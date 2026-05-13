Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építész, 1905) Őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Gazdaság

Elérte a csúcsot a forint? Jelentős döntést hozott a magyar jegybank, hamarosan nagyot fordulhat a kocka

Pénzcentrum
2026. május 13. 16:32

Jelentős lépést tett az MNB az FX-swap tendereknél, ami a piaci elemzők szerint közelebb hozhatja a kamatcsökkentést. A döntés nyomán csökkent a forintkamat szintje a swap piacon, miközben egyre többen érzik úgy, hogy a magyar fizetőeszköz túlzottan megerősödött az elmúlt hetekben. Az inflációs kockázatok ugyanakkor továbbra sem tűntek el teljesen.

A ma délelőtt meghirdetett eurólikviditást nyújtó FX-swap tenderen az MNB jelentősen csökkentette a benyújtható maximális swappont értékét, ami effektíve azt jelenti, hogy a tenderen elérhető évesített forintkamat körülbelül 50 bázisponttal csökkent, és jelenleg 5,25% körül van - írja elemzésében Árokszállási Zoltán, az MBH Bank vezető közgazdásza.

"Ezzel távolabb került az alapkamattól az MNB által is alkalmazott FX-swap tenderen látható kamatszint, miközben a jegybank korábban többször hangsúlyozta, hogy a monetáris transzmisszió hatékonyságának fontos része az, hogy minden részpiacon a lehető legjobban érvényesüljön az MNB irányadó kamata" - teszi hozzá.

A fenti lépéssel az MNB FX-swap tenderén való részvétel ugyan kevésbé vonzóvá válik, de egyben az MNB részéről is egyfajta beismerése annak, hogy az FX-swap piacon látható nyomás egyre lejjebb húzza az implikált forintkamatot, eltávolítva az MNB 6,25%-os irányadó kamatától - fejtette ki Árokszállási.

A jelenség abból következhet, hogy a választások után megnövekedő optimizmus megemelte a külföldieknél lévő forintlikviditást, és ez szorítja lefelé az implikált forintkamatot; emellett a mai döntés arra is utalhat, hogy a piaci szereplőknél lévő limitek miatt a monetáris transzmisszió hatékonysága nem tökéletes, véli.

A devizapiaci helyzet mellett az MNB-nek persze az inflációs kilátásokra is figyelnie kell, itt pedig még nem dőlhet azonnal hátra: a Magyar Telekom például nemrég jelentette be, hogy július 1-től 4,4%-os inflációs díjkorrekciót fog alkalmazni, ami ismét rávilágít arra, hogy a 2% körüli infláció, amit az elmúlt hónapokban láttunk, részben mesterséges módokon (védett üzemanyagár, árrésstop, önkéntes árkorlátozás) van fenntartva, fejtette ki az elemző.

Összességében azonban az elmúlt napokban a gazdaságpolitika irányítóitól érkező jelzések erősítik bennünk azt a benyomást, hogy már részükről sem annyira komfortos a rendkívül erős forint - emelte ki.

Múlt csütörtökön Kurali Zoltán, MNB-alelnök jelezte egy varsói konferencián, hogy júniusban akár terítékre kerülhet a kamatcsökkentés, mert az erős forint javítja az inflációs kilátásokat. Kármán András pénzügyminiszter pedig arról beszélt, hogy az lenne örvendetes, ha a mostanában sokat javuló kockázati megítélés nem a forint árfolyamának további erősödésében, hanem a kamatok csökkenésében jelenjen meg.

"Az MNB mai lépésével tovább erősödnek azok a kockázatok, hogy az alapkamat csökkentésére már a negyedik negyedévnél hamarabb, akár a következő hónapokban sor kerülhet. Ugyanakkor a mai MNB lépés megerősíti azt a várakozásunkat, hogy a forint már túlságosan erős lett az elmúlt hetekben, így fenntartjuk azt a várakozásunkat, hogy a nyári hónapokban inkább 360-370 forint között mozoghat az EURHUF devizapár, őszre pedig 370 forint fölé drágulhat az euró" - zárta elemzését.
Címlapkép: Getty Images
