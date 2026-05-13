Budapest, 2026. február 11.Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke a harmadik országból származó külföldi utasok áfavisszatérítését megkönnyítõ digitális terminálok átadása alkalmából tartott sajtótájékoztatón a
Gazdaság

Alig ismert jogszabály miatt kellett távoznia a NAV-elnöknek: azonnal életbe lépett a váltás

Pénzcentrum
2026. május 13. 09:25

Távozott posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke. A hivatal megerősítette a hírt. Tájékoztatásuk szerint a megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.

A vezetőváltás híre azután kapott nyilvánosságot, hogy Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke bejegyzést tett közzé az elnök leköszönéséről.

A NAV a Telex megkeresésére azzal magyarázta a helyzetet, hogy a hivatal vezetője 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatait. A hatályos jogszabályok értelmében az államtitkárok megbízatása a miniszterelnök mandátumának megszűnésével automatikusan véget ér.

Az új vezető hivatalos kinevezéséig a hatóságot a jelenleg is érvényben lévő helyettesítési rend alapján irányítják.

#NAV #kormány #adóhatóság #gazdaság #adóhivatal #miniszterelnök #államtitkár #nemzeti adó és vámhivatal #magyar péter

