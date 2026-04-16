Kiszivárgott az EU új terve: így csökkentenék a rezsiárakat Európában

Az Európai Bizottság átfogó energiatakarékossági csomagot készít elő. Ennek célja az áramárak tartós csökkentése és a fosszilis energiahordozókról való leválás felgyorsítása. A kiszivárgott tervezet az üzemanyagadók mérséklése helyett más megoldásokra fókuszál. A hangsúlyt a zöld alternatívák támogatására, a hálózati költségek racionalizálására és a rászoruló háztartások adómentességére helyezi - számolt be a Portfolio.

A testület határozottan ellenzi az üzemanyagok adójának csökkentését. A fókuszban inkább az energiarendszer átalakítása és a kereslet áthangolása áll. A tagállamokat a közösségi közlekedés, a hőszivattyúk és az elektromos autók támogatására ösztönöznék. Ezzel a megközelítéssel érdemben csökkenhet a kontinens olaj- és gázfüggősége. Jelenleg a villamos energia adóztatása sok országban kedvezőtlenebb, mint a fosszilis tüzelőanyagoké. Ez a helyzet jelentősen torzítja a piacot. A probléma megszüntetésére a Bizottság kötelezővé tenné az áram terheinek mérséklését. A legkiszolgáltatottabb, alacsony jövedelmű családok esetében pedig teljes adómentességet vezetnének be.

A magas árak másik fő okát a rendszerhasználati díjakban és az egyéb hálózati terhekben látják. Ezekre a költségekre a fogyasztók alig tudnak reagálni. A helyzet orvoslására a hálózatüzemeltetők hatékonyságának növelését javasolják. Emellett átláthatóbb tarifákat és a rugalmas fogyasztást elősegítő ösztönzőket tartanak szükségesnek.

Az ellátásbiztonság rendszere is átalakulhat. A kötelező földgáztárolói töltöttségi szintet a jelenlegi 90 százalékról 80, vagy akár 75 százalékra mérsékelhetik. Ezzel a lépéssel a tagállamok közötti versenyt akarják elkerülni. A készletekért folyó harc ugyanis korábban drasztikusan felverte az árakat. Párhuzamosan szorosabban összehangolnák az uniós válságkezelést. Ez szükség esetén akár a stratégiai olajtartalékok felszabadítását is jelentheti.

A hosszabb távú átállás érdekében lazítanának a hidrogén-előállítás szabályain. Egyúttal felgyorsítanák a szintetikus üzemanyagok elterjedését. Az energiahálózatok, a tárolókapacitások és az elektrifikáció fejlesztésébe új pénzügyi eszközökkel vonnák be a magántőkét. Mindeközben célzott állami támogatásokkal védenék a leginkább érintett iparágakat és háztartásokat.