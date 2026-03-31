2026 januárjában a teljes munkaidőben alkalmazásban állók bruttó átlagkeresete 840 600, a nettó átlagkereset 585 700 forint volt.
A hétfői esés után magukra találhatnak a hazai papírok a Budapesti Értéktőzsdén
Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után. A BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Varga Zoltán szerint a nemzetközi befektetői hangulat némileg javult, így pluszban indulhat a kereskedés kedden.
A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 34 886 forintnál húzódik erős támasz, ellenállás pedig 36 337 forintnál. A bankrészvények ára hétfőn 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.
A Mol a 4000-4025 forintos ellenállási zónába ért, felette 4100 forintnál látható a következő akadály, míg támasz 3900 forintnál húzódik. Az olajpapír 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött hétfőn, 2,3 milliárd forintos forgalomban.
A Richter a 12 040 forintos ellenállási szintet tesztelte, de nem tudta áttörni, míg támasz 11 855 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.
A magyarok körében évről-évre nagyobb népszerűségnek örvendenek a nyugdíjmegtakarítási lehetőségek, ezen belül is különösen a nyugdíjbiztosítás. Mivel évtizedekre előre tekintve az állami nyugdíj értékére, de még biztosítottságra sincsen garancia, úgy tűnik ez időskori megélhetésük biztosításának egy tudatos módja. De mennyi pénzhez is juthatunk egy nyugdíjbiztosítással 65 éves korunkban és hogyan védhetjük ki egy ilyen megtakarítással pénzünk elértéktelenedését?
A Magyar Telekom lefordult a 2089 forintos ellenállásról, és a 30 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 2063 forintnál jelent rövid távú ellenállást, a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 2027 forintnál. A hét első kereskedési napján a részvény árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.
Az euró árfolyama a reggel 6 órakor jegyzett 389,88 forintról 387,82 forintra csökkent 18 órakor.
A részvénypiac forgalma 25,3 milliárd forint volt, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.
-
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.