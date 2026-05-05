Építőipari villamosmérnök egy építkezésen. Egy jól megvilágított, építési területen lévő helyiségben egy tapasztalt villanyszerelő dolgozik egy elektromos kapcsolótáblán. Kék kockás inget, narancssárga fényvisszaverő mellényt,
Otthon

Brutális számok láttak napvilágot: ezermilliárdos mentőövre vár ez a magyar ágazat, különben óriási a baj

Pénzcentrum
2026. május 5. 19:57

2026 elején sem indult újra az építőipar. A termelés csökkent, a vállalkozások száma tovább esett, és a kereslet sem erősödött. A rövid távú adatok alapján az ágazat nem váltott pályát.

A piacot több tényező fékezi. Az energiaárak alakulása kiszámíthatatlan, a gazdaságpolitikai irányok még nem tiszták, a megrendelések száma alacsony maradt. A választások után új gazdaságpolitikai irányok jöhetnek. A lakhatási programok, az energetikai felújítások és a beruházásösztönzés növelheti a keresletet, különösen ha uniós források is érkeznek.

Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint az építőipar élénkülését az is segíthetné, ha Magyarország hozzájutna az uniós forrásokhoz. Az érintett összegekből mintegy 2000 milliárd forintot kellene építési célokra fordítani a következő két évben. A jelenlegi kapacitások egy része kihasználatlan, ezért ezek a programok inkább stabilizálhatják a piacot, gyors növekedést nem feltétlen hoznak.

A KSH adatai szerint februárban az építőipari termelés 0,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, havi alapon viszont nőtt.

A szerkezet vegyes képet mutat:

  • az épületek építése nőtt,
  • az egyéb építmények teljesítménye csökkent,
  • a speciális szaképítés visszaesett.

Az új szerződések volumene jelentősen esett, ami azt jelzi, hogy nincs erős utánpótlás a megrendelésekben. Az év első két hónapjában a teljesítmény összességében 5,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az OPTEN adatai szerint az ágazatban tovább csökken a cégek száma. 2026 márciusára 57,1 ezer működő társas vállalkozás maradt, közel kétezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.

A cégdinamika negatív:

  • több cég szűnik meg, mint amennyi alakul,
  • az új alapítások száma alacsony,
  • a megszűnések 85 százaléka felszámolás vagy kényszertörlés.

Leginkább az épületek építésével foglalkozó cégek érintettek, míg a speciális szaképítés stabilabb.

Az OPTEN Cégfluktuációs Indexe az első negyedévben 18,55 százalék volt. A legnagyobb mozgás Budapesten, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében látszik, a legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád-Csanád vármegyében. Alföldi Csaba, az OPTEN szakértője szerint a jelenlegi adatok nem utalnak rövid távú fordulatra. A teljesítmény és a cégtrend egyaránt a gyenge keresletet tükrözi.

A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az új gazdaságpolitikai lépések képesek lesznek-e érdemben élénkíteni a piacot.
