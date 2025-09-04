2025. szeptember 4. csütörtök Rozália
Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciájának első szekciójában.
Gazdaság

Beragadt a magyar gazdaság: van még esély értelmezhető növekedésre 2026-ban?

Pénzcentrum
2025. szeptember 4. 10:40

A zöld átállás nem csupán egy újabb gazdasági trend, hanem az egyetlen reális út a fenntartható működés, a versenyképesség és a stabilitás felé – ez volt a kiindulópontja a Portfolio Sustainable World 2025 konferencia első szekciójának, amely a zöld gazdaság kihívásait és lehetőségeit járta körül. A szekcióban Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a magyar gazdaság aktuális állapotáról és kilátásairól beszélt: szerinte a globális bizonytalanság, a bizalomvesztés és a beruházások elmaradása olyan környezetet teremt, amelyben nehéz elindítani a hosszú távon megtérülő zöld fejlesztéseket. Az elemző szerint Európa előtt ugyanakkor lehetőség nyílik arra, hogy az USA klímapolitikai űrét betöltve új lendületet adjon a fenntartható gazdasági növekedésnek – amelynek farvizén Magyarország is felemelkedhet.

A zöld átállás nem csak egy új trend, hanem az egyetlen lehetőség a hosszú távú fenntartható működésre, a versenyelőny megtartására és a gazdasági stabilitás biztosítására. A Zöld gazdasággal foglalkozott a Portfolio Sustainable World 2025 konferenciájának első szekciója, melyben a magyar gazdaság útkereséséről beszélt Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője.

Egyetlen szóval lehet leírni jelen pillanatban a világunkat, ez pedig a bizonytalanság. Magyarország egy kis, nyitott gazdaság, de a világ körülöttünk, a globális gazdasági ciklus nagyon nem néz ki jól. Van növekedés, de nincs benne lendület, így nehéz komolyabb, költséges, nagy beruházást megvalósítani.

A zöld beruházás viszont maraton, ami lassan térül meg – ebből a pillanatból nehéz elhinni, hogy igenis érdemes elkezdeni.Donald Trump klímapolitikáka gyakorlatilag nem létezik, ugyanakkor egy kiváló lehetőség Európa számára, hogy belépjen ebbe az űrbe, amit az USA hagy maga után ezen a területen.

A magyar gazdaságot közelről megnézve az látszik, hogy jövőre lehet zsinórban a 4. év, amikor nem nő érdemben a gazdaság, ugyanakkor az infláció sem csökken.  Ilyen környezetben nem lehet elvárni a magyar vállalatoktól, hogy zöld beruházásokat hajtsanak végre. Az ING várakozása szerint persze a gazdaság elindul felfelé, csak a tempó kérdéses, hiszen jelenleg sem a belső, sem a külső motorok nem működnek.

A legnagyobb baj az, hogy a bizalom hiánya blokkolja a fogyasztási potenciált

 - összegezte a lényeget az elemző, ugyanis az adatok szerint 2018 óta óriási a bizalomvesztés a lakosság körében. Emellett sokkal kevesebb a beruházási érték valósul meg, és ez az arány folyamatosan csökken. Egyelőre nem látszik a kiút, ami ezeket a folyamatokat megfordítaná.

Ugyanakkor van remény, hiszen Virovácz Péter szerint nagy feladata Európának, hogy a zöld beruházásokat elkezdje az USA helyett, a magyar gazdaság ennek a folyamatnak a farvizén felemelkedhetne, és csökkenni fog az alapkamat is.

Címlapkép: Portfolio
#ING #gazdaság #zöld #magyar #globális #usa #beruházások #portfolio konferencia #fenntartható

