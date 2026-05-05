A berlini koncepció a 2036-os, a 2040-es vagy a 2044-es nyári játékok megrendezését célozza.
Brutális számok láttak napvilágot: ezermilliárdos mentőövre vár ez a magyar ágazat, különben óriási a baj
2026 elején sem indult újra az építőipar. A termelés csökkent, a vállalkozások száma tovább esett, és a kereslet sem erősödött. A rövid távú adatok alapján az ágazat nem váltott pályát.
A piacot több tényező fékezi. Az energiaárak alakulása kiszámíthatatlan, a gazdaságpolitikai irányok még nem tiszták, a megrendelések száma alacsony maradt. A választások után új gazdaságpolitikai irányok jöhetnek. A lakhatási programok, az energetikai felújítások és a beruházásösztönzés növelheti a keresletet, különösen ha uniós források is érkeznek.
Koji László, az ÉVOSZ elnöke szerint az építőipar élénkülését az is segíthetné, ha Magyarország hozzájutna az uniós forrásokhoz. Az érintett összegekből mintegy 2000 milliárd forintot kellene építési célokra fordítani a következő két évben. A jelenlegi kapacitások egy része kihasználatlan, ezért ezek a programok inkább stabilizálhatják a piacot, gyors növekedést nem feltétlen hoznak.
A KSH adatai szerint februárban az építőipari termelés 0,4 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól, havi alapon viszont nőtt.
A szerkezet vegyes képet mutat:
- az épületek építése nőtt,
- az egyéb építmények teljesítménye csökkent,
- a speciális szaképítés visszaesett.
Az új szerződések volumene jelentősen esett, ami azt jelzi, hogy nincs erős utánpótlás a megrendelésekben. Az év első két hónapjában a teljesítmény összességében 5,7 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól. Az OPTEN adatai szerint az ágazatban tovább csökken a cégek száma. 2026 márciusára 57,1 ezer működő társas vállalkozás maradt, közel kétezerrel kevesebb, mint egy évvel korábban.
A cégdinamika negatív:
JÓL JÖNNE 5 MILLIÓ FORINT?
Amennyiben 5 000 000 forintot igényelnél 5 éves futamidőre, akkor a törlesztőrészletek szerinti rangsor alapján az egyik legjobb konstrukciót havi 105 965 forintos törlesztővel a Raiffeisen Bank nyújtja (THM 10,35%), de nem sokkal marad el ettől a CIB Bank (THM 10,39%-ot) ígérő ajánlata sem. További bankok ajánlataiért, illetve a konstrukciók pontos részleteiért (THM, törlesztőrészlet, visszafizetendő összeg, stb.) keresd fel a Pénzcentrum megújult személyi kölcsön kalkulátorát. (x)
- több cég szűnik meg, mint amennyi alakul,
- az új alapítások száma alacsony,
- a megszűnések 85 százaléka felszámolás vagy kényszertörlés.
Leginkább az épületek építésével foglalkozó cégek érintettek, míg a speciális szaképítés stabilabb.
Az OPTEN Cégfluktuációs Indexe az első negyedévben 18,55 százalék volt. A legnagyobb mozgás Budapesten, Jász-Nagykun-Szolnok és Nógrád vármegyében látszik, a legalacsonyabb Győr-Moson-Sopron, Veszprém és Csongrád-Csanád vármegyében. Alföldi Csaba, az OPTEN szakértője szerint a jelenlegi adatok nem utalnak rövid távú fordulatra. A teljesítmény és a cégtrend egyaránt a gyenge keresletet tükrözi.
A következő időszak kulcskérdése az lesz, hogy az új gazdaságpolitikai lépések képesek lesznek-e érdemben élénkíteni a piacot.
Négy vízsugárral oltják a lángokat a tűzoltók, de egyáltalán nem könnyű a dolguk, leginkább az erős szél miatt.
