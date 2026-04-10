Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt

Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel, miután csak márciusban több mint 1300 milliárd forintos deficit keletkezett. Ezzel az egész évre tervezett költségvetési hiánycél 83 százaléka már március végére teljesült - tudósított a Portfolio.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) friss adatai szerint a márciusi 1313,6 milliárd forintos hiány kiugróan magas. Ez különösen a tavalyi év azonos hónapjában mért 831,2 milliárd forintos értékhez képest szembetűnő.

A korábbi időszakokat, sőt még a választási éveket figyelembe véve is szokatlan az ilyen mértékű deficit. Az időarányos teljesülés eddig csupán egyetlen évben alakult ennél kedvezőtlenebbül.

A tárca tájékoztatása alapján a jelentős kiadásnövekedés hátterében elsősorban a kormány otthonteremtési és közútépítési intézkedései állnak. A kiadási oldalon komoly többletet jelentettek a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program kifizetései. Utóbbi esetében idén márciusban jelentkezett először költségvetési teherként a felvett hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatás.

Emellett az állami beruházások kiadásai is megugrottak, ami nagyrészt a közútfejlesztési projektek felgyorsulásának köszönhető. A hónap folyamán az uniós források megelőlegezése szintén a megszokottnál nagyobb összegben történt. Ennek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.