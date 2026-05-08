Vállaláscsomagot ajánlott fel a Szentkirályi Magyarország Kft. a Gazdasági Versenyhivatal (GVH) Versenytanácsának.
Elképesztő csúcsra ért a magyar fizetőeszköz: olyat lépett, amire évek óta nem volt példa
Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken. Eközben a dollár jegyzése is megközelítette a 300 forintos lélektani határt. A magyar deviza hetek óta tartó, nemzetközi szinten is kiemelkedő szárnyalását több tényező is hajtja. Ilyen elsősorban a parlamenti választások utáni optimizmus, az uniós forrásokhoz fűzött remények és a gyengülő dollár. Ezeket a kedvező folyamatokat a gyenge áprilisi költségvetési adatok sem tudták érdemben megakasztani.
Péntek délutánra az euró árfolyama 354,25 környékére esett, ami 2022 januárja óta nem látott csúcsot jelent a hazai fizetőeszköz számára. Hasonlóan látványos a forint erősödése az amerikai devizával szemben. A jegyzés 301 alá is besüllyedt, így már csak hajszálra van a 300-as szinttől, amire utoljára 2021-ben volt példa. Az elmúlt szűk egy hónapban, a választások óta a forint mintegy 7 százalékot erősödött az euró ellenében. Erre a menetelésre már a nemzetközi piacon is felfigyeltek.
Az Ebury pénzügyi szolgáltató szerint a magyar fizetőeszköz jelenleg globálisan is az egyik legizgalmasabb devizának számít. A felértékelődést az új kormánnyal kapcsolatos pozitív várakozások fűtik, az uniós források esetleges felszabadítása pedig további lendületet adhat. Egyes elemzők már azt sem tartják kizártnak, hogy 2027 végére 340 körül alakuljon az euróárfolyam - közölte a Portfolio.
A forint malmára hajtja a vizet a kedvező nemzetközi piaci környezet is, különösen a dollár euróval szembeni gyengülése. Emellett a hazai pénzügyi stabilitást tovább erősíti a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékainak növekedése. Ezek az állományok április végére új történelmi csúcsra, 60 milliárd euró fölé emelkedtek. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a hosszabb lejáratú állampapírok hozamai is csökkenésnek indultak, ami szintén támogatólag hat.
A friss makrogazdasági adatok vegyes képet mutatnak, ám a piac egyelőre ezeket is jól fogadta. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján az áprilisi infláció 2,1 százalék volt. Ez megfelelt a várakozásoknak, és a jegybanki célsáv alsó széle körül mozog. Ugyanakkor az államháztartás helyzete komoly kihívást jelent. Áprilisban 429 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, ami minden idők második legmagasabb áprilisi deficitje. Ezzel az első négy hónap hiánya 3850 milliárd forintra duzzadt, amely már eléri az egész éves eredeti előirányzat 93 százalékát. Bár az adatok publikálása után mutatkoztak egy enyhe piaci fordulat jelei, a forint pozícióját ez sem tudta megingatni. Ennek ellenére az újonnan felálló kormánynak és a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumnak nehéz dolga lesz a költségvetési politika stabilizálása során.
Drasztikus apadásnak indult a legnagyobb hazai folyónk: ritkán látott képződmény bukkant elő a vízből az elképesztő szárazság miatt
Rendkívüli aszályhelyzet sújtja Magyarországot 2026 tavaszán. A tartós csapadékhiány miatt a talaj szárazsága már most a nyári hónapokat idézi.
Meddig tartanának ki a világ országai, ha egyik napról a másikra megszakadna az olajellátás? És miért kerül ugyanaz az üzemanyag a világ egyik felén kétszer-háromszor...
A fogyasztói árak áprilisban 2,1%-kal haladták meg az egy évvel korábbi szintet idehaza, ami 0,1 százalékponttal alacsonyabb várakozásunknál és a piaci konszenzusnál.
Stagflációs csapda fenyegeti Európát: kiderült, mikor és miért emelhetnek mégis kamatot a nagy jegybankok
Áprilisban mind a négy meghatározó jegybank változatlanul hagyta az irányadó kamatot, de a döntés mögött nagyon különböző monetáris politikai helyzetek állnak.
Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés
Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az MNB-ügyben a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez.
Csökkenéssel indulhat a kereskedés pénteken a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az Equilor Befektetési Zrt. szenior elemzője szerint.
Forró a talaj az MNB több száz milliárd forintos vagyonvesztése körül: kivonult a Központi Nyomozó Főügyészség
Ügyészségi nyomozók jelentek meg csütörtökön az Állami Számvevőszék (ÁSZ) székházában, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) körüli, több százmilliárd forintos vagyonvesztés gyanúja miatt.
Áprilisban 2,1 százalékos volt az átlagos drágulás az előző év azonos adataihoz képest.
Az elemzők sem számítottak ilyen gyenge első negyedévre a Molnál: visszaesést hoztak a geopolitikai feszültségek
A Mol péntek hajnalban közzétett első negyedéves gyorsjelentése a legtöbb kulcsfontosságú mutatóban jócskán elmaradt mind az egy évvel korábbi eredményektől.
Gyengült a forint pénteken reggel a főbb devizákkal szemben a csütörtök esti jegyzéséhez képest a nemzetközi devizakereskedelemben.
Évek óta nem volt ilyen jó hír a forintról: meglepő fordulat a devizapiacon, ezt mindenki megérzi a pénztárcáján
Jelentősen erősödött a forint a főbb devizákkal szemben csütörtök kora estére a bankközi devizapiacon reggelhez képest.
Budapesti Értéktőzsde részvényindexe, a BUX 760,5 pontos, 0,56 százalékos csökkenéssel 135 138,83 ponton zárt csütörtökön.
A Paksi Atomerőmű egyik blokkját leállítják, a lépés tervezett karbantartás miatt válhat szükségessé.
A Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt. egykori főigazgatóját csütörtökön elfogták és őrizetbe vették.
A tárca arra figyelmeztetett, hogy az iráni háború kiváltotta energiaár-sokk késleltetve más termékek árában is megjelenhet.
Csütörtökön tovább erősödött a forint a főbb devizákkal szemben:
Határozott erősödésbe kezdett a forint csütörtök reggel.
Az új kormány kiemelt gazdaságpolitikai célként határozta meg az euró 2030-as magyarországi bevezetését.
-
A héten nyit a régió új nemzetközi filmipari eseménye (x)
Május 8-án indul a Eurocine Budapest a Hungexpo-n