Az eurót röviddel 7 óra előtt 361,20 forinton jegyezték, magasabban a kedd esti 361,15 forintnál.
Ritkán látott ugrást produkált a magyar gazdaság: erre a bejelentésre vártak a hazai cégek
A KSH legfrissebb adatai szerint eősödést mutatott a magyar ipar 2026 márciusában, éves alapon jelentős növekedést mértek. A termelés több kulcságazatban is bővült, különösen az elektronikai és az élelmiszeripar teljesített jól.
2026 márciusában az ipari termelés volumene 6,7%-kal meghaladta az egy évvel korábbit. Munkanaphatástól megtisztítva a termelés 3,7%-kal emelkedett. A szezonálisan és munkanappal kiigazított adatok alapján az ipari kibocsátás 3,1%-kal nagyobb volt a 2026. februárinál.
A feldolgozóipari alágak döntő többségében nőtt a termelés volumene az előző év azonos hónapjához képest. A legnagyobb súlyú alágak közül a számítógép, elektronikai, optikai termék gyártása, a villamos berendezés gyártása, valamint az élelmiszer, ital és dohánytermék gyártása jelentősen, míg a járműgyártás kismértékben bővült.
Az ipari termelés az év első három hónapjában 1,0%-kal nagyobb volt, mint 2025 azonos időszakában.
A szezonálisan és munkanaptényezővel kiigazított ipari kibocsátás az előző hónaphoz viszonyítva 3,1%-kal nőtt.
Befuccsolt a keleti nyitás gigaprojektje, óriási pénzt bukott a magyar állam: szinte esélytelen, hogy megtérül a kár
Több mint százmilliárd forintot emésztett fel az a befuccsolt indonéziai útdíjszedési projekt, amelyet a magyar kormány a keleti nyitás hatalmas exportsikereként harangozott be.
Jelasity Radován, a Magyar Bankszövetség elnöke szerint a magyar gazdaságban és a bankszektorban eljött az idő a szemléletváltásra.
Jelentős erősödést tudott felmutatni a forint az euróval, dollárral és a frankkal szemben egyaránt.
A Nemzetközi Valutaalap szerint már most kedvezőtlen irányba mozdult a világgazdaság.
Nyolcéves mélypontjuk közelébe csökkentek a globális olajkészletek a Hormuzi-szorosban tapasztalható szállítási fennakadások miatt.
Az Európai Bizottság friss tanulmánya szerint az áfacsökkentés csak akkor működik hatékony szociálpolitikai eszközként, ha alapvető cikkekre – élelmiszerre, gyógyszerre vagy közüzemi szolgáltatásokra – vonatkozik.
Kedd reggel gyengült a forint a főbb devizákkal szemben a nemzetközi devizapiacon.
A támogatók igazságosabb közteherviselést várnak tőle, a kritikusok viszont tőkekiáramlást és nehezen kezelhető gyakorlati problémákat emlegetnek.
Sötét jövőt festettek a hazai munkaerőpiacnak: százezrek tűnnek el hamarosan, ezt mindenki a saját bőrén érzi majd
A GKI szerint a régiós trendekkel összhangban hazánkban sem várható fordulat a demográfiai folyamatokban.
Szigorúbb ügyféltájékoztatási és kockázatértékelési szabályokat ír elő a Magyar Nemzeti Bank a kriptoszolgáltatóknak - az új szabályozás októberben lép életbe.
Az Amixa Holding közgyűlése közel 390,2 millió forint osztalék kifizetéséről döntött.
Az euró árfolyama a reggel hét órakor jegyzett 362,21 forintról 364,44 forintra emelkedett 18 órakor.
A bankközi elszámolásoknál lépett fel lassulás, a GIRO szerint a hétfőn beküldött valamennyi elszámolás feldolgozásra kerül.
Súlyos dolog derült ki a magyar államkasszáról: innen vontak el rengeteg forrást, hamarosan elkerülhetetlen lesz a drasztikus lépés
A bürokrácia fenntartására, az adósságszolgálatra európai viszonylatban is kiugróan sokat költünk, az egészségügy, az oktatás és a szociális háló finanszírozása visszaesett.
A részvénypiac forgalma 17,4 milliárd forint volt, a vezető részvények a Richter kivételével emelkedtek az előző napi záráshoz képest.
Végleges döntés született: a helyiek nyomására teljesen eltakarítják az akkumulátorokat ebből a hazai raktárból
Véglegesen távozik az érdi CTPark logisztikai központból az akkumulátorok raktározásával és tesztelésével foglalkozó NXT Logis Kft., valamint az összes hozzá kapcsolódó partnercég.
Kiderült az igazság a magyarországi szegényekről: itt a friss raglista, ezt nem tesszük ki az ablakba
Az Eurostat legfrissebb adatai alapján Magyarország meglepően jó helyezést ért el az Európai Unió szegénységi rangsorában, még Németországot is megelőzve.
Hétfő reggel óta nem teljesülnek a 20 millió forint feletti banki átutalások az elszámolórendszer hibája miatt. Mivel kiemelt bérfizetési nap van, sokak munkabére késhet.
