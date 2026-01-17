Rendkívüli áramszünet rengeteg magyar településen: most közölte a Katasztrófavédelem, vasárnap estétől extrém hideg várható

A meteorológiai előrejelzések szerint helyenként minimális ónos esőre és ködre lehet számítani. Vasárnap estétől újra extrém hideggel, akár -15, -20 Celsius-fokkal kell számolni, elsősorban az északkeleti országrészben. A tűzifa kiszállítása folytatódott a rászorulók számára, a tegnapi napon 326-an részesültek ilyen fajta támogatásban - közölte Operatív Törzs. A tájékoztatás szerint pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás.

A meteorológiai előrejelzések szerint gyenge eső, a Nyugat-Dunántúlon akár kevés ónos eső is előfordulhat, emellett többfelé ködre kell számítani. A hőmérséklet -2 és +5 Celsius-fok között valószínű, késő este helyenként -10 fok is lehet - közölte az Operatív Törzs.

Mint írják, a rideg időjárás ellenére elzárt település sehol nincs sehol az országban. Útlezárás, súlykorlátozás nincs érvényben. Ugyanakkor felhívták a figyelmet, hogy pénteken 18 településen, illetve Budapest XII. kerületének egyes részein, összesen 11 859 fogyasztónál akadozott az áramellátás. A szolgáltatás helyreállítása szombat reggel Felsőtárkányban 20 fogyasztónál van folyamatban.

Hozzátették: Az egészséges ivóvízellátás tegnap 41 településen és a XII. kerületben akadozott, 7508 fogyasztót érintett. A hibaelhárítás 3 fogyasztási helyen van folyamatban, amely 402 háztartást érint. A hulladékszállításban pedig tegnap 26 településen volt járatkimaradás. Az elmaradások főként a szelektív és zöldhulladék-szállítást érintik.

Jó hír, hogy a kórházakban a betegellátás folyamatos és zavartalan. A betegforgalom a megszokotthoz képest 20 százalékkal emelkedett. Műtétek elhalasztására sehol nem volt szükség.

A közúthálózaton lezárást igénylő esemény nem történt pénteken, a hókotráson és síkosságmentesítésen 37 munkagép dolgozott tegnap. A síkosságmentesítéshez 63 572 tonna útszóró só és 2 221 340 liter kalcium-klorid oldat áll rendelkezésre. A vasútvonalakon jelenleg nincsenek fennakadások, csupán kisebb késések fordulhatnak elő.

Busszal minden település elérhető az országban, Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Somogy és Veszprém vármegyében néhány megállóhelyet még nem tudnak érinteni a buszok, ezek listája elérhető az https://www.utinform.hu/ oldalon. Pénteken Kállón a helyi busz az út menti árokba csúszott. A buszon utas nem tartózkodott. A légiközlekedés zavartalan.

A Dunán továbbra sem közlekedhetnek kishajók, vízi sporteszközök és csónakok. A Tisza teljes hazai szakaszán hajózási zárlat van érvényben. A jégtörő hajók továbbra is készenlétben állnak, csupán kikötőkben volt szükség jégtörésre.

A köznevelésben hétfőre sehol sem rendeltek el rendkívüli szünetet. A szakképző intézmények közül egyben rendeltek el hétfőre online oktatást.

A várható hideg időjárásra tekintettel az autósok az üzemanyagtartályt ne hagyják kiürülni, ha már csak félig van a tank, inkább tankolják tele. Készüljenek úgy, hogy ha elakadna a jármű, akkor is tudják fűteni, amíg megérkezik a segítség. Tegyenek a kocsiba takarót és kabátot. Aki teheti, a -15, -20 fokos hidegben kerülje a kint tartózkodást. A szociális intézmények egész nap fogadják a rászorulókat, senkinek sem kell ilyen hidegben az utcán tartózkodnia. Aki bajba került embert lát, hívja a 112-es segélyhívószámot.

A mentőszolgálat 4176 esethez vonult tegnap.

173 tűzoltó a rászorulóknak szánt tűzifa szállítás előtti feldarabolását végezte. 475 katona, rendőr és polgárőr 108 járművel juttatta az életmentő tüzelőt azoknak a rászorulóknak, akiknek nem volt mivel fűteniük. Pénteken 326 helyszínre jutott tüzelő, mindenhová egy köbméter. Nyíregyházán a fa rakodásában fogvatartottak is részt vettek. A tüzelő rászorulókhoz juttatása a hétvégén is folyamatos.

A tűzoltókat a téli időjárással kapcsolatban 80 helyszínre, közlekedési balesetekhez és épületkárokhoz riasztották.

Kecskeméten egy családi ház tetőszerkezete a hó miatt megrogyott, a ház lakhatatlanná vált. Az ott élő 3 embert az önkormányzat helyezte el. Nagykőrösön is beomlott egy családi ház teteje, a ház lakhatatlanná vált, az ott lakó ember rokonokhoz ment. Jánoshalmán egy családi ház felázott, részben összedőlt, lakhatatlanná vált, egy lakója rokonoknál lett elhelyezve. Szolnokon egy nagytestű kutya a jeges Zagyvába esett, a tűzoltók mentették ki az állatot.

A rendőrséget 176 közlekedési balesethez riasztották, halálos baleset nem történt, 21 személyi sérüléssel járt. A rendőrök a polgárőrséggel közösen 2303 elszigetelten, egyedül élő ember hogylétéről győződtek meg, 106 esetben nyújtottak számukra segítséget. 741 esetben tó és folyópartokon ellenőrizték a jégen tartózkodás szabályainak betartását, 3 embert kellett figyelmeztetni.