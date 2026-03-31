A hétfői esés után magukra találhatnak a hazai papírok a Budapesti Értéktőzsdén

Emelkedéssel indulhat a kereskedés kedden a Budapesti Értéktőzsdén (BÉT) az előző napi csökkenés után. A BUX 947,3 pontos, 0,78 százalékos csökkenéssel, 120 770,78 ponton zárt hétfőn, a vezető részvények gyengültek az előző napi záráshoz képest.

Varga Zoltán szerint a nemzetközi befektetői hangulat némileg javult, így pluszban indulhat a kereskedés kedden.

A vezető részvények közül az OTP árfolyamában 34 886 forintnál húzódik erős támasz, ellenállás pedig 36 337 forintnál. A bankrészvények ára hétfőn 680 forinttal, 1,9 százalékkal 35 020 forintra csökkent, forgalmuk 17,6 milliárd forintot tett ki.

A Mol a 4000-4025 forintos ellenállási zónába ért, felette 4100 forintnál látható a következő akadály, míg támasz 3900 forintnál húzódik. Az olajpapír 18 forinttal, 0,45 százalékkal 4012 forintra erősödött hétfőn, 2,3 milliárd forintos forgalomban.

A Richter a 12 040 forintos ellenállási szintet tesztelte, de nem tudta áttörni, míg támasz 11 855 forintnál látható. A Richter-papírok árfolyama 20 forinttal, 0,17 százalékkal 11 900 forintra gyengült, a részvények forgalma 1,5 milliárd forintot ért el.

A Magyar Telekom lefordult a 2089 forintos ellenállásról, és a 30 napos mozgóátlag alatt zárt, amely 2063 forintnál jelent rövid távú ellenállást, a következő támasz az 50 napos mozgóátlag 2027 forintnál. A hét első kereskedési napján a részvény árfolyama 20 forinttal, 0,97 százalékkal 2050 forintra esett, forgalma 583,7 millió forint volt.