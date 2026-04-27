Debrecen, 2025. május 29.Mészáros Lõrinc, a Mészáros Csoport tulajdonosa beszédet mond az OPUS TITÁSZ Zrt. Debrecen-gugyori nagyfeszültségû, 132 kilovoltos áramhálózati kapcsolóállomásának átadásán Debrecen déli ipari övezetében
Gazdaság

Elképesztő tempóban tűnnek el a milliárdok Mészáros Lőrinc csúcsvállalataiból: van, ahol alig maradt pénz a fizetésekre

Pénzcentrum
2026. április 27. 08:44

Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok. Az elmúlt hetekben azonban látványos tőkekivonás vette kezdetét. Mészáros Lőrinc érdekeltségeiből milliárdos összegeket utaltak ki osztalékként. Mindez éppen akkor történik, amikor a formálódó új kormányzat a korrupciógyanús ügyek kivizsgálására és egy vagyonvisszaszerzési hivatal felállítására készül. Közben a Guardian szerint a gazdasági elit egy része jelentős vagyonkimentésbe kezdett. Magyar Péter szerint több utalást is felfüggesztett pénzmosás gyanújára hivatkozva. A hatóság nem cáfolta az értesülést.

A G7 gazdasági portál összesítése szerint 2024 végén a száz legnagyobb pénzeszközzel rendelkező magyarországi cég közül 29 volt egyértelműen NER-milliárdosokhoz köthető. A lista élén a V-Híd állt 115 milliárd forintnyi likviditással, de az élmezőnyben szerepelt a Mészáros és Mészáros Zrt. is 32,1 milliárd forinttal.

Ezek a hatalmas tartalékok azért kerültek a figyelem középpontjába, mert az elmúlt időszakban drasztikus tőkekivonások történtek. Még a tavaszi országgyűlési választások előtt, március végén a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A tranzakció után a több mint 33 milliárd forintos vagyont kezelő cég likvid eszközeinek állománya mindössze 53 millió forintra apadt.

Hasonló folyamat zajlott le április 20-án egy másik Mészáros-érdekeltségnél, az Envirotis Holding Zrt.-nél is. Innen mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki. Ez az összeg a vállalat szinte teljes szabad pénzeszközét jelentette, mindössze két-három havi bérkifizetésre elegendő fedezetet hagyva a kasszában. A Mészáros-csoport a történtekre reagálva közölte, hogy az Envirotisnál a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő éves osztalékfizetés történt.

Bár a tulajdonosoknak fizetett osztalék önmagában teljesen jogszerű eljárás, a G7 arra is rámutatott, hogy a felhalmozott eredmény eredete és az esetleges korrupciógyanú már más megvilágításba helyezheti ezeket a kifizetéseket.

A tőkekivonások időzítése politikai szempontból is figyelemre méltó. Magyar Péter már a kampányában hangsúlyozta a korrupciógyanús esetek kivizsgálását. Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő vezetője pedig nemrég megerősítette, hogy a lehető leghamarabb fel akarják állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Mindemellett a lépéseket a naptár is sürgeti. A hazai vállalatoknak ugyanis május 31-ig kell közzétenniük az éves beszámolóikat, így az adózott eredmény felhasználásáról is eddig a határidőig kell dönteniük a taggyűléseken.

Guardian: Bécsből szállnak fel a magánrepülők

A brit The Guardian vasárnapi beszámolója szerint az Orbán Viktor vezette kormányhoz köthető gazdasági elit egy része jelentős vagyonkimentésbe kezdett. Nem nevezett fideszes forrásokra hivatkozva azt írták: Bécsből folyamatosan indulnak magánrepülők, amelyek állítólag az elmúlt években meggazdagodott szereplők vagyonát szállítják külföldre.

A források szerint többen sietve próbálják befektetéseiket külföldre vinni, miközben egyes volt magas rangú kormányzati szereplők amerikai vízum megszerzését vizsgálják. Céljuk, hogy a MAGA movement-hoz köthető intézményekben találjanak munkát az Egyesült Államokban.

A lap úgy tudja, hogy az április 12-i országgyűlési választások óta a miniszterelnök legszűkebb köréből legalább három ember kezdte meg vagyonának külföldre helyezését. Az érintettek elsősorban a Közel-Kelet felé mozdulnak: Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek a fő célpontok, míg mások Ausztráliát és Szingapúrt választják.

A cikk kitér arra is, hogy Orbán Viktor várhatóan az Egyesült Államokba utazik a labdarúgó-világbajnokság idején, és akár heteket is ott tölthet. A látogatást már a választások előtt megtervezték, ugyanakkor a pontos tartózkodási hely nem ismert; a lap megjegyzi, hogy a miniszterelnök lánya és veje már korábban New Yorkba költözött.

