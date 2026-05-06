Ritkán látott ugrást produkált a magyar gazdaság: erre a bejelentésre vártak a hazai cégek

A KSH legfrissebb adatai szerint eősödést mutatott a magyar ipar 2026 márciusában, éves alapon jelentős növekedést mértek. A termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól.

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés az év első három hónapjában 1,0%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

