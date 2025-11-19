Ez már tényleg az emberiség pusztulásának az előszobája: nagyon fontos lenne, ha ezt a 3 dolgot meglépnénk

A Cop30 klímacsúcson közzétett elemzés szerint három kulcsfontosságú klímaígéret betartása - a megújuló energiaforrások növelése, az energiahatékonyság javítása és a metánkibocsátás csökkentése - közel 1 Celsius-fokkal mérsékelhetné a globális felmelegedést, esélyt adva a klímakatasztrófa elkerülésére - közölte a The Guardian.

A kormányok már megállapodtak abban, hogy 2030-ig megháromszorozák a megújuló energiaforrásokból termelt energia mennyiségét, megduplázzák a globális energiahatékonyságot, és jelentősen csökkentik a metánkibocsátást. A Climate Action Tracker koalíció szerint, ha ezeket az ígéreteket betartják, az "jelentős fordulat" lenne, amely 0,9 Celsius-fokkal csökkentené az előrejelzett hőmérséklet-emelkedést ebben az évszázadban.

Ezeknek az intézkedéseknek a megvalósítása csak a G20-országokban 18 milliárd tonnával csökkentené a globális üvegházhatású gázok kibocsátását 2035-re, ami elegendő lenne ahhoz, hogy a következő évtizedben harmadával, 2040-re pedig felével csökkentsék a globális felmelegedés ütemét.

Bill Hare, a Climate Analytics vezérigazgatója szerint, ha a kormányok 2035-ig elérik ezt a célt, az gyorsan lassítaná a felmelegedés ütemét a következő évtizedben, és a globális felmelegedést a jelenlegi 2,6 Celsius-fokról körülbelül 1,7 Celsius-fokra csökkentené, ami közel van a párizsi klímaegyezmény 1,5 Celsius-fokos céljához. Az erdőirtás megállítása szintén kulcsfontosságú lenne, hogy ne csökkenjenek tovább a világ "szénelnyelői", amelyek a légkörből szén-dioxidot vonnak ki, és ellensúlyozzák a fosszilis tüzelőanyagokból származó üvegházhatású gázok kibocsátását.

A megújuló energiaforrások megháromszorozására és az energiahatékonyság megduplázására vonatkozó ígéreteket a 2023-as dubaji Cop28-on tették. Azóta a megújuló energiaforrásokba történő globális befektetés tovább nőtt, tavaly meghaladta a 2 billió dollárt, ami több mint kétszerese a fosszilis tüzelőanyagokba történő befektetésnek.

Kína megújuló energia ágazata hatalmas fejlődésen ment keresztül, India pedig öt évvel korábban érte el céljait a nap- és szélenergiába történő jelentős befektetésekkel.

A metánkibocsátás csökkentése azonban sokkal nehezebbnek tűnik. Bár több mint 160 kormány csatlakozott a globális metánegyezményhez, vállalva, hogy 2030-ig 30%-kal csökkentik kibocsátásukat a 2020-as szinthez képest, a metánkibocsátás továbbra is növekszik, és sok ország aluljelentette kibocsátását.

Hare szerint a kormányoknak azonnal el kell kezdeniük az ígéretek teljesítését, de a valódi kérdés politikai: képesek lesznek-e ellenállni a fosszilis tüzelőanyag-ipar nyomásának, és a gazdagabb országok hajlandóak lesznek-e felgyorsítani a pénzügyi támogatást a rászoruló országok számára. A Cop30 csúcstalálkozón a kormányoknak választ kell adniuk arra a tényre, hogy jelenlegi kibocsátáscsökkentési terveik 2,5 Celsius-fokos hőmérséklet-emelkedést eredményeznének a vállalt 1,5 Celsius-fok helyett.

Niklas Höehne a NewClimate Institute-tól hangsúlyozta, hogy az energiarendszer változásai olyan jelentősek lennének a megújuló energiaforrások megháromszorozása, a hatékonyság megduplázása és a metán csökkentése révén, hogy ténylegesen elindítanák a fosszilis tüzelőanyagoktól való átmenetet, jelentősen csökkentve azok használatát a 2030-as évek közepére.