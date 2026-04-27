Közelkép egy férfi kezéről, amint egy modern digitális gázkazánon változtatja a hőmérsékletet. A központi fűtés szintjének beállítása egy gázkazán panelen.
Otthon

Nem várt csapás érkezik a gázkazánokra: kíméletlen lépést jelentettek be, ez várhat mindenkire

Pénzcentrum
2026. április 27. 13:32

Franciaország 2027-től minden új épületben betiltja a gázkazánok telepítését, ami a lakó- és kereskedelmi ingatlanokat egyaránt érinti. A kormány a tiltással párhuzamosan jelentősen növeli a villamosítás és a hazai hőszivattyúgyártás állami támogatását. A lépés nemcsak a nemzeti klíma- és iparpolitika része, de iránymutató precedens is lehet az Európai Unió fosszilis energiahordozók kivezetését célzó törekvéseiben.

A gázalapú fűtés visszaszorítása egy átfogó program része. Ennek keretében a párizsi vezetés a közlekedést és az épületfűtést is egyre inkább a villamosenergia-használat felé tereli. A cél érdekében komoly pénzügyi és iparpolitikai vállalásokat tesznek. A villamosítás támogatását 2030-ig évi 10 milliárd euróra emelik. Emellett célul tűzték ki, hogy évente egymillió, hazai gyártású hőszivattyú kerüljön a piacra. Továbbá 2050-re kétmillió szociális bérlakásban váltanák ki a gázfűtést elektromos megoldásokkal. A fő cél, hogy az új ingatlanok energiaellátása már eleve ne fosszilis energiahordozókon, hanem korszerű, jellemzően hőszivattyús rendszereken alapuljon - jelentette a Portfolio.

A mostani döntés tulajdonképpen egy korábbi szabályozás kiterjesztése. Franciaországban ugyanis 2022 elejétől az új építésű családi házakban már nem lehetett gázfűtést kialakítani. Ezt a logikát alkalmazzák hamarosan a többlakásos és a kereskedelmi épületekre is. A francia kormányzat nemcsak környezetvédelmi, hanem iparfejlesztési szempontból is közelít a kérdéshez. A hőszivattyúgyártás felpörgetése és a gázkazánok háttérbe szorítása egyértelmű jelzés a beruházóknak és az építőiparnak. Ebből is látszik, hogy az új épületeknél a gázfűtés immár kifutó technológiának számít.

A francia szigorítás tökéletesen illeszkedik az Európai Unió energiaügyi célkitűzéseihez. Ezeknek szintén központi eleme a fosszilis energiahordozóktól való függőség csökkentése, valamint az elektromos fűtési megoldások elterjedésének ösztönzése. Bár az EU nem egyetlen, azonnali rendelettel tiltja be a gázfűtést, több egymásra épülő szabállyal fokozatosan szorítja ki a technológiát.

Az átdolgozott uniós épületenergetikai irányelv értelmében 2025-től megszűnik a kizárólag fosszilis tüzelőanyagot használó kazánok telepítésének pénzügyi támogatása. Ezenfelül az új középületeknél 2028-tól, minden más új épületnél pedig 2030-tól alapvető elvárás lesz a kibocsátásmentesség. Ez a gyakorlatban ellehetetleníti a hagyományos gázkazánok használatát. Az uniós tagállamoknak emellett a nemzeti épületfelújítási terveikben be kell mutatniuk a fosszilis fűtési rendszerek 2040-ig történő kivezetésének ütemtervét. Franciaország jelenlegi lépése ennek az uniós törekvésnek az egyik leghatározottabb, előrehozott megvalósítása.
KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
