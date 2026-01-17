A Pénzcentrum 2026. január 17.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, az EuroJackpot nyerőszámai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható
A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos esőre és ködre lehet számítani. Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben. A tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulók számára, a tegnapi napon 326-an részesültek ilyen fajta támogatásban - közölte Operatív Törzs. A tájékoztatás szerint pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.
A meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet -2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként -10 fok is lehet - közölte az Operatív Törzs.
Mint írják, a rideg időjárás ellenére elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.
Hozzátették: Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint. A hulladékszállításban pedig tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.
Jó hír, hogy a kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.
A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken, a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő.
Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni a buszok, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon. Pénteken Kállón a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott. A légiközlekedés zavartalan.
A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.
A köznevelésben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet. A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el hétfőre online oktatást.
NULLA FORINTOS SZÁMLAVEZETÉS? LEHETSÉGES! MEGÉRI VÁLTANI!
Nem csak jól hangzó reklámszöveg ma már az ingyenes számlavezetés. A Pénzcentrum számlacsomag kalkulátorában ugyanis több olyan konstrukciót is találhatunk, amelyek esetében az alapdíj, és a fontosabb szolgáltatások is ingyenesek lehetnek. Nemrég három pénzintézet is komoly akciókat hirdetett, így jelenleg a CIB Bank, a Raiffeisen Bank, valamint az UniCredit Bank konstrukcióival is tízezreket spórolhatnak az ügyfelek. Nézz szét a friss számlacsomagok között, és válts pénzintézetet percek alatt az otthonodból. (x)
A várható hideg időjárásra tekintettel az autósok az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, ha már csak félig van a tank, inkább tankolják tele. Készüljenek úgy, hogy ha elakadna a jármű, akkor is tudják fűteni, amíg megérkezik a segítség. Tegyenek a kocsiba takarót és kabátot. Aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást. A szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek sem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.
A mentőszolgálat 4176 esethez vonult tegnap.
173 tűzoltó a rászorulóknak szánt tűzifa szállítás előtti feldarabolását végezte. 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Pénteken 326 helyszínre jutott tüzelő, mindenhová egy köbméter. Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.
A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.
Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el. Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment. Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve. Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.
A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget. 741 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 3 embert kellett figyelmeztetni.
Meteorológia: a következő napokban az élénk szél miatt több helyen megnyílhat a Balaton jege.
Ilyenkor a környéken hosszú sorok alakulnak ki, sok autóval érkezőnek kell visszafordulnia, és akár órákig is eltarthat a parkolóhely-keresés.
Nemzetközi szállodaláncok és luxusmárkák özönlenek az országba, ez befolyásolni fogja az árakat.
A hétvégén véget ér az enyhe időjárás Magyarországon: kelet felől markáns lehűlés érkezik.
A szakképző intézmények közül mára kettőben rendeltek el online oktatást az időjárás miatt.
A Corvinus Nemzetközi Befektetési Zrt. vagyonkezelésébe kerül első körben a hévízi és a debreceni reptér, később a HungaroControl is.
A Pénzcentrum 2026. január 16.-i hírösszefoglalója, deviza árfolyamai, heti akciók és várható időjárás egy helyen!
Kora délután többnyire –2 és +3 fok között lesz a hőmérséklet, de délnyugaton helyenként ennél jóval enyhébb idő is előfordulhat.
Nekiment a terézvárosi Airbnb-tiltásnak az apartmankiadók elnöke: "Ez nem szabályozás, ez ellehetetlenítés!"
A lakhatási válságra hivatkozó érvelést több adat is cáfolja, a „népszavazás” pedig valójában egy saját szervezésű, hitelesítés nélküli közvélemény-kutatás volt.
Érdemes előre tervezni, hiszen már most lehet tudni, menyibe fognak kerülni 2026-ban az autópályamatricák Magyarországon.
A túl sok kiránduló miatt két ösvényt lezárt a FÖRI, hogy megvédje a védett növényeket és a bunker környékét.
A február még messze nem a nyár előszobája Európában, de egy különösen zord január után már a 15–20 fok közötti, napos-lágy idő is felér egy...
Az operatív törzs közölte, hogy lakosságvédelmi intézkedésre nem volt szükség, de a készenléti szerveket többször riasztották, mint tavaly ilyenkor.
A Lufthansa, Austrian Airlines, Eurowings és más légitársaságok gépein szigorúan szabályozzák a hordozható akkumulátorok használatát és szállítását.
Ónos eső és zúzmarás köd tarolja le az országot, van viszont egy olyan terület, ahol meglepetés várható
Az ország nagy részén tartós köd és zúzmarás idő lesz, délutántól több helyen ónos esőre is figyelmeztetnek a meteorológusok.
Az iráni biztonsági helyzet miatt a Wizz Air további intézkedésig elkerüli az ország és Irak légterét.
A budapesti reptér lezárása miatt Belgrádban landolt a gép, az utasok buszozással jutottak haza órákig tartó várakozás után.
Szerdán ismét egyeztetés zajlott Építési és Közlekedési Minisztérium, a fuvarozói és szakmai érdekképviseleti szervezetek között.