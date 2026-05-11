Itt a nagy bejelentés: órákon belül leteheti az esküt Magyar Péter vadonatúj kormánya

Hétfő délelőtt megkezdődnek a leendő Tisza-kormány miniszterjelöltjeinek parlamenti bizottsági meghallgatásai. A tizenhat fős új kabinet tagjai a szakbizottsági jóváhagyásokat követően, várhatóan már kedd délután leteszik az esküt. Ezzel a lépéssel hivatalosan is megalakul a Magyar Péter vezette új kormány.

Az Országgyűlés szombati alakuló ülésén nemcsak az új miniszterelnököt választották meg, hanem elfogadták az új parlamenti struktúrát is. A korábbinál néggyel több, összesen húsz bizottság kezdi meg a munkát. Ezek közül tizennégyet a kormánypárti Tisza, négyet a Fidesz, egyet-egyet pedig a KDNP és a Mi Hazánk elnököl - jelentette a 24.hu.

Az új tárcavezetők kinevezéséig a leköszönő Orbán-kormány miniszterei ügyvezető kormányként látják el feladataikat. Rendeletet azonban már csak halaszthatatlan esetben alkothatnak.

Hétfőn tizenhárom parlamenti bizottság tart ülést. Több jelöltnek is több testület előtt kell ismertetnie a terveit. Orbán Anitát, a külügyi tárca várományosát és leendő miniszterelnök-helyettest az Európai ügyek bizottsága, a Külügyi bizottság, valamint a Nemzetbiztonsági bizottság is meghallgatja.

Pósfai Gábor belügyminiszter-jelölt és Ruszin-Szendi Romulusz leendő honvédelmi miniszter egyaránt a Nemzetbiztonsági bizottság, illetve a Honvédelmi és rendészeti bizottság elé áll. Szintén két-két meghallgatáson vesz részt Tarr Zoltán társadalmi kapcsolatokért és kultúráért felelős miniszterjelölt, valamint Tanács Zoltán, a tudományos és technológiai tárca várományosa.

A kabinet további tagjai hétfőn egy-egy szakbizottság előtt ismertetik elképzeléseiket. A reggeli órákban Hegedűs Zsolt leendő egészségügyi, Gajdos László élő környezetért felelős, Kapitány István gazdasági és energetikai, valamint Bóna Szabolcs agrár- és élelmiszergazdasági miniszterjelölt áll a képviselők elé. Délelőtt Vitézy Dávid közlekedési és beruházási miniszterjelölt, kora délután pedig Lannert Judit oktatási és gyermekügyi miniszterjelölt válaszol a bizottsági tagok kérdéseire.

EZ IS ÉRDEKELHET Felvázolta a Tisza Párt 100 napos programját Kapitány István: így indítanák be a gazdaságot A tervek között első helyen szerepel az indokolatlan, túlárazott állami beruházások és közbeszerzések azonnali leállítása, valamint átfogó felülvizsgálata.

A miniszterjelöltek meghallgatásai kedden is folytatódnak. A testületek a meghallgatások végén nyílt szavazással döntenek a jelöltek támogatásáról. A sikeres bizottsági vizsgát követően az új tárcavezetőket a miniszterelnök javaslatára a köztársasági elnök nevezi ki. Az Országgyűlés kedd délutáni ülésén pedig sor kerülhet a miniszteri eskütételre is.