Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!
Az E.ON Hungária Csoport ügyfelei érdekében az elmúlt hetekben átütemezte áramszünettel elvégezhető fejlesztéseit, és a tavaszi szünetben csak a legsürgősebb munkálatokat végzi el. Az átütemezés célja, hogy húsvétkor és a tavaszi szünetben minél kevesebbeket érintsen áramkimaradással járó munka. A szünidőben végzett munkák egy része oktatási intézményeket, iskolákat és óvodákat érint, az E.ON így kerüli el, hogy a karbantartás az oktatási tevékenységet máskor akadályozza.
A lehető legkevesebb ügyfelet érint a tavaszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén. Ezekre a kikapcsolásokra azért van szükség, mert biztonsággal csak így végezhetők el a fejlesztések, új bekapcsolások, illetve a szükséges áramhálózati karbantartások.
A Dunántúl, Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport a húsvét és a tavaszi szünet miatt halasztható fejlesztéseit átütemezte, április 2-12. között csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek kevesebb mint 0,1%-át érintik. Az elvégzendő fejlesztéseket jellemzően sürgős javítás indokolja, vagy oktatási intézményt érint, ezért csak tanítási szünetben lehet elvégezni, máskülönben akadályozná az oktatást.
A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON munkanapokon 8-16 óra közé hirdeti meg, de ezek legtöbbször nem tartanak 8 órán keresztül. Ha egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb.
Mintha lefutna a telefonunkon egy „frissítés”
A tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is gyorsabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor cserélik újra a tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek, vagy új fogyasztókat, intézményeket kapcsolnak hálózatra.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
Azonnali előnyök
A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások.
Egyre több akció csak hűségkártyával érhető el
Az elmúlt években látványos fordulat történt a kereskedelemben. Az inflációs időszak után a vásárlók árérzékenyebbek lettek, a boltok pedig egyre inkább a hűségprogramokon keresztül célozzák meg őket. Ma már sok üzletben a legnagyobb kedvezmények kizárólag hűségkártyával aktiválhatók, sőt egyes akciók csak applikáción keresztül érhetők el. Úgyhogy itt az idő, hogy elmondd, Te mit gondolsz a hűségkártya-programokról.
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.
Ott a nyomás a cégvezetőkön: lépni az AI-ban, vagy még kivárni?
Töltsd ki a kérdőívünket, csak 5 perc.