Budapest, 2025. december 17.Nagy Gábor Bálint legfõbb ügyész elõterjesztõként felszólal az ügyészség 2024-es tevékenységérõl szóló beszámolójának vitájában az Országgyûlés kormány által kezdeményezett rendkívüli ülésén
Gazdaság

Legfőbb ügyész: akár Dubajból is visszahozzák Matolcsyék Ferrariait, senki ne számítson rá, hogy sikerül a vagyonkimentés

Pénzcentrum
2026. május 8. 09:30

Nagy Gábor Bálint legfőbb ügyész szerint az ügyészség vissza fogja szerezni a Matolcsy-kör külföldre menekített vagyonát, az MNB-ügyben pedig a Központi Nyomozó Főügyészség már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket tervez, amelyek nem a választási naptárhoz, hanem a nyomozások természetes menetéhez igazodnak.

A legfőbb ügyész az MNB-ügy kapcsán kilátásba helyezte, hogy a Matolcsy-klán külföldre menekített vagyonát visszaszerzik, és jelezte: a Központi Nyomozó Főügyészség akár már a következő hetekben megkezdheti a konkrét eljárási cselekményeket. Nagy Gábor Bálint hangsúlyozta, hogy az ügyészség most láthatóvá váló lépései nem politikai nyomásra, hanem a nyomozások előrehaladására vezethetők vissza.

A 24.hu-nak adott interjújában Nagy Gábor Bálint egyértelművé tette: aki megpróbálta kimenekíteni a vagyonát – utalva a konténerekben elszállított javakra –, az ne számítson arra, hogy ez sikerül, mert az ügyészség vissza fogja szerezni ezeket az vagyonelemeket, ha az érintettek ellen büntetőeljárás folyik vagy indul. A Dubajba került Ferrariról azt mondta, hogy egyelőre hivatalosan nincs róla tudomásuk, de "meg fogják oldani, efelől mindenki nyugodt lehet".

Az MNB-ügy további részleteiről a nyomozás érdekeire hivatkozva nem beszélt. Annyit árult el, hogy a Központi Nyomozó Főügyészség munkatársai akár már a következő hetekben konkrét eljárási cselekményeket terveznek.

A legfőbb ügyész cáfolta, hogy a választási eredmény miatt gyorsult volna fel látványosan az ügyészségi munka. Azt mondta, ezekben az ügyekben eddig is "szépen haladt előre a nyomozás", és mostanra jutottak el abba a szakaszba, amikor a nyilvánosság számára is érzékelhető lépésekre kerülhet sor. Ugyanakkor elismerte: a kormányváltás után egyes emberek úgy érezhették, hogy jobb, ha megszólalnak, és ez segíthette az ügyészség munkáját.

Az interjúban szó esett a Völner Pál-ügyről is. Az egykori igazságügyi államtitkár elleni korrupciós eljárásban szerinte "kétséget kizáró bizonyítékok" állnak rendelkezésre bűncselekmények elkövetésére, és nem gondolja, hogy Völner elkerülné a felelősségre vonást. Úgy fogalmazott, hogy az ügy ezen a ponton már elsősorban nyomozástaktikai és -technikai kérdés.

Szóba került Balásy Gyula céghálózata is. Az ügyészség Magyar Péter Partizánban adott első interjúja után indított büntetőeljárást a Diákhitel Központtal kötött, túlárazottnak tartott szerződések miatt. Az ügy a nyomozás felderítési szakaszában van, feljelentések érkeztek, és a vagyonok biztosítása érdekében kényszerintézkedéseket is elrendeltek, de egyelőre nincs gyanúsított.

Magyar Péter felszólítására, miszerint távoznia kellene tisztségéből, azt válaszolta: szeretné folytatni szakmai munkáját. Hozzátette, hogy felelősséget csak a 2025 júniusi megválasztása utáni időszak ügyeiért tud vállalni, illetve azokért, amelyekben korábban előadó ügyészként személyesen járt el.

Címlapkép: Kovács Attila, MTI/MTVA
#magyarország #korrupció #gazdaság #vagyon #bűnügy #magyar nemzeti bank #magyar péter

