Fordulat a magyar iparban? Egy ágazat hirtelen szárnyra kapott, miközben minden más esik szét

A Központi Statisztikai Hivatal friss adatai szerint továbbra is gyenge teljesítményt mutat a magyar ipar. 2026 februárjában az ipari termelés volumene éves összevetésben csökkent, a feldolgozóipar több kulcságazata pedig visszaesést mutatott. Ugyanakkor egyes területeken, különösen az akkumulátorgyártásban, érdemi növekedés látszik. A kép így továbbra is erősen vegyes, jelentős különbségekkel az egyes iparágak között.

A Központi Statisztikai Hivatal legfrissebb adatai alapján a magyar ipar teljesítménye továbbra sem mutat érdemi javulást. 2026 februárjában az ipari termelés volumene szezonálisan és munkanaphatással kiigazítva 1,8 százalékkal maradt el az előző év azonos időszakától. A feldolgozóipar több alágazatában is csökkenés volt megfigyelhető.

Az ipari export összességében stagnált, azonban az egyes szegmensek teljesítménye jelentősen eltért egymástól. A járműgyártás kivitele 3,2 százalékkal csökkent, miközben a számítógép-, elektronikai és optikai termékek gyártása 18 százalékos bővülést mutatott. A belföldi értékesítés ennél is gyengébben alakult, több mint 4–5 százalékos visszaeséssel.

Az ipar fő ágazatai közül a feldolgozóipar, amely a teljes kibocsátás döntő részét adja, 1 százalék körüli csökkenést szenvedett el. A kisebb súlyú bányászat és az energiaipar teljesítménye még ennél is gyengébb volt, kétszámjegyű visszaesésekkel.

A legérdekesebb fejlemény ugyanakkor az akkumulátorgyártásban történt, amely hosszabb gyengélkedés után újra növekedést mutat. A villamos berendezések gyártása 12,1 százalékkal bővült, ezen belül az akkumulátor- és szárazelemgyártás 28 százalékos, míg a villamos motorok és kapcsolódó berendezések gyártása 15,9 százalékos növekedést ért el.

Ezzel szemben több hagyományos iparág jelentős visszaesést szenvedett el. A vegyipar termelése például több mint ötödével csökkent, részben az alapanyag- és műtrágyagyártás visszaesése miatt. A kokszgyártás és kőolaj-feldolgozás teljesítménye pedig 41 százalékkal maradt el az egy évvel korábbitól.

A mezőgazdasági és élelmiszeripari szegmensek vegyes képet mutattak: míg egyes területeken, például a húsfeldolgozásban és a malomiparban növekedés volt látható, addig más alágazatokban továbbra is stagnálás vagy visszaesés jellemezte a termelést.

A helyzetet a gazdasági sajtó is folyamatosan követi: a Telex elemzései szerint az ipari teljesítmény szerkezete egyre inkább kettészakad, ahol néhány exportorientált, új technológiákra épülő ágazat húzza a számokat, miközben a hagyományos ipari szektorok gyengélkednek.

Összességében a magyar ipar jelenlegi képe továbbra is kettős: miközben egyes modern, külföldi beruházásokhoz kötődő szegmensek növekednek, az ipar nagy része még mindig visszaeséssel küzd.