Alig ismert jogszabály miatt kellett távoznia a NAV-elnöknek: azonnal életbe lépett a váltás

Távozott posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke. A hivatal megerősítette a hírt. Tájékoztatásuk szerint a megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.

A vezetőváltás híre azután kapott nyilvánosságot, hogy Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke bejegyzést tett közzé az elnök leköszönéséről.

A NAV a Telex megkeresésére azzal magyarázta a helyzetet, hogy a hivatal vezetője 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatait. A hatályos jogszabályok értelmében az államtitkárok megbízatása a miniszterelnök mandátumának megszűnésével automatikusan véget ér.

Az új vezető hivatalos kinevezéséig a hatóságot a jelenleg is érvényben lévő helyettesítési rend alapján irányítják.

