Gazdaság

Elképesztő csúcsra ért a magyar fizetőeszköz: olyat lépett, amire évek óta nem volt példa

Pénzcentrum
2026. május 8. 19:14

Új, négyéves csúcsra erősödött a forint az euróval szemben pénteken. Eközben a dollár jegyzése is megközelítette a 300 forintos lélektani határt. A magyar deviza hetek óta tartó, nemzetközi szinten is kiemelkedő szárnyalását több tényező is hajtja. Ilyen elsősorban a parlamenti választások utáni optimizmus, az uniós forrásokhoz fűzött remények és a gyengülő dollár. Ezeket a kedvező folyamatokat a gyenge áprilisi költségvetési adatok sem tudták érdemben megakasztani.

Péntek délutánra az euró árfolyama 354,25 környékére esett, ami 2022 januárja óta nem látott csúcsot jelent a hazai fizetőeszköz számára. Hasonlóan látványos a forint erősödése az amerikai devizával szemben. A jegyzés 301 alá is besüllyedt, így már csak hajszálra van a 300-as szinttől, amire utoljára 2021-ben volt példa. Az elmúlt szűk egy hónapban, a választások óta a forint mintegy 7 százalékot erősödött az euró ellenében. Erre a menetelésre már a nemzetközi piacon is felfigyeltek.

Az Ebury pénzügyi szolgáltató szerint a magyar fizetőeszköz jelenleg globálisan is az egyik legizgalmasabb devizának számít. A felértékelődést az új kormánnyal kapcsolatos pozitív várakozások fűtik, az uniós források esetleges felszabadítása pedig további lendületet adhat. Egyes elemzők már azt sem tartják kizártnak, hogy 2027 végére 340 körül alakuljon az euróárfolyam - közölte a Portfolio.

A forint malmára hajtja a vizet a kedvező nemzetközi piaci környezet is, különösen a dollár euróval szembeni gyengülése. Emellett a hazai pénzügyi stabilitást tovább erősíti a Magyar Nemzeti Bank devizatartalékainak növekedése. Ezek az állományok április végére új történelmi csúcsra, 60 milliárd euró fölé emelkedtek. Az Államadósság Kezelő Központ adatai szerint a hosszabb lejáratú állampapírok hozamai is csökkenésnek indultak, ami szintén támogatólag hat.

A friss makrogazdasági adatok vegyes képet mutatnak, ám a piac egyelőre ezeket is jól fogadta. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése alapján az áprilisi infláció 2,1 százalék volt. Ez megfelelt a várakozásoknak, és a jegybanki célsáv alsó széle körül mozog. Ugyanakkor az államháztartás helyzete komoly kihívást jelent. Áprilisban 429 milliárd forintos hiánnyal zárt a költségvetés, ami minden idők második legmagasabb áprilisi deficitje. Ezzel az első négy hónap hiánya 3850 milliárd forintra duzzadt, amely már eléri az egész éves eredeti előirányzat 93 százalékát. Bár az adatok publikálása után mutatkoztak egy enyhe piaci fordulat jelei, a forint pozícióját ez sem tudta megingatni. Ennek ellenére az újonnan felálló kormánynak és a Kármán András vezette Pénzügyminisztériumnak nehéz dolga lesz a költségvetési politika stabilizálása során.
