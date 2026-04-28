A jó időben teljesen felborult az árampiac Magyarországon: volt hogy azért fizettek, hogy valaki átvegye az energiát

A naperőművek ugrásszerűen megnövekedett termelése és a hiányzó tárolókapacitások miatt egyre gyakrabban süllyed nulla alá a villamos energia ára a magyar villamosenergia-tőzsdén, akár már tavasszal is. A hálózati túlterheltség olykor akkora, hogy az eladóknak kell fizetniük az energia átvételéért. A villamosenergia-rendszer egyensúlyának megőrzése érdekében ráadásul még a paksi atomerőmű teljesítményét is vissza kell fogni - közölte a HVG.

Legutóbb vasárnap alakult ki extrém piaci helyzet, amikor nagyjából kilenc órán keresztül volt negatív a villamos energia elszámolóára. Ebből másfél órán át az eladóknak megawattóránként több mint 500 eurót kellett fizetniük azért, hogy a többletenergiát valaki egyáltalán átvegye.

A villamosenergia-rendszer stabilitásának fenntartása érdekében aznap este a paksi atomerőmű egyik blokkjának termelését is le kellett terhelni. A probléma gyökere, hogy a napos időszakokban csúcsra járatott naperőművek termelésével nem tart lépést a felhasználói kereslet.

A keletkező többletenergiát ráadásul lehetetlen elraktározni. A jelenlegi hazai energiatárolói kapacitások ugyanis meg sem közelítik a rendszeregyensúlyhoz szükséges szintet.

A negatív villamosenergia-ár ma már egyáltalán nem számít egyedi esetnek. Az Energiaügyi Minisztérium adatai is jól mutatják a tendencia erősödését. A közelmúltban egy nyolchónapos időszak alatt összesen 309 olyan órát regisztráltak, amikor napos, tiszta időben nulla volt, vagy az alá esett a villamos energia tőzsdei ára.