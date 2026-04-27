Nem várt csapás érkezik a gázkazánokra: kíméletlen lépést jelentettek be, ez várhat mindenkire

Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti. A kormány a tiltással párhuzamosan jelentősen növeli a villamosítás és a hazai hőszivattyúgyártás állami támogatását. A lépés nemcsak a nemzeti klíma- és iparpolitika része, de iránymutató precedens is lehet az Európai Unió fosszilis energiahordozók kivezetését célzó törekvéseiben.

A gázalapú fűtés visszaszorítása egy átfogó program része. Ennek keretében a párizsi vezetés a közlekedést és az épületfűtést is egyre inkább a villamosenergia-használat felé tereli. A cél érdekében komoly pénzügyi és iparpolitikai vállalásokat tesznek. A villamosítás támogatását 2030-ig évi 10 milliárd euróra emelik. Emellett célul tűzték ki, hogy évente egymillió, hazai gyártású hőszivattyú kerüljön a piacra. Továbbá 2050-re kétmillió szociális bérlakásban váltanák ki a gázfűtést elektromos megoldásokkal. A fő cél, hogy az új ingatlanok energiaellátása már eleve ne fosszilis energiahordozókon, hanem korszerű, jellemzően hőszivattyús rendszereken alapuljon - jelentette a Portfolio.

A mostani döntés tulajdonképpen egy korábbi szabályozás kiterjesztése. Franciaországban ugyanis 2022 elejétől az új építésű családi házakban már nem lehetett gázfűtést kialakítani. Ezt a logikát alkalmazzák hamarosan a többlakásos és a kereskedelmi épületekre is. A francia kormányzat nemcsak környezetvédelmi, hanem iparfejlesztési szempontból is közelít a kérdéshez. A hőszivattyúgyártás felpörgetése és a gázkazánok háttérbe szorítása egyértelmű jelzés a beruházóknak és az építőiparnak. Ebből is látszik, hogy az új épületeknél a gázfűtés immár kifutó technológiának számít.

A francia szigorítás tökéletesen illeszkedik az Európai Unió energiaügyi célkitűzéseihez. Ezeknek szintén központi eleme a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, valamint az elektromos fűtési megoldások elterjedésének ösztönzése. Bár az EU nem egyetlen, azonnali rendelettel tiltja be a gázfűtést, több egymásra épülő szabállyal fokozatosan szorítja ki a technológiát.

Az átdolgozott uniós épületenergetikai irányelv értelmében 2025-től megszűnik a kizárólag fosszilis tüzelőanyagot használó kazánok telepítésének pénzügyi támogatása. Ezenfelül az új középületeknél 2028-tól, minden más új épületnél pedig 2030-tól alapvető elvárás lesz a kibocsátásmentesség. Ez a gyakorlatban ellehetetleníti a hagyományos gázkazánok használatát. Az uniós tagállamoknak emellett a nemzeti épületfelújítási terveikben be kell mutatniuk a fosszilis fűtési rendszerek 2040-ig történő kivezetésének ütemtervét. Franciaország jelenlegi lépése ennek az uniós törekvésnek az egyik leghatározottabb, előrehozott megvalósítása.