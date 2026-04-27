Elképesztő tempóban tűnnek el a milliárdok Mészáros Lőrinc csúcsvállalataiból: van, ahol alig maradt pénz a fizetésekre

Több mint ezermilliárd forintnyi likvid eszközzel rendelkeznek a kormányközeli üzleti körökhöz köthető legnagyobb hazai vállalatok. Az elmúlt hetekben azonban látványos tőkekivonás vette kezdetét. Mészáros Lőrinc érdekeltségeiből milliárdos összegeket utaltak ki osztalékként. Mindez éppen akkor történik, amikor a formálódó új kormányzat a korrupciógyanús ügyek kivizsgálására és egy vagyonvisszaszerzési hivatal felállítására készül. Közben a Guardian szerint a gazdasági elit egy része jelentős vagyonkimentésbe kezdett. Magyar Péter szerint több utalást is felfüggesztett pénzmosás gyanújára hivatkozva. A hatóság nem cáfolta az értesülést.

A G7 gazdasági portál összesítése szerint 2024 végén a száz legnagyobb pénzeszközzel rendelkező magyarországi cég közül 29 volt egyértelműen NER-milliárdosokhoz köthető. A lista élén a V-Híd állt 115 milliárd forintnyi likviditással, de az élmezőnyben szerepelt a Mészáros és Mészáros Zrt. is 32,1 milliárd forinttal.

Ezek a hatalmas tartalékok azért kerültek a figyelem középpontjába, mert az elmúlt időszakban drasztikus tőkekivonások történtek. Még a tavaszi országgyűlési választások előtt, március végén a V-Híd Vagyonkezelő Kft. számlájáról 3,39 milliárd forintot utaltak át Mészáros Lőrinc magánszámlájára. A tranzakció után a több mint 33 milliárd forintos vagyont kezelő cég likvid eszközeinek állománya mindössze 53 millió forintra apadt.

Hasonló folyamat zajlott le április 20-án egy másik Mészáros-érdekeltségnél, az Envirotis Holding Zrt.-nél is. Innen mintegy 4,4 milliárd forintot vontak ki. Ez az összeg a vállalat szinte teljes szabad pénzeszközét jelentette, mindössze két-három havi bérkifizetésre elegendő fedezetet hagyva a kasszában. A Mészáros-csoport a történtekre reagálva közölte, hogy az Envirotisnál a hatályos jogszabályoknak mindenben megfelelő éves osztalékfizetés történt.

Bár a tulajdonosoknak fizetett osztalék önmagában teljesen jogszerű eljárás, a G7 arra is rámutatott, hogy a felhalmozott eredmény eredete és az esetleges korrupciógyanú már más megvilágításba helyezheti ezeket a kifizetéseket.

A tőkekivonások időzítése politikai szempontból is figyelemre méltó. Magyar Péter már a kampányában hangsúlyozta a korrupciógyanús esetek kivizsgálását. Ruff Bálint, a Miniszterelnökség leendő vezetője pedig nemrég megerősítette, hogy a lehető leghamarabb fel akarják állítani a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és -védelmi Hivatalt. Mindemellett a lépéseket a naptár is sürgeti. A hazai vállalatoknak ugyanis május 31-ig kell közzétenniük az éves beszámolóikat, így az adózott eredmény felhasználásáról is eddig a határidőig kell dönteniük a taggyűléseken.

Guardian: Bécsből szállnak fel a magánrepülők

A brit The Guardian vasárnapi beszámolója szerint az Orbán Viktor vezette kormányhoz köthető gazdasági elit egy része jelentős vagyonkimentésbe kezdett. Nem nevezett fideszes forrásokra hivatkozva azt írták: Bécsből folyamatosan indulnak magánrepülők, amelyek állítólag az elmúlt években meggazdagodott szereplők vagyonát szállítják külföldre.

A források szerint többen sietve próbálják befektetéseiket külföldre vinni, miközben egyes volt magas rangú kormányzati szereplők amerikai vízum megszerzését vizsgálják. Céljuk, hogy a MAGA movement-hoz köthető intézményekben találjanak munkát az Egyesült Államokban.

A lap úgy tudja, hogy az április 12-i országgyűlési választások óta a miniszterelnök legszűkebb köréből legalább három ember kezdte meg vagyonának külföldre helyezését. Az érintettek elsősorban a Közel-Kelet felé mozdulnak: Szaúd-Arábia, Omán és az Egyesült Arab Emírségek a fő célpontok, míg mások Ausztráliát és Szingapúrt választják.

Bárkinek járhat ingyen 8-11 millió forint, ha nyugdíjba megy: egyszerű igényelni! A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését? Minderre választ kaphatsz ebben a cikkben, illetve a Pénzcentrum nyugdíj megtakarítás kalkulátorában is. (x)

A cikk kitér arra is, hogy Orbán Viktor várhatóan az Egyesült Államokba utazik a labdarúgó-világbajnokság idején, és akár heteket is ott tölthet. A látogatást már a választások előtt megtervezték, ugyanakkor a pontos tartózkodási hely nem ismert; a lap megjegyzi, hogy a miniszterelnök lánya és veje már korábban New Yorkba költözött.

Ennek kapcsán Magyar Péter leendő korányfő azt posztolta, tudomása szerint "tízmilliárdos értékben utalják ki a pénzt az Egyesült Arab Emirátusokba, Uruguayba és az Egyesült Államokba és más távoli országokba", a NAV pedig több nagyértékű utalást is felfüggesztett a banki jelzések alapján pénzmosás gyanújára hivatkozva. A NAV a 24.hu kérdésére nem cáfolta a történteket, a hatóság azt közölte, a szigorú titokvédelmi szabályok miatt konkrét ügyekre vonatkozóan nem oszthat meg részleteket, köteles ugyanis biztosítani, hogy minden esetben titokban maradjon a bejelentés megtörténte és annak tartalma.

Általánosságban viszont annyit közölt az adóhatóság, hogy az olyan szolgáltatók, mint például a bankok a NAV Pénzmosás és Terrorizmusfinanszírozás Elleni Irodához (NAV PEI) kötelesek bejelentést tenni, ha „pénzmosásra, terrorizmus finanszírozására vagy dolog büntetendő cselekményből való származására utaló adat, tény vagy körülmény” merül fel egy-egy tranzakcióval kapcsolatban.

A szolgáltató a bejelentéssel egyidejűleg ezekben az esetekben köteles felfüggeszteni az ügyletet, így például a bankszámlán lévő összeg külföldre utalásának a végrehajtását is

– írta a NAV, hozzátéve, hogy ilyen esetekben az ügylet felfüggesztése maximum hét munkanapig tarthat.

Címlapkép: Czeglédi Zsolt, MTI/MTVA