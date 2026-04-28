Itt a Monetáris Tanács friss döntése: vajon változtattak valamit az alapkamaton?

Nem változott a jegybanki alapkamat: a Monetáris Tanács továbbra is 6,25 százalékon tartotta keddi döntésével.

A piaci várakozásoknak megfelelően változatlanul, 6,25 százalékon hagyta az alapkamatot a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Monetáris Tanácsa. A döntésnél is nagyobb figyelem övezheti azonban a jegybank délutáni kommunikációját. Ebből kiderülhet, hogyan értékelik a kétharmados parlamenti többséget szerző Tisza Párt gazdasági terveit, valamint a választások nyomán kialakult kedvező piaci folyamatokat.

A keddi határozat nem okozott meglepetést, hiszen az elemzők szinte egyöntetűen a kamatszint tartására számítottak. A jegybank legutóbb februárban, másfél év szünet után hajtott végre finomhangolást, amikor 25 bázisponttal csökkentette az irányadó rátát. Ezt követően azonban a közel-keleti konfliktus fellángolása, az emelkedő energiaárak és az erősödő globális inflációs kockázatok miatt a forint is gyengülésnek indult. Emiatt márciusban logikus és indokolt lépés volt a kamatcsökkentési ciklus szüneteltetése.

A gazdasági környezet azóta jelentősen megváltozott a hazai belpolitikai fejlemények hatására. A befektetők kifejezetten pozitívan fogadták a parlamenti választások eredményét. A piaci optimizmus nyomán a forint négyéves csúcsra erősödött, az állampapírhozamok pedig meredek esésnek indultak. Mivel a döntéshozók a választások óta most ültek össze először, a piac kiemelten figyeli a jegybank reakcióját a jelentősen javuló hazai pénzügyi feltételekre.