Ennek kapcsán Magyar Péter leendő korányfő azt posztolta, tudomása szerint "tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba és az Egyesült Államokba és más távoli országokba", a NAV pedig több nagyértékű utalást is felfüggesztett a banki jelzések alapján pénzmosás gyanújára hivatkozva. A NAV a 24.hu kérdésére nem cáfolta a történteket, a hatóság azt közölte, a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem oszthat meg részleteket, köteles ugyanis biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.

Általánosságban viszont annyit közölt az adóhatóság, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény” merül fel egy-egy tranzakcióval kapcsolatban.

A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is

– írta a NAV, hozzátéve, hogy ilyen esetekben az ügylet felfüggesztése maximum hét munkanapig tarthat.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA
#pénz #NAV #kormány #korrupció #utalás #egyesült államok #gazdaság #vagyon #osztalék #orbán viktor #nemzeti adó és vámhivatal #gazdasági hírek #egyesült arab emírségek #magyar péter

Semjén Zsolt 1994 és 1998 között, illetve 2002-től országgyűlési képviselő, 2010 óta Magyarország miniszterelnök-helyettese volt.

PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. április 26. 09:50
Csernobil 40: mit tanult a világ minden idők legnagyobb ipari katasztrófájából?  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
Bankmonitor  |  2026. április 27. 08:29
Kritikus betegségek biztosítása - miből tudunk tovább élni egy súlyos betegés után
Az úgynevezett kiemelt kockázatú betegségek biztosítása egyre fontosabb szerepet tölt be a modern pé...
MEDIA1  |  2026. április 25. 21:42
Megszólalt Magyar Péter szavai után a Lounge is: szerintük sem igaz, amit a politikus állított
A Fidesz-közeli TV2 Csoport után a Balásy Gyula kormányközeli milliárdos nevével fémjelzett Lounge G...
Holdblog  |  2026. április 25. 09:18
Az olajárban mindenképp marad kockázati prémium
Az új kőolaj-beruházásoknak és az eletrifikációnak is új löketet adhat a közel-keleti háború. Mivel...
ChikansPlanet  |  2026. április 24. 08:00
A kihalás szélére sodorták, de végül meg is mentették az emberek a szardíniai griffon keselyűket
Egy évtizede még a kihalás fenyegette Szardínián a griffon keselyűket, számuk azonban egy friss méré...
2026. április 27.
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
2026. április 26.
Évekig homályban tartották hazánkat az atombalesetről: erre kevesen gondolnak, pedig mindannyiunk életére hatással van
2026. április 26.
Súlyos tévhit dőlt meg a hazai ingatlanokról: teljesen más oka van annak, hogy ennyien élnek saját lakásban
2026. április 26.
Gasztroforradalom a Népszínház utcában: Palacsintás Roby szuperolcsó kínálatával újraírta a piaci szabályokat - Ezt akarja most mindenki megkóstolni
2026. április 25.
Vége a vihar előtti csendnek: olyan gigantikus időjárási anomália közelít, ami az egész világot a feje tetejére állítja
1
4 napja
Váratlan fordulat a befagyasztott pénzek ügyében: Magyar Péterék kezébe került Orbán Viktor gigantikus védelmi terve
2
1 hete
Hatalmas katonai botrány van kibontakozóban a magyar határ mellett: súlyos gyanúba keveredett a hazánkban is aktív fegyvergyártó
3
5 napja
Hidegzuhany kora reggel: csúnya pofont kapott a forint az éjszaka folyamán
4
5 napja
Hivatalos, bezár a híres vidéki gyár: 600 dolgozó jövője kérdéses, év végén szüntetik meg a termelés
5
5 napja
Új szintre léptek a csalók, egy pillanat alatt lenullázhatják a bankszámládat, a rendőrség kiadta a figyelmeztetést
Ex-lege biztosítás
olyan biztosítási jogviszony, amely nem szerződéskötéssel, hanem a jogszabály erejénél fogva automatikusan jön létre

EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. április 27. 05:30
Váratlan trend söpör végig az Alza webshopjában: tömegek veszik így a drága műszaki cikkeket, hazánk lett a tesztpiac
Pénzcentrum  |  2026. április 26. 22:43
F1 Miami Nagydíj 2026: minden fontos időpont, a verseny és az edzések ideje Miami, USA helyszínen
Agrárszektor  |  2026. április 27. 08:16
Visszatért a tél? Kemény mínuszok köszöntöttek be Magyarországon