2026. március 31. kedd Árpád
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
A képen egy palack szénsavas víz látható, a szódavizet épp az imént szénsavasították szén-dioxid (C02) buborékokkal egy otthoni szénsavas üdítőital-előállító gépben. sodastream szóda
Vásárlás

Durva drágulás jön a hazai üzletekben: kilőtt annak az alapanyagnak az ára, ami szinte minden termékhez kell

Pénzcentrum
2026. március 31. 08:44

Az iráni konfliktus okozta kőolajpiaci zavarok miatt drasztikusan, akár 50-100 százalékkal is megugrott a műanyagipari alapanyagok ára. Ráadásul a gyártók már súlyos anyaghiánnyal is küzdenek. A drágulás és az ellátási láncok szakadozása rendkívül gyorsan gyűrűzött tovább, több hazai szektort is érintve. Ez a folyamat végén a fogyasztói árak emelkedéséhez és bolti áruhiányhoz vezethet - írja a G7.

A probléma gyökere az olajpiacon keresendő. A Hormuzi-szoros lezárásával a globális kőolajkínálat mintegy 15 százaléka esett ki egyik pillanatról a másikra. Mivel a széles körben használt műanyagok zöme kőolajszármazék, a hiány azonnal megjelent a szektorban. A helyzetet tovább súlyosbítja, hogy a kulcsfontosságú alapanyagok – mint például a polietilén és a polipropilén – jelentős részét a Közel-Keleten gyártják. Innen a háború miatt most rendkívül nehézkes a szállítás. Emellett a finomítók jelenleg a magasabb finomítói árréssel kecsegtető gázolaj előállítására fókuszálnak. Így a műanyagipari alapanyagokból arányaiban is jóval kevesebb készül.

Ennek következtében a piacon pánikvásárlás kezdődött. A prompt szállítású alapanyagok ára sok esetben megduplázódott, de a legenyhébb esetekben is 50-60 százalékos volt az árugrás. A hazai műanyag-feldolgozók arról számoltak be, hogy mára a cégek folyamatosan egymásra licitálnak. Jelenleg már nem is az ár a fő kérdés, hanem az, hogy egyáltalán hozzájutnak-e az anyaghoz. Számos hazai vállalatnál lényegében leállt a beszállítás. Ha a helyzet belátható időn belül nem javul, nyárra többen a termelésük kényszerű leállítására készülnek.

Kapcsolódó cikkeink:

Ezt a brutális drágulást a gyártók csak nagyon nehezen tudják áthárítani a megrendelőkre, pedig a költségnövekedés mértéke lassan kigazdálkodhatatlan. A csomagolóiparban például bizonyos fóliák ára 80-100 százalékkal is kilőtt. Mivel csomagolóanyagot szinte minden ágazat használ, a probléma azonnal megjelent a napi fogyasztási cikkek (FMCG) piacán is. Egy hazai üdítőgyártó cég például már közel kétszer annyit fizet a palackokat összefogó zsugorfóliáért. Ezzel párhuzamosan a címkék és a PET-előformák ára is jelentősen megnőtt, miközben a nyomdaipar szintén folyamatos áremelésekkel szembesül.

A hiánytól való félelem miatt sok vállalat készletfelhalmozásba kezdett. Ez a magatartás tovább szűkíti a kínálatot, és növeli az ellátási zavarok kialakulásának esélyét. Bár az értékláncok végét, például az autógyárakat egyelőre még nem érte el a krízis, a beszállítók már számolnak a lehetséges fennakadásokkal. Az ellátási láncon végigsöprő költségsokk elkerülhetetlenül eléri majd a lakosságot is. Az olajválság elhúzódása esetén a vásárlók nemcsak megugró inflációval, hanem idővel bizonyos termékek hiányával is szembesülhetnek.
Címlapkép: Getty Images
#vásárlás #magyarország #infláció #csomagolás #üdítőital #olaj #műanyag #üzletek #olajár #energiaválság #izraeli-iráni háború

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:53
08:44
08:30
08:15
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 31. kedd
Árpád
14. hét
Vásárlás legolvasottabb
Tovább
1
1 hónapja
Így veszik az élelmesek most harmadáron a méregdrága Pick szalámit - A magyaroknak tényleg mindent el lehet adni?
2
3 hete
Nincs apelláta, jön a kötelező vasárnapi boltzár: nincs kivétel, változik az Aldi, Lidl, Spar nyitvatartása is
3
3 hete
Így vertük át a magyar boltok kasszáit: pár nap alatt rengeteget spóroltunk a Lidl, Tesco, Spar, DM applikációival
4
3 hete
Rengeteg magyar kaphat váratlan pénzt a számlájára: indul az utalás, ez nem átverés
5
4 hete
Legendás sztártermék tér vissza a Lidl polcaira: brutálisan leakciózták, indulhat a roham az üzletekbe
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:31
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:30
Így lesz igazán omlós a húsvéti sonka: a vidéki hentes elárulta a titkos receptet, amit lehetetlen elrontani
Agrárszektor  |  2026. március 31. 08:16
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény vihar csap le ma erre a 4 megyére