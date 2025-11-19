A Reform további tervei között szerepel a külföldi segélyek évi 1 milliárd fontra való korlátozása, ami jelentős csökkentést jelentene a tavalyi 14 milliárd fontos kiadáshoz...
Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk
A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása - a megújuló energiaforrások növelése, az energiahatékonyság javítása és a metánkibocsátás csökkentése - közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést, esélyt adva a klímakatasztrófa elkerülésére - közölte a The Guardian.
A kormányok már megállapodtak abban, hogy 2030-ig megháromszorozák a megújuló energiaforrásokból termelt energia mennyiségét, megduplázzák a globális energiahatékonyságot, és jelentősen csökkentik a metánkibocsátást. A Climate Action Tracker koalíció szerint, ha ezeket az ígéreteket betartják, az "jelentős fordulat" lenne, amely 0,9 Celsius-fokkal csökkentené az előrejelzett hőmérséklet-emelkedést ebben az évszázadban.
Ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása csak a G20-országokban 18 milliárd tonnával csökkentené a globális üvegházhatású gázok kibocsátását 2035-re, ami elegendő lenne ahhoz, hogy a következő évtizedben harmadával, 2040-re pedig felével csökkentsék a globális felmelegedés ütemét.
Bill Hare, a Climate Analytics vezérigazgatója szerint, ha a kormányok 2035-ig elérik ezt a célt, az gyorsan lassítaná a felmelegedés ütemét a következő évtizedben, és a globális felmelegedést a jelenlegi 2,6 Celsius-fokról körülbelül 1,7 Celsius-fokra csökkentené, ami közel van a párizsi klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljához. Az erdőirtás megállítása szintén kulcsfontosságú lenne, hogy ne csökkenjenek tovább a világ "szénelnyelői", amelyek a légkörből szén-dioxidot vonnak ki, és ellensúlyozzák a fosszilis tüzelőanyagokból származó üvegházhatású gázok kibocsátását.
A megújuló energiaforrások megháromszorozására és az energiahatékonyság megduplázására vonatkozó ígéreteket a 2023-as dubaji Cop28-on tették. Azóta a megújuló energiaforrásokba történő globális befektetés tovább nőtt, tavaly meghaladta a 2 billió dollárt, ami több mint kétszerese a fosszilis tüzelőanyagokba történő befektetésnek.
Kína megújuló energia ágazata hatalmas fejlődésen ment keresztül, India pedig öt évvel korábban érte el céljait a nap- és szélenergiába történő jelentős befektetésekkel.
A metánkibocsátás csökkentése azonban sokkal nehezebbnek tűnik. Bár több mint 160 kormány csatlakozott a globális metánegyezményhez, vállalva, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik kibocsátásukat a 2020-as szinthez képest, a metánkibocsátás továbbra is növekszik, és sok ország aluljelentette kibocsátását.
Hare szerint a kormányoknak azonnal el kell kezdeniük az ígéretek teljesítését, de a valódi kérdés politikai: képesek lesznek-e ellenállni a fosszilis tüzelőanyag-ipar nyomásának, és a gazdagabb országok hajlandóak lesznek-e felgyorsítani a pénzügyi támogatást a rászoruló országok számára. A Cop30 csúcstalálkozón a kormányoknak választ kell adniuk arra a tényre, hogy jelenlegi kibocsátáscsökkentési terveik 2,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést eredményeznének a vállalt 1,5 Celsius-fok helyett.
Niklas Höehne a NewClimate Institute-tól hangsúlyozta, hogy az energiarendszer változásai olyan jelentősek lennének a megújuló energiaforrások megháromszorozása, a hatékonyság megduplázása és a metán csökkentése révén, hogy ténylegesen elindítanák a fosszilis tüzelőanyagoktól való átmenetet, jelentősen csökkentve azok használatát a 2030-as évek közepére.
Súlyos szabotázsakció Lengyelországban: bomba robbant az Ukrajnába tartó vasútvonalon, ki áll a háttérben?
Szabotázsakcióval zavarhatták meg a Varsó és Lublin közötti vasúti forgalmat Donald Tusk szerint.
Egy cseppfolyósított földgázt szállító hajót talált el orosz drón az ukrajnai Izmajil kikötőjénél, robbanásveszély miatt evakuálták a határ menti román települést.
A látogatás során Zelenszkij részt vett különböző gyártók, köztük a Dassault tájékoztatóján, délután pedig egy külön fórumon ukrán és francia dróngyártó cégek találkoztak.
Több mint 120 ember, főként rendőrök sérültek meg a Mexikóvárosban tartott kormányellenes tüntetésen.
A brit menekültügyi reform drasztikusan meghosszabbítja a letelepedéshez vezető utat, a státusz ideiglenessé válik, és a támogatások feltételekhez kötöttek.
Megállapodás a háború poklában: 1200 ukrán fogoly térhet haza miközben Kijevet rommá lövik az oroszok
A fogolycsere áttörést jelenthetne, de közben Oroszország minden eddiginél intenzívebben támadja Kijevet és az ukrán infrastruktúrát.
A hatóságok rövid keresés után a sínek mellett találták meg a lány holttestét. A mentők már nem tudtak rajta segíteni.
Az amerikai elnök szombat éjjel az Air Force One fedélzetén erősítette meg, hogy jogi lépéseket tesz a brit közszolgálati műsorszolgáltató ellen.
A szerbiai belügyminisztérium péntek esti tájékoztatása szerint Zavidince faluban egy 69 éves férfi és 41 éves fia vesztette életét.
A nemzetközi olajpiac azonnal reagált a hírekre, az olaj ára 2 százalékkal emelkedett.
Az influenza elleni védőoltást az NHS minden évben ingyenesen biztosítja
Sokkoló, milyen épületet talált el Oroszország Kijevben: óriási a perpatvar, ennek nagyon nem lesz jó vége
Azerbajdzsán bekérette az orosz nagykövetet, miután egy orosz rakéta megrongálta kijevi nagykövetségét.
A Wind Information adatbázisa szerint Kína utoljára 2020-ban, a pandémia idején regisztrált csökkenést a tárgyi eszközökbe történő beruházásokban.
Trump ügyvédei 1 milliárd dolláros (759 millió font) kártérítéssel fenyegetőztek.
A város több pontján is tüzeket okoztak a lehulló törmelékek.
Feszült üzenetet küldött Berlin Zelenszkijnek: azért ennek még nagyon komoly következményei lehetnek
Friedrich Merz német kancellár arra kérte Volodimir Zelenszkij ukrán elnököt, hogy korlátozza a fiatal ukrán férfiak Németországba áramlását, és biztosítsa, hogy hazájukban maradjanak annak védelmére.
Küszöbön a világméretű háború? Már az amerikai partoknál is orosz hajó bukkant fel, azonnal reagáltak
Orosz katonai hajót észleltek Hawaii közelében, az amerikai parti őrség azonnal reagált a jelenlétre.
Ezt biztos nem így tervezte Donald Trump: nem kívánt szövetségest találhatott Kínának, a közös ellenség ő lesz
Trump kereskedelmi háborúja Kanadát Kína felé tereli: a két ország vezetői nyolc év után először találkoztak, és a gazdasági együttműködés új lehetőségeit keresik.
-
