely az adott cégmérethez, forgalomhoz és igényekhez igazodik.