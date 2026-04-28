Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építészmérnök, 1905) Napos kék ég őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Gazdaság

Itt a Monetáris Tanács friss döntése: vajon változtattak valamit az alapkamaton?

Pénzcentrum
2026. április 28. 14:05

Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntésnél is nagyobb figyelem övezheti azonban a jegybank délutáni kommunikációját. Ebből kiderülhet, hogyan értékelik a kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza Párt gazdasági terveit, valamint a választások nyomán kialakult kedvező piaci folyamatokat.

A keddi határozat nem okozott meglepetést, hiszen az elemzők szinte egyöntetűen a kamatszint tartására számítottak. A jegybank legutóbb februárban, másfél év szünet után hajtott végre finomhangolást, amikor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. Ezt követően azonban a közel-keleti konfliktus fellángolása, az emelkedő energiaárak és az erősödő globális inflációs kockázatok miatt a forint is gyengülésnek indult. Emiatt márciusban logikus és indokolt lépés volt a kamatcsökkentési ciklus szüneteltetése.

A gazdasági környezet azóta jelentősen megváltozott a hazai belpolitikai fejlemények hatására. A befektetők kifejezetten pozitívan fogadták a parlamenti választások eredményét. A piaci optimizmus nyomán a forint négyéves csúcsra erősödött, az állampapírhozamok pedig meredek esésnek indultak. Mivel a döntéshozók a választások óta most ültek össze először, a piac kiemelten figyeli a jegybank reakcióját a jelentősen javuló hazai pénzügyi feltételekre.
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 27. 16:50
Így tudja hazahozni a Magyar-kormány az EU-s pénzeket: mutatjuk, min múlik a dolog  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
MEDIA1  |  2026. április 28. 12:46
Magyar Péter újabb miniszterjelölteket nevezett meg - a technológia és a kreatív ipar is gazdát kap
Magyar Péter, Magyarország leendő miniszterelnöke Tarr Zoltánt, a TISZA Párt alelnökét kérte fel a T...
Bankmonitor  |  2026. április 28. 09:05
Több, mint 500 ezer magyar költözhetett külföldre. Hogyan tudnának ők itthon lakáshitelt igényelni?
Egyes statisztikák alapján több, mint 500 ezer magyar költözhetett ki külföldre dolgozni az elmúlt é...
Holdblog  |  2026. április 28. 08:02
A Tisza győzelme csökkentette Magyarország kockázati felárát
A következő hetekben, hónapokban dől el, hogy a TISZA által diktált gazdaságpolitika mennyire képes...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. április 28.
Támogatja a vagyonadót az RTL Cápája: Gazdasági krízisben vagyunk, minden eszközhöz hozzá kell nyúlni!
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 28.
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
2026. április 28.
Óriásit nyerhet, aki most jól dönt: komoly akciókkal, jóváírásokkal vadásszák a fiatal ügyfeleket a hazai bankok
2026. április 27.
Elképesztő adatok láttak napvilágot: óriási a szakadék a nyugati államok és Magyarország között az egyik legérzékenyebb kérdésben
1
5 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
6 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
3
6 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
4
2 napja
Közel 300 ezer nyugdíjas élete változhat meg egy csapásra, ahogy feláll az új kormány: mások viszont búcsúzhatnak az aranyélettől
5
6 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
PÉNZÜGYI KISOKOS
Kötvény
Egy vállalat vagy állam által kibocsátott, meghatározott időre szóló, egyedileg meghatározott kamatozású, adósságot megtestesítő értékpapír. Megvásárlásával kölcsönt nyújtunk a kibocsátónak, melynek visszafizetését az a kamatokkal együtt vállalja.

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 13:02
Fizikai melósként is összejöhet a 600-900 ezres nettó: íme a legjobban fizető hazai munkahelyek listája
Pénzcentrum  |  2026. április 28. 12:25
Újabb minisztereket jelentett be Magyar Péter: ők felelnek majd a tudományért, kultúráért
Agrárszektor  |  2026. április 28. 13:31
Ennyire könnyű a levéltetvek ellen védekezni: ez a trükk tuti működik