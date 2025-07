300 milliárd forint zöld felújításra? Itt a terv, ami átalakíthatja a magyar otthonokat

A hazai lakóépületek energiahatékonysági korszerűsítése egyszerre jelent gazdasági növekedési lehetőséget, társadalmi támogatottságot élvező beruházási irányt és klímavédelmi lépést. A K&H Bank az Egyensúly Intézet által koordinált szakmai szövetség tagjaként aktív szerepet vállal abban, hogy Magyarország épületenergetikai felújítási programja hosszú távon is fenntartható és igazságos módon valósuljon meg.

A K&H Csoport mellett több mint egy tucat szakmai szervezet csatlakozott ahhoz az egyeztetéshez az Egyensúly Intézet koordinálásában, amelynek keretében a szövetség javaslatcsomagot mutatott be a kormányzat képviselőinek. A cél: olyan minimumkövetelmények lefektetése, amelyek hosszú távú kiszámíthatóságot és rendszerszintű hatékonyságot biztosítanak az épületfelújítási programok számára.

A javaslatcsomag szerint a fenntartható épületfelújítási program alapja a tervezhetőség és a kiszámíthatóság: évenként előre meghirdetett keretekkel, egyszerűsített adminisztrációval, szakaszolható mélyfelújítási lehetőséggel és differenciált támogatási formákkal. A dokumentumban kiemelt hangsúlyt kapott a hőszivattyús fűtés elterjesztése, a mélyszegénységben élők bevonása, valamint a zöld hitelek és tanácsadói hálózatok fejlesztése is.

A találkozón részt vevő kormányzati szereplők – köztük az Építési és Közlekedési Minisztérium és az Energiaügyi Minisztérium vezető tisztségviselői – egyetértettek abban, hogy az épületenergetikai korszerűsítések kiemelt szerepet töltenek be az energiahatékonyság, a klímapolitika és a munkahelyteremtés szempontjából is. Az új EKR-rendszer bevezetésével a lakóépületek felújítására fordított állami és piaci források éves szinten akár 300 milliárd forintot is elérhetnek.

„A fenntartható jövő nem képzelhető el energiahatékony lakóépületek nélkül. Bankunk számára fontos, hogy ügyfeleink számára elérhetővé tegyük a zöld beruházásokat támogató pénzügyi eszközöket, és aktívan részt vegyünk a szabályozási környezet közös alakításában” – hangsúlyozta Suba Levente, a K&H fenntarthatósági vezetője.

A szakmai összefogás célja, hogy a nemzeti épületfelújítási terv 2025 végéig olyan jövőálló megoldásokat tartalmazzon, amelyek lehetővé teszik a gazdaság zöldítését, az energiaszegénység mérséklését, valamint a hazai építőipari kapacitások hosszú távú megerősítését.