2026. március 27. péntek Hajnalka
13 °C Budapest
Fizz Liga
| | | |
Premier League
| | | |
Serie A
| | | |
La Liga
| | | |
Bundesliga
| | | |
Ligue 1
| | | |
ROVATOK
 
AKTUÁLIS
SZOLGÁLTATÁSOK
PORTFOLIO CSOPORT
Háztartási analóg villanyóra. A felhasznált villamos energia mérése kWh-ban ( kilowattórában ).
Gazdaság

Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

Pénzcentrum
2026. március 25. 12:34

Az E.ON Hungária Csoport ügyfelei érdekében az elmúlt hetekben átütemezte áramszünettel elvégezhető fejlesztéseit, és a tavaszi szünetben csak a legsürgősebb munkálatokat végzi el. Az átütemezés célja, hogy húsvétkor és a tavaszi szünetben minél kevesebbeket érintsen áramkimaradással járó munka. A szünidőben végzett munkák egy része oktatási intézményeket, iskolákat és óvodákat érint, az E.ON így kerüli el, hogy a karbantartás az oktatási tevékenységet máskor akadályozza.

A lehető legkevesebb ügyfelet érint a tavaszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén. Ezekre a kikapcsolásokra azért van szükség, mert biztonsággal csak így végezhetők el a fejlesztések, új bekapcsolások, illetve a szükséges áramhálózati karbantartások.

A legfrissebb hírek, időrendben ITT!
Kövess minket a Google Hírek-ben is!

A Dunántúl, Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport a húsvét és a tavaszi szünet miatt halasztható fejlesztéseit átütemezte, április 2-12. között csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek kevesebb mint 0,1%-át érintik. Az elvégzendő fejlesztéseket jellemzően sürgős javítás indokolja, vagy oktatási intézményt érint, ezért csak tanítási szünetben lehet elvégezni, máskülönben akadályozná az oktatást.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON munkanapokon 8-16 óra közé hirdeti meg, de ezek legtöbbször nem tartanak 8 órán keresztül. Ha egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb.

A tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is gyorsabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor cserélik újra a tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek, vagy új fogyasztókat, intézményeket kapcsolnak hálózatra.

Azonnali előnyök

A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások.

Címlapkép: Getty Images
#energia #áram #áramszolgáltató #húsvét #fejlesztés #belföld #gazdaság #áramszünet #eon #tavaszi szünet #energiaellátás

Jelentem Mégsem
0 HOZZÁSZÓLÁS
Csak bejelentkezett felhasználó szólhat hozzá. Belépés itt!
A kommentkezelési szabályzatot itt találod.
Még nincsenek hozzászólások. Legyél te az első!
NEKED AJÁNLJUK
FRISS HÍREK
Több friss hír
12:49
12:44
12:33
12:25
12:14
Erről ne maradj le!
NAPTÁR
Tovább
2026. március 27. péntek
Hajnalka
13. hét
Március 27.
Színházi világnap
Gazdaság legolvasottabb
Tovább
PÉNZÜGYI KISOKOS
Dematerializált értékpapír 2
Fizikailag nem, csak értékpapírszámlákon, digitális jelként létező értékpapír.

Több kisokos

KONFERENCIA
Tovább
Agrárium 2026
Tradicionálisan hiánypótló esemény, és hasznos lehet a hazai agrárium minden méretű agrártermelői vállalkozásának
Retail Day 2026
A magyar (kis)kereskedelem jelene és jövője
Planet Expo és Konferencia – A tiszta energia jövője
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
Planet Expo és Konferencia – Agrárium a klímaváltozás szorításában
INGYENES REGISZTRÁCIÓ
