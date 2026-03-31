2026. március 31. kedd Árpád
5 °C Budapest
VB selejtezők (Európa)
| | | |
VB selejtezők (Európa)
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Közelkép - Nő ellenőrzi a Bitcoin árfolyamgrafikonját a digitális tőzsdén okostelefonon, kriptopénz jövőbeli árfolyam-előrejelzés.
Gazdaság

A hétfői esés után magukra találhatnak a hazai papírok a Budapesti Értéktőzsdén

MTI
2026. március 31. 08:53

Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után. A BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest. 

Varga Zoltán szerint a nemzetközi befektetői hangulat némileg javult, így pluszban indulhat a kereskedés kedden.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 34 886 forintnál húzódik erős támasz, ellenállás pedig 36 337 forintnál. A bankrészvények ára hétfőn 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 4000-4025 forintos ellenállási zónába ért, felette 4100 forintnál látható a következő akadály, míg támasz 3900 forintnál húzódik. Az olajpapír 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött hétfőn, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 12 040 forintos ellenállási szintet tesztelte, de nem tudta áttörni, míg támasz 11 855 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom lefordult a 2089 forintos ellenállásról, és a 30 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 2063 forintnál jelent rövid távú ellenállást, a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 2027 forintnál. A hét első kereskedési napján a részvény árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.
Címlapkép: Getty Images
#magyar telekom #gazdaság #tőzsde #otp bank #részvények #részvénypiac #befektetők #mol részvény #richter gedeon részvény #bux index #budapesti értéktőzsde

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
09:02
08:53
08:44
08:30
08:15
PC BLOGGER & PODCASTER
Portfolio Checklist
2026. március 30. 16:50
Tombol az olajválság: Trump nem találja a megoldást  
Media1
2025. december 2. 13:23
Galambos Márton (Forbes) a Hell-Forbes per tanulságairól - Media1 Podcast  
iO Charts  |  2026. március 30. 20:21
Volkswagen részvény: az autóipari kolosszus a lejtőn vagy értékcsapda?
Miről szól a Piaci Impulzus rovat? A Volkswagen részvény nyeletlen baltaként zuhan a mélybe már több...
MEDIA1  |  2026. március 30. 17:56
A felszín alatt: ismert párok kapcsolatát teszi próbára a VIASAT3 új műsora
A VIASAT3 néhány hét múlva debütáló új műsorában ismert párok beszélnek kapcsolatuk legnehezebb kérd...
Holdblog  |  2026. március 30. 09:29
Jó, ha a piac hisztizik - HOLD Minutes
Mit jelent a hiszti a piacon és hogyan lehet ez ellen védekezni? Balásy Zsolt portfóliókezelőnk magy...
Összkép  |  2026. március 28. 16:48
Egy tipikus hónap a bizonytalanság korában - Mit üzennek a vezető globális elemzőközpontok februári tanulmányai?
A világ vezető think tankjeinek elemzései 2026 februárjában is a geopolitikai feszültségekre és az á...
CÍMLAPRÓL AJÁNLJUK
2026. március 31.
Megszólalt a FlixBus-alelnök: azonnal olcsóbb lenne a tömegközlekedés, ha ezt meglépné a magyar kormány
2026. március 30.
Kiderült a nagy Lyme-kór titok: ezt nagyon sokan benézik, ha kullancscsípésről van szó - súlyos fertőzés lehet a vége
2026. március 30.
Kiderült a kényelmetlen igazság: hiába a szakértők figyelmeztetése, az emberek nagy része hanyagolja ezt a pofonegyszerű napi rutint
2026. március 30.
Horvátországba, Szlovéniába utazol tavasszal? Súlyos hírünk van, drasztikus üzemanyag-korlátozásra szánta el magát a helyi kormány
2026. március 30.
Minden a húsvétról szól most: bevásárlási roham, durva boltzárak és közel teltházas hotelek várják a magyarokat a hosszú hétvégén
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 31. kedd
Árpád
14. hét
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
1
2 hete
Leáll az MVM rendszere: aki nem lép időben, kellemetlen helyzetbe kerülhet
2
2 hete
Hidegzuhany éri a Revolut magyar ügyfeleit: innentől keményen fizetni kell egy alapvető szolgáltatásért
3
6 napja
Brutális sikkasztási ügy Győrben: százmilliók tűntek el, évekre börtönbe kerülhetnek a vezetők
4
1 hete
Fájdalmas hír érkezett a nyugdíjba vonulás előtt álló magyaroknak: reform és korhatáremelés jöhet?
5
22 órája
Ilyen lottó még sosem volt Magyarországon: ledobta a bombát a Szerencsejáték, elképesztő, hogyan lehet nyerni az új szelvényekkel
PÉNZÜGYI KISOKOS
Franchise
amelynek keretében a franchise-ba adó valamilyen technológiát, know-how-t, komplex rendszert stb. ad bérbe meghatározott díj ellenében, jellemzően hosszú távra. A franchise-ba vevő díjat fizet, illetve kötelezi magát az előírt technológiai-üzleti-egyéb követelmények, dokumentációk betartására.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
AI in Energy 2026
Átlátható adat és energia
AgroFood 2026
Élelmiszeripari konferencia május 19-én
Portfolio Investment Day 2026
Éve Signature előfizetéssel INGYENES részvétel!
Hitelezés 2026
Lakossági hitelek: fenntartható növekedés vagy túlhevülés?
Women's Money & Mindset Day 2026
Hogyan gondolkodnak a nők pénzről, kockázatról és jövőről?
EZT OLVASTAD MÁR?
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:31
Ezeket a konyhai robotgépeket legtöbben megbánják vásárlás után: hamar kiderül, hogy csak kidobott pénz
Pénzcentrum  |  2026. március 31. 06:30
Így lesz igazán omlós a húsvéti sonka: a vidéki hentes elárulta a titkos receptet, amit lehetetlen elrontani
Agrárszektor  |  2026. március 31. 08:16
Figyelmeztetik a magyarokat: kemény vihar csap le ma erre a 4 megyére