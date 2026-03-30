Budapest, Magyarország - 2021. szeptember 8. - Magyar Nemzeti Bank (MNB) épületegyüttes (Alpar Ignác építész, 1905) Őszi városkép, Magyar Nemzeti Bank, Pénzügyi negyed, Európai Unió, Európa
Biztosítás

Betelt a pohár a jegybanknál, súlyos pénzeket hajtottak be

Pénzcentrum
2026. március 30. 08:13

A Magyar Nemzeti Bank jogszerűen hívta le a Szabadság téri székházának felújítását végző Raw Development Kft. több mint 3 milliárd forintos bankgaranciáját a több ezer kijavítatlan hiba miatt – állapította meg a Teljesítésigazolási Szakértői Szerv (TSZSZ).

Az MNB még 2021-ben, közbeszerzési eljárás mellőzésével bízta meg a székház rekonstrukciójával a Raw Development Kft.-t. A beruházás összege menet közben drasztikusan megnőtt. A cég extrém áremelkedésekre hivatkozva a bruttó 69,2 milliárd forintos induló költséget 103,5 milliárd forintra tornázta fel. A projektet később az Állami Számvevőszék és az MNB felügyelőbizottsága is éles kritikával illette. Kifogásolták a költségtúllépést - jelentette a Telex.

Bár a kivitelező szerint a projekt befejeztével már csak kisebb garanciális javítások maradtak hátra, a Varga Mihály vezette új jegybanki vezetés megelégelte a csúszást. A cég a többször módosított póthatáridőkre sem végezte el a javításokat. Emiatt az MNB tavaly ősszel lehívta a közel 8 milliárdos bankgarancia egy részét, mintegy 3,03 milliárd forintot. A Raw Development jogalap nélkülinek nevezte a lépést, és a TSZSZ-hez fordult jogorvoslatért. A szervezet azonban a jegybanknak adott igazat. A helyszíni szemle és a kiadott szakvélemény alapján az MNB által talált 4436 hibából 3585-öt a cég valóban nem javított ki.

A jelentés rávilágított, hogy a fennmaradó problémák az esztétikai apróságoktól egészen a súlyos, rendszerszintű hibákig terjednek. A legnagyobb, 200 millió forintra becsült tételt a beépített szivattyúk meghibásodása jelenti. Ez nemcsak az épület hűtési rendszerét, hanem az informatikai infrastruktúra megbízhatóságát is veszélyezteti. Emellett mozgó lépcsőkorlátokról, éjjel-nappal világító kültéri lámpákról, túlzott szintkülönbségű ajtófélfákról és hibás főhomlokzatról is beszámoltak. A szakvélemény külön kiemelte: kifejezetten zavaró, hogy egy ilyen kiemelt funkciójú épületben, országos és nemzetközi rendezvények idején, esetenként a víz is csepeg az álmennyezetből.

Címlapkép: Getty Images
#biztosítás #pénz #mnb #jegybank #beruházás #építkezés #kft #gazdaság #varga mihály #épület #magyar nemzeti bank

Küszöbös kamatozás
olyan kamatozás, amelynél az összegtől függő kamat a teljes összegre jár, nem csak az összeg adott kamatsávjába eső részére

