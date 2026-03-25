Jönnek a tavaszi áramszünetek Magyarországon: ezt minden itt lakónak tudnia kell - pontos dátumok!

Az E.ON Hungária Csoport ügyfelei érdekében az elmúlt hetekben átütemezte áramszünettel elvégezhető fejlesztéseit, és a tavaszi szünetben csak a legsürgősebb munkálatokat végzi el. Az átütemezés célja, hogy húsvétkor és a tavaszi szünetben minél kevesebbeket érintsen áramkimaradással járó munka. A szünidőben végzett munkák egy része oktatási intézményeket, iskolákat és óvodákat érint, az E.ON így kerüli el, hogy a karbantartás az oktatási tevékenységet máskor akadályozza.

A lehető legkevesebb ügyfelet érint a tavaszi szünet alatt tervezett üzemszünettel járó munka az E.ON Hungária Csoport szolgáltatási területén. Ezekre a kikapcsolásokra azért van szükség, mert biztonsággal csak így végezhetők el a fejlesztések, új bekapcsolások, illetve a szükséges áramhálózati karbantartások.

A Dunántúl, Budapest és Pest vármegye áramhálózatát üzemeltető vállalatcsoport a húsvét és a tavaszi szünet miatt halasztható fejlesztéseit átütemezte, április 2-12. között csak a sürgős, szükséges munkálatokat végzi el. Ezek a beavatkozások az E.ON ügyfeleinek kevesebb mint 0,1%-át érintik. Az elvégzendő fejlesztéseket jellemzően sürgős javítás indokolja, vagy oktatási intézményt érint, ezért csak tanítási szünetben lehet elvégezni, máskülönben akadályozná az oktatást.

A fejlesztésekkel kapcsolatos munkákat az E.ON munkanapokon 8-16 óra közé hirdeti meg, de ezek legtöbbször nem tartanak 8 órán keresztül. Ha egy-egy munkával a tervezettnél gyorsabban végeznek a szakemberek, a szolgáltatást azonnal visszakapcsolják, ilyenkor az üzemszünet az előre jelzettnél rövidebb.

Mintha lefutna a telefonunkon egy „frissítés”

A tervezett áramszünetek a jövőbeni stabil és megbízható energiaellátás garanciái. Ahogy a laptop vagy mobiltelefon is gyorsabbá, okosabbá válik egy frissítés után, ugyanígy lesz megbízhatóbb és nagyobb kapacitású a visszakapcsolt hálózat is a beavatkozások után. A tervezett üzemszünet alatt végzett munkák biztosítják a hálózat élettartamának meghosszabbítását és a kapacitás növelését – ilyenkor cserélik újra a tartóoszlopokat és vezetékeket, új elosztóberendezéseket és nagyobb kapacitású állomásokat telepítenek, vagy új fogyasztókat, intézményeket kapcsolnak hálózatra.

Azonnali előnyök

A tervezett áramszünetek idején elvégzett munkák azonnali előnyökkel járnak az ügyfelek számára: a hálózat stabilabbá, biztonságosabbá és megbízhatóbbá válik. Ennek köszönhetően kevesebb lesz az üzemzavar és megszűnnek a zavaró, pár másodperces áramkimaradások.

