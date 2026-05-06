Négy egyenruhás és védősisakos mérnök terveket vitat meg egy fémipari gyárban, miközben egy épülő katonai járművet vizsgálnak, bemutatva a csapatmunkát és a gyártási szakértelmet.
Gazdaság

Ritkán látott ugrást produkált a magyar gazdaság: erre a bejelentésre vártak a hazai cégek

Pénzcentrum
2026. május 6. 08:30

A KSH legfrissebb adatai szerint eősödést mutatott a magyar ipar 2026 márciusában, éves alapon jelentős növekedést mértek. A termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól.

2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál.

A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.

Az ipari termelés az év első három hónapjában 1,0%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.

A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1%-kal nőtt.
PÉNZÜGYI KISOKOS
Rendelkezésre tartási jutalék
a bankok általában az igénybe nem vett hitel után számítják fel, napi meghatározással, egyfajta kamatként, ami kevesebb a hitelkamatnál, de lényegében a bank ezzel a jutalékkal akkor is beszed valamennyi jövedelmet a számlatulajdonostól, ha az nem használja a hitelkeretét.

AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