Kettészakadt a magyar albérletpiac: elképesztő felárral szembesülnek azok, akik vidéken keresnek nagyobb ingatlant
Miközben a kisebb lakások bérleti díja gyakorlatilag stagnál, a nagyobb ingatlanok iránti megnövekedett kereslet érdemi áremelkedést hozott.
A 24 éves dobost egy Németország felé tartó vonaton érte el az apja telefonon.
Kipukkadt a lufi a fővárosi lakáspiacon, óriásit zuhant a kereslet: mostantól a vevők diktálják a feltételeket?
A tavalyi drágulás után 2026 elejére megállt a budapesti lakásárak emelkedése, a kereslet pedig drasztikusan visszaesett.
Péntek este nyomtalanul eltűnt Budapesten Davide Lucchelli, egy olasz zenekar 24 éves dobosa. A fiatal zenészt utoljára a Mester utcában látták.
Hatalmas fordulat a magyar lakáspiacon: most kaszálhatnak nagyot a vevők, az eladók szívhatják a fogukat
A húsvéti ünnepek és az országgyűlési választások egyaránt visszavetették mind a keresletet, mind a kínálati oldal aktivitását az ingatlanpiacon.
Szerdától jó, ha nálunk lesz az esernyő, mert több helyen fordulhat elő zápor, zivatar és erős szél.
Ketyeg a rezsibomba a lakásokban: így szívják le a pénztárcád a klímák, ha nem figyelsz erre az egy számra
A Pénzcentrum most utánajárt, hogy mennyit fogyasztanak a háztartási klímák, és mire érdemes figyelni, ha nem akarunk sokkot kapni a villanyszámlától.
Az öt évvel ezelőtti járványidőszakban elért rekordhoz képest országosan csökkent a nyaralóövezetekben lévő lakóingatlanok iránti kereslet.
Soha nem találnád ki, kik isszák a legtöbb kávét: egy apró állam lakói taroltak, hazánk jócskán lemaradt a toplistán
Vajon melyik országban isszák a legtöbb kávét Európában? És hol helyezkedik el Magyarország ebben a rangsorban? Mutatjuk!
Elképesztő pech! Most közölte a szolgáltató – rengeteg magyar otthonban elmehet a víz a hosszúhétvégén
A karbantartás alatt a szolgáltató tartálykocsikkal és vízszállító autókkal folyamatosan biztosítja a lakosság ellátását.
Teljes a kormány névsora: megvan, ki lesz a belügy- és az igazságügyi miniszter Magyar Péter kabinetjében
Magyar Péter csütörtök este megnevezte két leendő miniszterét: Pósfai Gábor a belügyi, Melléthei-Barna Márton pedig az igazságügyi tárca irányítását veszi át.
Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében hirdették ki a tilalmat, amely már holnap életbe lép.
Váratlan fordulat a hazai lakáspiacon: a fővárosban hirtelen lelassult a drágulás, a vidéki településeken viszont elképesztő árrobbanás történt
A tavalyi negyedik negyedévben országosan tovább fokozódott a lakásárak emelkedésének üteme.
Két újabb budapesti lomtalanítás dátum derült ki: ezek a kerületek készülhetnek, itt viszik júniusban és júliusban a lomokat
Fontos, hogy a budapesti lomtalanítás során a nem a megjelölt időpontban történő lomkikészítés közterület-szennyezési szabálysértésnek minősül.
A hozamok csökkenése lefelé húzhatja a lakáshitelek kamatát, ami új vevőket hozhat vissza az ingatlanpiacra.
Elképesztő drágulás söpör végig az országon: csapdába kerülhetnek azok, akik most lépnének be a piacra
Tovább folytatódott az ingatlanok drágulása az év utolsó negyedévében, így országosan több mint 23 százalékos volt az éves áremelkedés.
Ez lehet a leköszönő kormány egyik legutolsó döntése: ezt a két embert visszaküldi jól fizető EU-s pizíciójába
A meglepően korai lépést Bóka János európai uniós ügyekért felelős miniszter jelentette be.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n