A hivatalba lépő Tisza-kormány az eddigi nyilatkozatok alapján szakít az uniós intézményekben korábban képviselt, orosz érdekeknek is kedvező politikával.
Alig ismert jogszabály miatt kellett távoznia a NAV-elnöknek: azonnal életbe lépett a váltás
Távozott posztjáról Vágujhelyi Ferenc, a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) elnöke. A hivatal megerősítette a hírt. Tájékoztatásuk szerint a megbízatás megszűnése egy jogszabályi előírásból fakad, amely az adóhatóság vezetőjének mandátumát a miniszterelnök megbízatásához köti.
A vezetőváltás híre azután kapott nyilvánosságot, hogy Ruszin Zsolt, a Magyar Könyvelők Országos Egyesületének alelnöke bejegyzést tett közzé az elnök leköszönéséről.
A NAV a Telex megkeresésére azzal magyarázta a helyzetet, hogy a hivatal vezetője 2016 óta államtitkári rangban látja el feladatait. A hatályos jogszabályok értelmében az államtitkárok megbízatása a miniszterelnök mandátumának megszűnésével automatikusan véget ér.
Az új vezető hivatalos kinevezéséig a hatóságot a jelenleg is érvényben lévő helyettesítési rend alapján irányítják.
Címlapkép: Szigetváry Zsolt, MTI/MTVA
Robban a magyarországi eperbotrány: elképesztő mennyiségű veszélyes gyümölcsöt találtak, itt árulták
Penészes szamóca és nyomon követhetetlen áfonya miatt csaptak le az illegális árusokra Soroksáron.
Az eurót 7 órakor 357,76 forinton jegyezték, alacsonyabban a kedd esti 357,85 forintnál.
A napi gyengülés ellenére a magyar fizetőeszköz hosszabb távon, az év eleje óta vizsgálva továbbra is jelentős erősödést mutat.
A választások utáni gazdasági fordulat lehetőségét már hónapok óta árazza a piac, ennek hatására jelentősen csökkentek a magyar állampapírhozamok és erősödött a forint is.
A JP Morgan elemzése szerint az olajárak az év nagy részében hordónként 100 dollár körül maradhatnak, még akkor is, ha a Hormuzi-szoros hamarosan újranyílik.
Augusztus végéig elkészül az idei költségvetés átfogó felülvizsgálata.
Teljes gazdasági irányváltást hirdetett Kármán András: megnevezte legfontosabb emberét a Tisza pénzügyminisztere
Teljes gazdaságpolitikai irányváltást és egy letisztult profilú Pénzügyminisztérium létrehozását ígérte Kármán András pénzügyminiszter-jelölt a parlamenti meghallgatásán.
A bizottsági meghallgatásra Ruff Bálintot Csontos Bence és Bíró-Nagy András államtitkárjelöltek kísérték el.
Kátai-Németh Vilmos, a Tisza Párt leendő szociális és családügyi minisztere a parlamenti bizottsági meghallgatásán élesen bírálta a leköszönő kormány gyermekvédelmi és szociális politikáját.
Zéró toleranciát hirdetett a Tisza igazságügyi minisztere: fontos bejelentést tett az Európai Ügyészségről Görög Márta
Görög Márta igazságügyminiszter-jelölt zéró toleranciát hirdetett a korrupció ellen parlamenti meghallgatásán.
Lőrincz Viktória a miniszteri meghallgatáson: átalakul a közigazgatás, teljesen megújul a hazai turizmus
A Magyar Turizmus Zrt. a jövőben már nem csupán koordináló szerepet töltene be.
Egyértelmű üzenetet küldött a Roszatom-vezér Magyar Péternek: ez lehet a paksi bővítés további sorsa
A Roszatom vezérigazgatója, Alekszej Lihacsov nyitott a Paks II. beruházás szerződéseinek felülvizsgálatára.
Végre kiderült, beérte-e Magyarország az uniós átlagot: a friss adatok megmutatják a kemény valóságot
Az elmúlt évek gazdaságpolitikai vitáiban visszatérő kérdés, hogy a magyar gazdaság versenyképessége érdemben javult-e.
A szakmai szervezet szerint a reklámadó nemcsak a médiának, hanem az egész magyar gazdaságnak árt.
Az euró árfolyama a reggel hat órakor jegyzett 355,60 forintról 355,50 forintra gyengült 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 22,4 milliárd forint volt, a vezető részvények az OTP kivételével gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Kemény üzenetet küldött a Richter vezére: elárulta, mi kell ahhoz, hogy ne omoljon össze a tőkepiaci bizalom
A Richter vezérigazgatója szerint a vállalat legfőbb stratégiai célja felkészülni a legnagyobb bevételt hozó gyógyszere, a Vraylar 2030-ban várható szabadalomvesztése utáni korszakra.
Megbénult az MVM rendszere: napok óta tart a káosz, rengeteg magyar kerülhet nagyon kellemetlen helyzetbe
A karbantartás csúszik, az MVM pedig egyelőre nem tudta megmondani, mikor áll helyre a rendszer.
-
Videó: hogy kerül a magyar zöldség 24 órán belül a boltok polcaira?
A Pénzcentrum lépésről lépésre követi végig, hogy lesz a kertészetből indulva villámgyorsan friss áru az Aldi üzleteiben.
-
Technológia a kertedben: így automatizálhatjuk a kinti munkát (x)
A modern kertápoláshoz most ajándék is jár
-
A tervezés hiánya vezet az ittas vezetéshez – derül ki a Bolt kutatásából (x)
A Bolt Magyarország legfrissebb kutatása rávilágít azokra a valós élethelyzetekre, amelyek az ittas vezetéssel kapcsolatos kockázatos döntésekhez vezetnek
-
Nemzetközi seregszemle, ismét együtt az ipar szereplői (x)
IPAR NAPJAI – MACH TECH – AUTOMOTIVE HUNGARY szakkiállítások 2026. május 18-21. között a HUNGEXPO-n