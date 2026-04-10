2026. április 10. péntek Zsolt
12 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
Fizz Liga
| | | |
UEFA Bajnokok Ligája
| | |
UEFA Európa Liga
| | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
UEFA Európa Konferencia Liga
| | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Budapest város látképe a Parlament kivilágított épületével reggel, napfelkelte előtt
Világ

Riasztó számok futottak be a minisztériumból: elképesztő tempóban ürül az államkassza, erre verték el a pénzt

Pénzcentrum
2026. április 10. 12:01

Az idei év első negyedévében az államháztartás központi alrendszere 3420 milliárd forintos hiányt halmozott fel, miután csak márciusban több mint 1300 milliárd forintos deficit keletkezett. Ezzel az egész évre tervezett költségvetési hiánycél 83 százaléka már március végére teljesült - tudósított a Portfolio.

A Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) friss adatai szerint a márciusi 1313,6 milliárd forintos hiány kiugróan magas. Ez különösen a tavalyi év azonos hónapjában mért 831,2 milliárd forintos értékhez képest szembetűnő.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A korábbi időszakokat, sőt még a választási éveket figyelembe véve is szokatlan az ilyen mértékű deficit. Az időarányos teljesülés eddig csupán egyetlen évben alakult ennél kedvezőtlenebbül.

A tárca tájékoztatása alapján a jelentős kiadásnövekedés hátterében elsősorban a kormány otthonteremtési és közútépítési intézkedései állnak. A kiadási oldalon komoly többletet jelentettek a Vidéki Otthonfelújítási Program, valamint az Otthon Start Program kifizetései. Utóbbi esetében idén márciusban jelentkezett először költségvetési teherként a felvett hitelekhez kapcsolódó állami kamattámogatás.

Emellett az állami beruházások kiadásai is megugrottak, ami nagyrészt a közútfejlesztési projektek felgyorsulásának köszönhető. A hónap folyamán az uniós források megelőlegezése szintén a megszokottnál nagyobb összegben történt. Ennek túlnyomó részét, mintegy 150 milliárd forintot a gazdáknak nyújtott agrártámogatások tették ki.
Címlapkép: Getty Images
#beruházás #költségvetés #gazdaság #otthonteremtés #állami támogatás #világ #uniós támogatás #nemzetgazdasági minisztérium #államháztartás #költségvetési hiány #otthonfelújítás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NAPTÁR
Tovább
2026. április 10. péntek
Zsolt
15. hét
Április 10.
Nemzeti rákellenes nap
Ajánlatunk
Világ legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Állalampapír hozama
A papír kondíciói (névleges kamat, futamidő, bruttó árfolyam) és az aktuális piaci kereslet-kínálati viszonyok alapján kialakuló hozam, amelyet ténylegesen CSAK akkor tudunk elérni, ha a papírt a lejáratig megtartjuk. Ha ezt nem tudjuk kivárni, akkor ki vagyunk szolgáltatva a papír árfolyamingadozásának, amelyből következik az elérhető hozam ingadozása is.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
