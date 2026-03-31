Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell

Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára. Ráadásul a gyártók már súlyos anyaghiánnyal is küzdenek. A drágulás és az ellátási láncok szakadozása rendkívül gyorsan gyűrűzött tovább, több hazai szektort is érintve. Ez a folyamat végén a fogyasztói árak emelkedéséhez és bolti áruhiányhoz vezethet - írja a G7.

A probléma gyökere az olajpiacon keresendő. A Hormuzi-szoros lezárásával a globális kőolajkínálat mintegy 15 százaléka esett ki egyik pillanatról a másikra. Mivel a széles körben használt műanyagok zöme kőolajszármazék, a hiány azonnal megjelent a szektorban. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kulcsfontosságú alapanyagok – mint például a polietilén és a polipropilén – jelentős részét a Közel-Keleten gyártják. Innen a háború miatt most rendkívül nehézkes a szállítás. Emellett a finomítók jelenleg a magasabb finomítói árréssel kecsegtető gázolaj előállítására fókuszálnak. Így a műanyagipari alapanyagokból arányaiban is jóval kevesebb készül.

Ennek következtében a piacon pánikvásárlás kezdődött. A prompt szállítású alapanyagok ára sok esetben megduplázódott, de a legenyhébb esetekben is 50-60 százalékos volt az árugrás. A hazai műanyag-feldolgozók arról számoltak be, hogy mára a cégek folyamatosan egymásra licitálnak. Jelenleg már nem is az ár a fő kérdés, hanem az, hogy egyáltalán hozzájutnak-e az anyaghoz. Számos hazai vállalatnál lényegében leállt a beszállítás. Ha a helyzet belátható időn belül nem javul, nyárra többen a termelésük kényszerű leállítására készülnek.

Ezt a brutális drágulást a gyártók csak nagyon nehezen tudják áthárítani a megrendelőkre, pedig a költségnövekedés mértéke lassan kigazdálkodhatatlan. A csomagolóiparban például bizonyos fóliák ára 80-100 százalékkal is kilőtt. Mivel csomagolóanyagot szinte minden ágazat használ, a probléma azonnal megjelent a napi fogyasztási cikkek (FMCG) piacán is. Egy hazai üdítőgyártó cég például már közel kétszer annyit fizet a palackokat összefogó zsugorfóliáért. Ezzel párhuzamosan a címkék és a PET-előformák ára is jelentősen megnőtt, miközben a nyomdaipar szintén folyamatos áremelésekkel szembesül.

A hiánytól való félelem miatt sok vállalat készletfelhalmozásba kezdett. Ez a magatartás tovább szűkíti a kínálatot, és növeli az ellátási zavarok kialakulásának esélyét. Bár az értékláncok végét, például az autógyárakat egyelőre még nem érte el a krízis, a beszállítók már számolnak a lehetséges fennakadásokkal. Az ellátási láncon végigsöprő költségsokk elkerülhetetlenül eléri majd a lakosságot is. Az olajválság elhúzódása esetén a vásárlók nemcsak megugró inflációval, hanem idővel bizonyos termékek hiányával is szembesülhetnek.