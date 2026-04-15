Négy egyenruhás és védősisakos mérnök terveket vitat meg egy fémipari gyárban, miközben egy épülő katonai járművet vizsgálnak, bemutatva a csapatmunkát és a gyártási szakértelmet.
Gazdaság

Fordulat a magyar iparban? Egy ágazat hirtelen szárnyra kapott, miközben minden más esik szét

Pénzcentrum
2026. április 15. 19:34

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint továbbra is gyenge teljesítményt mutat a magyar ipar. 2026 februárjában az ipari termelés volumene éves összevetésben csökkent, a feldolgozóipar több kulcságazata pedig visszaesést mutatott. Ugyanakkor egyes területeken, különösen az akkumulátorgyártásban, érdemi növekedés látszik. A kép így továbbra is erősen vegyes, jelentős különbségekkel az egyes iparágak között.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a magyar ipar teljesítménye továbbra sem mutat érdemi javulást. 2026 februárjában az ipari termelés volumene szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva 1,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. A feldolgozóipar több alágazatában is csökkenés volt megfigyelhető.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

Az ipari export összességében stagnált, azonban az egyes szegmensek teljesítménye jelentősen eltért egymástól. A járműgyártás kivitele 3,2 százalékkal csökkent, miközben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 18 százalékos bővülést mutatott. A belföldi értékesítés ennél is gyengébben alakult, több mint 4–5 százalékos visszaeséssel.

Az ipar fő ágazatai közül a feldolgozóipar, amely a teljes kibocsátás döntő részét adja, 1 százalék körüli csökkenést szenvedett el. A kisebb súlyú bányászat és az energiaipar teljesítménye még ennél is gyengébb volt, kétszámjegyű visszaesésekkel.

A legérdekesebb fejlemény ugyanakkor az akkumulátorgyártásban történt, amely hosszabb gyengélkedés után újra növekedést mutat. A villamos berendezések gyártása 12,1 százalékkal bővült, ezen belül az akkumulátor- és szárazelemgyártás 28 százalékos, míg a villamos motorok és kapcsolódó berendezések gyártása 15,9 százalékos növekedést ért el.

Ezzel szemben több hagyományos iparág jelentős visszaesést szenvedett el. A vegyipar termelése például több mint ötödével csökkent, részben az alapanyag- és műtrágyagyártás visszaesése miatt. A kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás teljesítménye pedig 41 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni!

A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmensek vegyes képet mutattak: míg egyes területeken, például a húsfeldolgozásban és a malomiparban növekedés volt látható, addig más alágazatokban továbbra is stagnálás vagy visszaesés jellemezte a termelést.

A helyzetet a gazdasági sajtó is folyamatosan követi: a Telex elemzései szerint az ipari teljesítmény szerkezete egyre inkább kettészakad, ahol néhány exportorientált, új technológiákra épülő ágazat húzza a számokat, miközben a hagyományos ipari szektorok gyengélkednek.

Összességében a magyar ipar jelenlegi képe továbbra is kettős: miközben egyes modern, külföldi beruházásokhoz kötődő szegmensek növekednek, az ipar nagy része még mindig visszaeséssel küzd.
Címlapkép: Getty Images
#magyarország #ksh #gazdaság #export #autóipar #ipar #feldolgozóipar #akkumulátorgyár #energiaipar

